Yli 50-vuotias malli aiheuttaa kohua muotiviikoilla

Pariisin muotiviikoilla on usein yllätyksiä. Tällä kaudella yksi esiintyminen kiinnitti erityisesti kaikkien huomion: 58-vuotias brasilialainen supermalli Gisele Zelauy aiheutti sensaation Tom Fordin catwalkilla muistuttaen kaikkia, että ura muodin parissa voi kestää vuosikymmeniä – jos joku vielä epäili sitä.

Merkittävä esiintyminen Tom Fordin muotinäytöksessä

Tom Ford esitteli syys/talvi 2026/2027 -mallistonsa Pariisin muotiviikoilla 4. maaliskuuta 2026. Tässä esittelyssä luova johtaja Haider Ackermann tarjosi brändin estetiikalle uskollisen vision: elegantit siluetit, itsevarma tyylikkyys ja strukturoidut linjat.

Catwalkin mallien joukossa yksi hahmo kiinnitti erityisesti huomion: Gisele Zelauy. Harmaanvaaleat, taaksepäin muotoillut hiuksensa ja itsevarma askeleensa vangitsivat välittömästi kaikkien huomion. Monille katsojille tällä esiintymisellä oli myös symbolinen merkitys: se merkitsi 1980- ja 1990-lukujen muodin ikonisen hahmon paluuta suurelle catwalkille.

Gisele Zelauy, 80- ja 90-lukujen muoti-ikoni

Vaikka Gisele Zelauyn nimi saattaa olla nuoremmille sukupolville vähemmän tuttu, hänellä on ollut merkittävä ura lähiajan muotihistoriassa. Brasiliassa vuonna 1967 syntynyt Gisele Zelauy nousi kuuluisuuteen 1980- ja 1990-luvuilla hoikan vartalonsa ja omaleimaisen kasvonsa ansiosta, joihin erityisesti vaikutti "korostunut nenä", josta tuli yksi hänen tunnusmerkeistään.

Uransa aikana hän on kävellyt useiden tunnettujen muotitalojen, kuten Chanelin, Comme des Garçonsin, Valentinon, Donna Karanin ja Giorgio Armanin, näytöksissä. Jälkimmäinen itse asiassa piti häntä yhtenä suosikkimalleistaan. Hänen kasvonsa esiintyivät myös lukuisissa kansainvälisissä lehdissä, kuten Voguessa, ja Calvin Kleinin kampanjoissa. Häntä kuvasivat muotivalokuvauksen johtavat hahmot, erityisesti Richard Avedon ja Peter Lindbergh. Tuolloin hänen omaleimainen ulkonäkönsä mahdollisti hänen erottua joukosta maailmassa, jota usein hallitsivat hyvin spesifit standardit.

Ura tauolla ennen asteittaista paluuta

1990-luvun lopulla Gisele Zelauy vetäytyi vähitellen catwalkeilta. Kuten monet muutkin sukupolvensa mallit, hänen läsnäolonsa muotialalla harveni vuosien varrella. Viime kausina on kuitenkin nähty asteittaista paluuta. Hän käveli suunnittelija Sergio Hudsonin vaatteet vuosina 2022 ja 2024.

Marraskuussa 2025 hän osallistui myös Shopfrancescan muotinäytökseen ja esiintyi useiden aikakauslehtien kansissa, mukaan lukien Elle Brazilin joulukuussa 2025. Hänen esiintymisensä tänä vuonna 2026 Tom Fordin näytöksessä Pariisin muotiviikoilla on siis osa vahvistusta.

Muoti löytää uudelleen ikoninsa

Gisele Zelauyn läsnäolo Pariisin catwalkilla heijastaa myös muotialan laajempaa kehitystä. Monet muotitalot ja taiteelliset johtajat ovat jo useiden vuosien ajan tuoneet kokeneita malleja takaisin näytöksiinsä. Tämä trendi korostaa ikäryhmien monimuotoisuutta ja juhlistaa persoonallisuuksia, jotka ovat jättäneet jälkensä muodin historiaan.

Jotkut ikoniset hahmot menneiltä vuosikymmeniltä ovat siis palaamassa näkyvyydelle catwalkeilla, joskus uusien mallisukupolvien rinnalla. Tässä yhteydessä Gisele Zelauyn paluu heijastaa halua korostaa tiettyjen uravaihtoehtojen pysyvää vaikutusta ja juhlistaa matkaa, joka on muokannut muodin estetiikkaa.

Ulkonäkö, joka jättää pysyvän vaikutuksen.

Brasilialaisen mallin läsnäolo Tom Fordin näytöksessä ei todellakaan jäänyt huomaamatta. Hänen tyylinsä, kokemuksensa ja karismansa tekivät hänen catwalk-kävelystään yhden tämän muotiviikon puhutuimmista hetkistä.

Joillekin tarkkailijoille tämä ilmestyminen kuvaa myös alan asteittaista muutosta: muoti näyttää nykyään olevan avoimempi erilaisille urapoluille ja profiileille, jotka eivät ainoastaan mukaudu perinteisiin nuorten stereotypioihin. Tässä yhteydessä Gisele Zelauyn paluu muistuttaa siitä, että ura muodin parissa voi avautua useissa vaiheissa, joskus odottamattomina hetkinä.

Esiintymällä Tom Fordin näytöksessä yli 50-vuotiaana Gisele Zelauy muistutti kaikkia tärkeästä roolistaan muodin maailmassa. Hänen läsnäolonsa Pariisin muotiviikoilla heijastaa myös alan kehitystä, joka antaa uuden elämän tietyille ikonisille hahmoille menneiltä vuosikymmeniltä.