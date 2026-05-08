"En pitänyt tuloksesta": Tämä laulaja puhuu avoimesti kosmeettisista toimenpiteistään

Alex Cooperin juontaman suositun "Call Her Daddy" -podcastin ohjelmassa yhdysvaltalainen laulaja Kesha puhui avoimesti suhteestaan kehoonsa, uransa alusta asti kohtaamistaan esteettisistä paineista ja ajanjaksosta, jolloin hän teki valintoja, joita hän nyt katuu. Hän tarjoaa selkeän ja myötätuntoisen näkökulman kokemuksiinsa.

"Kamala vaihe", jonka hän myöntää

Tässä jaksossa Kesha ei kaunistellut sanojaan puhuessaan aiemmista kosmeettisista toimenpiteistään. "Kävin läpi kamalan vaiheen täyteaineiden kanssa", hän tunnusti. Ennen kuin lisäsi tyypilliseen suorapuheiseen tyyliinsä: "Voi luoja, se oli kamalaa. Koska ajattelin: 'Voi, juuri niin minun pitäisi tehdä.' Ja sitten tajusin: 'En todellakaan pidä tuloksesta.'" Tämä lausunto kiteyttää täydellisesti ansan, johon monet naiset lankeavat: valinnan tekeminen velvollisuudentunnosta eikä aidosta halusta. Kesha myöntää tämän avoimesti, ja juuri se tekee hänen todistuksestaan niin arvokkaan.

Muiden ihmisten katseiden paine

Samassa keskustelussa Kesha pohti kokemuksiaan musiikkiuransa alusta lähtien. "Urani alusta lähtien ihmiset ovat kommentoineet vartaloani", hän uskoutui. Hän jatkoi: "Sisäistän nämä kommentit, otan ne totuutena, yritän sovittaa kehoni siihen, mitä muut haluavat minun olevan." Voimakas lausunto, joka valaisee koko mekanismia, jolla naisiin julkisuudessa kohdistuu paineita: mukautua, muuttua, taipua ulkoiseen ihanteeseen oman identiteettinsä kustannuksella. Keshan mukaan johtopäätös on selvä: "Kyse on jatkuvasta tanssista yhteiskunnan kanssa, joka määrittää, mitä naisena oleminen tarkoittaa ja mikä on hyväksyttävää. Ja kaiken lisäksi meidän ei ole tarkoitus vanheta."

Uusi aikakausi, vapaampi ja rauhallisempi

Kesha tuntee tänään selvästi erilaista energiaa. Hän on juuri päättänyt uransa suurimman kiertueen, lähes kaksikymmentä vuotta "TiK ToK" -kappaleensa maailmanlaajuisen menestyksen jälkeen. Makean koston pitkän oikeustaistelun jälkeen, joka piti hänet poissa parrasvaloista.

Vaikka Kesha myöntääkin käyttävänsä joskus "hellävaraisempia kauneushoitoja" – esimerkiksi hän mainitsi heinäkuussa 2025 toisessa podcastissa Koreassa suositun lohen DNA:han perustuvan kasvohoidon – näyttää ensisijaisesti tehneen rauhan kehonsa kanssa. "Haluan, että kaikki tuntevat itsensä aidosti aidoiksi, yhteydessä parhaaseen mahdolliseen minäänsä", hän selitti Alex Cooperille. Tämä hyväksynnän viesti tiivistää täydellisesti ajattelutavan, jossa hän todennäköisesti toimii tänä päivänä.

Tämän paljastuksen myötä Kesha liittyy kasvavaan joukkoon taiteilijoita, jotka uskaltavat puhua avoimesti aiemmista kauneustoimenpiteistään. Hänen vilpittömät ja oivaltavat sanansa muistuttavat meitä siitä, ettei koskaan ole liian myöhäistä korjata suhdettamme omaan imagoomme. Ja että trendien ja yhteiskunnallisten paineiden lisäksi aitous on usein kaunein tasapaino.