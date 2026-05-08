36-vuotias amerikkalainen näyttelijä selittää, miksi hän salasi biseksuaalisuutensa.

Amerikkalainen näyttelijä Hayden Panettiere kertoi ensimmäistä kertaa biseksuaalisuudestaan Us Weekly -lehden haastattelussa muistelmateostensa tulevan julkaisun yhteydessä. Tämä avoin paljastus valottaa sekä hänen henkilökohtaista matkaansa että Hollywood-teollisuuden paineita.

Hänen muistelmansa paljastavat paljastuksen

Hayden Panettiere, joka tunnetaan ikonisista rooleistaan sarjassa "Heroes", jossa hän näytteli Claire Bennetiä, sekä elokuvissa "Nashville" ja viime aikoina elokuvassa "Scream VI". Hän valmistautuu julkaisemaan muistelmateoksensa "This Is Me: A Reckoning", jonka on määrä ilmestyä 19. toukokuuta 2026. Kirjassa hän muistelee lapsuuttaan, menneitä ihmissuhteitaan ja useita intiimejä puolia elämästään, joita hän ei ollut koskaan jakanut.

Tässä yhteydessä näyttelijä päätti puhua julkisesti: "Nyt kun tiedän, että tämä kirja julkaistaan ja olen päättänyt jakaa sen maailman kanssa, olen valmis sanomaan luottavaisin mielin, että kyllä, olen biseksuaali. Sanoin sen! Tämä on ensimmäinen kerta, kun pystyn sanomaan sen ääneen."

"Se ei ollut koskaan oikea aika."

Haastattelun aikana Hayden Panettiere selittää, miksi hän kesti niin kauan puhuakseen avoimesti. Hänen mukaansa hiljaisuuteen oli aina syy. "Joko olin liian nuori, ja minua painostettiin olemaan täydellinen aina. Minua ei kannustettu olemaan oma itseni", hän uskoutui. Hän mainitsee myös toisen, tuoreemman ajanjakson, jolloin hän pelkäsi, että biseksuaalisuudestaan puhuminen pidettäisiin muoti-ilmiönä. "Pelkäsin, että jos olisin rehellinen, vaikuttaisin siltä, että hyppäisin kelkkaan. Aihe oli erittäin vaikea ilmaista kunnolla."

Näyttelijä kertoo seurustelleensa naisten kanssa vuosien varrella, mutta ei koskaan antaneensa itselleen lupaa sitoutua täysin paparazzien pelossa ja yksityisyyden puutteessa. "Jos rakastuin, en halunnut piilottaa sitä", hän selittää. Tämä paljastus kertoo paljon rajoituksista, jotka edelleen painavat julkisuuden henkilöitä.

"Parempi myöhään kuin ei milloinkaan"

Nykyään Hayden Panettiere sanoo katsovansa mieluummin tulevaisuuteen. "On surullista, että minun piti odottaa 36 vuotta jakaakseni tämän osan itsestäni, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan, eikö niin?" hän sanoi samassa haastattelussa. Hellävarainen ja oivaltava lausunto, joka tiivistää täydellisesti hänen muistelmateoksensa hengen: sovinnon tekeminen menneisyyden kanssa ja eteenpäin siirtyminen. 11-vuotiaan tytön äitinä Hayden Panettiere näyttää astuvan "uuteen aikakauteen". Vapaampana, rauhallisempana ja ennen kaikkea enemmän sopusoinnussa itsensä kanssa.

Tämän sydämellisen kertomuksen kautta Hayden Panettiere tarjoaa korvaamattomia näkemyksiä, jotka resonoivat niiden kanssa, jotka ovat kamppailleet itsensä hyväksymisen tai todellisen identiteettinsä ilmaisemisen kanssa. Hänen tarinansa toimii myös karuna muistutuksena siitä, kuinka paljon muiden ihmisten arvostelukyky, alan normit ja median läsnäolo voivat vaikuttaa jopa henkilökohtaisimpiin valintoihin. Yksi asia on varma: Hayden Panettiere aloittaa uuden luvun täynnä tyyneyttä ja ylpeyttä, ja hänen kirjansa lupaa olla merkittävä virstanpylväs hänen elämässään.