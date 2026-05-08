"Ultralihaksikas": Eiza González tekee vaikutuksen uudella fyysisellä muutoksella

Léa Michel
@eizagonzalez / Instagram

Kun meksikolainen näyttelijä ja laulaja Eiza González jakaa kuvan Instagramissa, hänen faninsa ovat aina paikalla. Tällä kertaa kaikkien huomion on herättänyt hänen fyysinen muodonmuutoksensa: hän esitteli hiljattain kiinteää vartaloaan, joka teki vaikutuksen hänen seuraajiinsa. Ja tämän muodonmuutoksen takana on erityisen kunnianhimoinen elokuvaprojekti.

Vaikuttava fysiikka seuraavaa elokuvaansa varten

Kuvassa Eiza González poseeraa kädet kohotettuina peilin edessä selkä käännettynä paljastaen vaikuttavan lihaksikkaan vartalon. Määritellyt käsivarret, muotoiltu selkä, itsevarma ryhti: se on kaukana siitä vartalosta, josta hänet tähän asti tunnettiin. Hänen faninsa, jotka olivat seuranneet hänen treenikuviaan kuntosalilla viime viikkoina, olivat varmasti huomanneet muutoksen. Jotkut jopa spekuloivat, että hän harjoitteli näytelläkseen "Ihmenaista" James Gunnin tulevassa DC-universumissa.

Vastaus tuli näyttelijältä itseltään kuvatekstissä: ”IRON JANE. 🎬 Tervetuloa kehonrakennuksen maailmaan. Olen erittäin ylpeä voidessani kertoa Janen tarinan, ja tämä matka on erityisen lähellä sydäntäni.” Se kertoo kaiken. Kommentit tulvivat julkaisun alle. ”Ultralihaksikas”, ”vaikuttava”, ”tunnistamaton” ... internetin käyttäjät ylistivät hänen uutta vartaloaan.

Katso tämä postaus Instagramissa

Eiza Gonzalezin (@eizagonzalez) jakama julkaisu

"Iron Jane", hänen uusi iso projektinsa

Kyseinen elokuva on nimeltään "Iron Jane", ja sen on käsikirjoittanut ja ohjannut Lissette Feliciano, jonka esikoispitkä elokuva "Women is Losers" herätti huomiota SXSW-festivaaleilla. Projekti esiteltiin kansainvälisille ostajille vuoden 2026 Cannesin elokuvamarkkinoilla, mikä osoittaa, että odotukset tälle naisten kehonrakennuksen maailmaan sijoittuvalle draamalle ovat jo korkealla.

Eiza González näyttelee Janie Johnia, monimutkaista hahmoa, joka löytää tämän maailman vaikean lapsuuden jälkeen. Gonzálezin rinnalla nähdään yhdysvaltalainen näyttelijä Brandon Sklenar, joka nähtiin hiljattain elokuvassa "The Housemaid", ja joka esittää Janie Johnin valmentajaa, entistä mestaria. Tarina lupaa käsitellä vahvuuden, haavoittuvuuden ja identiteetin etsinnän teemoja.

Ura, joka saa vauhtia

Tämä fyysinen muodonmuutos havainnollistaa Eiza Gonzálezin täydellistä sitoutumista rooleihinsa. Meksikolainen näyttelijä, joka tunnetaan rooleistaan sarjoissa "Baby Driver", "Godzilla vs. Kong", "I Care a Lot" ja Netflix-sarjassa "3 Body Problems", jatkaa laajentamistaan. Ja Eiza Gonzálezin aikataulu on kiireisempi kuin koskaan.

Hänet nähdään pian Guy Ritchien uudessa elokuvassa "In the Grey" amerikkalaisen näyttelijän Jake Gyllenhaalin ja brittiläisen näyttelijän Henry Cavillin rinnalla, sekä Boots Rileyn elokuvassa "I Love Boosters" amerikkalaisten näyttelijöiden Keke Palmerin ja Demi Mooren kanssa. Voidaan sanoa, että hänen uusi hahmonsa ei ole jäänyt huomaamatta nopeasti nousevalla uralla.

Tällä muodonmuutoksella Eiza González todistaa jälleen kerran, ettei hän koskaan tee mitään puolitiehen askarruttaen. Taiteellisen sitoutumisen, fyysisten vaatimusten ja voimakkaiden roolien valinnan avulla meksikolainen näyttelijä jatkaa ainutlaatuisen polunsa raivaamista Hollywoodissa.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
41-vuotias laulaja Katy Perry aiheutti sensaation puuterimaisessa pinkissä mekossa.
Article suivant
"En halua olla epäonnistunut versio": Billie Eilish kertoo pelostaan kauneusleikkauksia kohtaan

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

36-vuotias amerikkalainen näyttelijä selittää, miksi hän salasi biseksuaalisuutensa.

Amerikkalainen näyttelijä Hayden Panettiere kertoi ensimmäistä kertaa biseksuaalisuudestaan Us Weekly -lehden haastattelussa muistelmateostensa tulevan julkaisun yhteydessä. Tämä avoin...

"En halua olla epäonnistunut versio": Billie Eilish kertoo pelostaan kauneusleikkauksia kohtaan

On olemassa ääniä, joita on hyvä kuulla, varsinkin aikana, jolloin kauneusleikkauksista on tulossa yleisiä ja läpitunkevia kaikilla sosiaalisen...

41-vuotias laulaja Katy Perry aiheutti sensaation puuterimaisessa pinkissä mekossa.

Kun amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Katy Perry valitsee jonkin värin, hän tekee siitä nimikkokuvansa. Hän jakoi juuri uuden Instagram-karusellin pehmeällä...

Khloé Kardashian puhuu avoimesti ulkonäköönsä kohdistuneesta kritiikistä painonpudotuksensa jälkeen.

Khloé Kardashian jakoi harvinaisen, lähes tuskallisen ja avoimen lausunnon hiljattain julkaistussa podcast-jaksossaan "Khloé in Wonder Land". Liikenainen ja...

37-vuotias amerikkalainen tanssija vetää puoleensa kaikkien katseita rannalla

Jotkut julkaisut suorastaan huutavat lomaa, lämmintä hiekkaa ja vapautta. Julianne Hough jakoi juuri yhden näistä, ja on vähättelyä...

Touretten oireyhtymää sairastava Billie Eilish tuomitsee tätä häiriötä koskevat väärinkäsitykset.

On harvinaista nähdä artistin puhuvan arkielämästään niin vilpittömästi. Billie Eilish teki juuri niin, suodattamatta ja teeskentelemättä. Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä...