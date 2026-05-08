55-vuotiaana Claudia Schiffer kiehtoo romanttisella ilmeellään

On kuvia, jotka näyttävät postikorteilta Englannista. Saksalainen malli, näyttelijä ja elokuvatuottaja Claudia Schiffer jakoi yhden näistä kuvista, ja voidaan sanoa, että hänen seuraajansa olivat lumoutuneita. Instagram-tilillään, jota seuraa yli kaksi miljoonaa ihmistä, hän esiintyi maalaismaisessa ympäristössä pukeutuneena romanttiseen asuun, jossa on selkeästi brittiläistä charmia.

Maalaismainen ilme Maan päiväksi

Maan päivän kunniaksi Claudia Schiffer julkaisi 22. huhtikuuta 2026 Instagramissa lempeän karusellin yksinkertaisella kuvatekstillä: "Hyvää Maan päivää 💚" . Kansikuvassa hän on kukkien peittämän englantilaisen mökin julkisivun edessä, upean, täydessä kukassa olevan ruusupensaan ympäröimänä, uskollinen koiransa jalkojensa juuressa. Kuva, joka tuo mieleen kevään ja luonnon kauneuden.

Tilaisuuteen hän oli valinnut ylleen viininpunaisen V-aukkoisen neuleen, jossa oli kolmeneljäsosahihat ja joka oli sujautettu pitkään, tummanviolettiin, kukka- ja lintuaiheisilla koristellulle laskostettuun hameeseen. Jaloissaan hän oli gladiaattorityyliset nahkasandaalit, jotka sopivat täydellisesti maaseutupuutarhassa kävelyyn. Kaikki tämä hänen pitkien, hieman laineikkaiden vaaleiden hiustensa ollessa vapaana.

Täydellisesti toteutettu romanttinen look

Tämä asu kertoo tarinan. Se on taitava sekoitus mukavuutta ja hienostuneisuutta, modernia naista ja lähes pastoraalista estetiikkaa. Hame, täynnä yksityiskohtia ja värejä, on asun keskipiste, kun taas viininpunainen neule lisää ripauksen lämpöä ja sopii täydellisesti taustalla olevan talon tiiliin. Värien harmonia, joka ei ole lainkaan sattumanvarainen. Tämä on Claudia Schifferin taidetta: arkipäivän asun muuttaminen muodiksi hetkeksi. Ei dramaattista lavastusta, vain luonnollinen eleganssi, joka tuntuu vaivattomalta.

Fanit ylistävät ajatonta ikonia

Kommentit tulvivat julkaisun alle. "Säteilevä", "ikoni ", "yhä yhtä upea kuin aina" ... kehut virtasivat, ja monet internetin käyttäjät ylistivät paitsi ulkonäön kauneutta myös supermallin kestävää auraa. Claudia Schiffer kiehtoo edelleen niitä, jotka tunsivat hänet 90-luvulla, sekä uutta sukupolvea, joka löytää hänet huolellisesti kuratoitujen julkaisujensa kautta.

Tällä yksinkertaisella, maaseudun tunnelmaa korostavalla otoksella Claudia Schiffer muistuttaa meitä siitä, miksi hän on yksi mallinalan johtavista hahmoista. Romanttinen look, seesteinen tunnelma, viesti planeetan hyväksi: kaikki on juuri oikein, tasapainoista ja inspiroivaa. Saksalaisikoni jatkaa kiehtomistaan tavaramerkillään: yksinkertaisella, luonnollisella eleganssilla.