41-vuotias laulaja Katy Perry aiheutti sensaation puuterimaisessa pinkissä mekossa.

Kun amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Katy Perry valitsee jonkin värin, hän tekee siitä nimikkokuvansa. Hän jakoi juuri uuden Instagram-karusellin pehmeällä ja hillityllä tyylillä, ja voidaan sanoa, että hänen faninsa rakastivat sitä. Puuteripinkki mekko, musta rusetti hiuksissa, tietävä hymy: "Firework"-kappaleen laulaja muistuttaa meitä siitä, että hän on yksi popin yllättävimmistä muoti-ikoneista.

Raikas, raikas ilme

Karusellin sydämessä erottuu yksi vaatekappale: puuterinpunainen, istuva minimekko, jossa on korkea kaulus ja pitkät hihat sekä runsas, pilvimäinen tyllihame. Romanttinen, lähes balleriinamainen siluetti, joka perustuu yhteen sävyyn, mutta leikittelee kontrasteilla suuren, lakatun mustan rusetin ansiosta, joka on sidottu taakse vedettyihin hiuksiin.

Meikki on myös suunniteltu samaan sävyyn: ruusunpunaiset huulet, kevyt poskipuna, luonnolliset silmät. Ei raskaita koruja, vain hillitty sormus ja minimalistiset korvakorut. Minimalistinen lähestymistapa, joka on jyrkässä ristiriidassa Katy Perryn tunnetun ultrapop-lookin kanssa ja joka näyttää vetoavan vielä laajempaan yleisöön.

"Pehmeän tytön" estetiikka, jota ylistetään kaikkialla.

Kommentit tulvivat julkaisun alle. Monet ylistivät raikasta ilmettä, värivalintaa ja yleistä eleganssia. Myös asento on ihastuttava: Katy Perry muodostaa sormillaan sydämen ja hymyilee matalalla, mikä tuo mieleen tällä kaudella niin suositun "pehmeän tytön" estetiikan.

Juuri tämä sekoitus kiehtoo: artisti, joka tunnetaan upeista asuistaan, monivärisistä hiuksistaan ja ylitsevuotavasta lavaesiintymisestään, tässä hän valitsee yksinkertaisuuden ja lempeyden. Tämä vaihtelu selvästi arvostaa hänen seuraajiaan, ja monet huomauttavat, että hän "ei ole koskaan näyttänyt näin säteilevältä".

Maailmankiertueen ja taiteellisen uudistumisen välissä

Tämä uusi visuaalinen energia osuu myös yhteen merkittävän hetken kanssa Katy Perryn elämässä. Hän jatkaa "Lifetimes Tour" -maailmankiertuettaan, joka alkoi syyskuussa 2024 julkaistun "143"-albuminsa jälkeen. Uran saralla hän käänsi myös merkittävän sivun jättämällä tuomarin roolinsa "American Idolissa" kuuden kauden jälkeen. Hänen hiljattainen esiintymisensä vuoden 2026 Met-gaalassa on kuitenkin otettu vastaan ristiriitaisin reaktioin joissakin amerikkalaisissa tiedotusvälineissä, mikä on herättänyt erilaisia keskusteluja.

Tällä yksinkertaisella karusellilla Katy Perry muistuttaa meitä olevansa lavastusasiantuntija: hyvin valittu ilme, täydellisesti tasapainotettu väri ja vaikutus on välitön. Hän leikittelee jatkuvasti imagollaan yhtä paljon nautintoa kuin lahjakkuuttakin tuntien.