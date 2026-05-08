"Ultralihaksikas": Eiza González tekee vaikutuksen uudella fyysisellä muutoksella

Kun meksikolainen näyttelijä ja laulaja Eiza González jakaa kuvan Instagramissa, hänen faninsa ovat aina paikalla. Tällä kertaa kaikkien huomion on herättänyt hänen fyysinen muodonmuutoksensa: hän esitteli hiljattain kiinteää vartaloaan, joka teki vaikutuksen hänen seuraajiinsa. Ja tämän muodonmuutoksen takana on erityisen kunnianhimoinen elokuvaprojekti.

Vaikuttava fysiikka seuraavaa elokuvaansa varten

Kuvassa Eiza González poseeraa kädet kohotettuina peilin edessä selkä käännettynä paljastaen vaikuttavan lihaksikkaan vartalon. Määritellyt käsivarret, muotoiltu selkä, itsevarma ryhti: se on kaukana siitä vartalosta, josta hänet tähän asti tunnettiin. Hänen faninsa, jotka olivat seuranneet hänen treenikuviaan kuntosalilla viime viikkoina, olivat varmasti huomanneet muutoksen. Jotkut jopa spekuloivat, että hän harjoitteli näytelläkseen "Ihmenaista" James Gunnin tulevassa DC-universumissa.

Vastaus tuli näyttelijältä itseltään kuvatekstissä: ”IRON JANE. 🎬 Tervetuloa kehonrakennuksen maailmaan. Olen erittäin ylpeä voidessani kertoa Janen tarinan, ja tämä matka on erityisen lähellä sydäntäni.” Se kertoo kaiken. Kommentit tulvivat julkaisun alle. ”Ultralihaksikas”, ”vaikuttava”, ”tunnistamaton” ... internetin käyttäjät ylistivät hänen uutta vartaloaan.

"Iron Jane", hänen uusi iso projektinsa

Kyseinen elokuva on nimeltään "Iron Jane", ja sen on käsikirjoittanut ja ohjannut Lissette Feliciano, jonka esikoispitkä elokuva "Women is Losers" herätti huomiota SXSW-festivaaleilla. Projekti esiteltiin kansainvälisille ostajille vuoden 2026 Cannesin elokuvamarkkinoilla, mikä osoittaa, että odotukset tälle naisten kehonrakennuksen maailmaan sijoittuvalle draamalle ovat jo korkealla.

Eiza González näyttelee Janie Johnia, monimutkaista hahmoa, joka löytää tämän maailman vaikean lapsuuden jälkeen. Gonzálezin rinnalla nähdään yhdysvaltalainen näyttelijä Brandon Sklenar, joka nähtiin hiljattain elokuvassa "The Housemaid", ja joka esittää Janie Johnin valmentajaa, entistä mestaria. Tarina lupaa käsitellä vahvuuden, haavoittuvuuden ja identiteetin etsinnän teemoja.

Ura, joka saa vauhtia

Tämä fyysinen muodonmuutos havainnollistaa Eiza Gonzálezin täydellistä sitoutumista rooleihinsa. Meksikolainen näyttelijä, joka tunnetaan rooleistaan sarjoissa "Baby Driver", "Godzilla vs. Kong", "I Care a Lot" ja Netflix-sarjassa "3 Body Problems", jatkaa laajentamistaan. Ja Eiza Gonzálezin aikataulu on kiireisempi kuin koskaan.

Hänet nähdään pian Guy Ritchien uudessa elokuvassa "In the Grey" amerikkalaisen näyttelijän Jake Gyllenhaalin ja brittiläisen näyttelijän Henry Cavillin rinnalla, sekä Boots Rileyn elokuvassa "I Love Boosters" amerikkalaisten näyttelijöiden Keke Palmerin ja Demi Mooren kanssa. Voidaan sanoa, että hänen uusi hahmonsa ei ole jäänyt huomaamatta nopeasti nousevalla uralla.

Tällä muodonmuutoksella Eiza González todistaa jälleen kerran, ettei hän koskaan tee mitään puolitiehen askarruttaen. Taiteellisen sitoutumisen, fyysisten vaatimusten ja voimakkaiden roolien valinnan avulla meksikolainen näyttelijä jatkaa ainutlaatuisen polunsa raivaamista Hollywoodissa.