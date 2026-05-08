36-vuotias amerikkalainen näyttelijä selittää, miksi hän salasi biseksuaalisuutensa.

Léa Michel
@haydenpanettiere / Instagram

Amerikkalainen näyttelijä Hayden Panettiere kertoi ensimmäistä kertaa biseksuaalisuudestaan Us Weekly -lehden haastattelussa muistelmateostensa tulevan julkaisun yhteydessä. Tämä avoin paljastus valottaa sekä hänen henkilökohtaista matkaansa että Hollywood-teollisuuden paineita.

Hänen muistelmansa paljastavat paljastuksen

Hayden Panettiere, joka tunnetaan ikonisista rooleistaan sarjassa "Heroes", jossa hän näytteli Claire Bennetiä, sekä elokuvissa "Nashville" ja viime aikoina elokuvassa "Scream VI". Hän valmistautuu julkaisemaan muistelmateoksensa "This Is Me: A Reckoning", jonka on määrä ilmestyä 19. toukokuuta 2026. Kirjassa hän muistelee lapsuuttaan, menneitä ihmissuhteitaan ja useita intiimejä puolia elämästään, joita hän ei ollut koskaan jakanut.

Tässä yhteydessä näyttelijä päätti puhua julkisesti: "Nyt kun tiedän, että tämä kirja julkaistaan ja olen päättänyt jakaa sen maailman kanssa, olen valmis sanomaan luottavaisin mielin, että kyllä, olen biseksuaali. Sanoin sen! Tämä on ensimmäinen kerta, kun pystyn sanomaan sen ääneen."

"Se ei ollut koskaan oikea aika."

Haastattelun aikana Hayden Panettiere selittää, miksi hän kesti niin kauan puhuakseen avoimesti. Hänen mukaansa hiljaisuuteen oli aina syy. "Joko olin liian nuori, ja minua painostettiin olemaan täydellinen aina. Minua ei kannustettu olemaan oma itseni", hän uskoutui. Hän mainitsee myös toisen, tuoreemman ajanjakson, jolloin hän pelkäsi, että biseksuaalisuudestaan puhuminen pidettäisiin muoti-ilmiönä. "Pelkäsin, että jos olisin rehellinen, vaikuttaisin siltä, että hyppäisin kelkkaan. Aihe oli erittäin vaikea ilmaista kunnolla."

Näyttelijä kertoo seurustelleensa naisten kanssa vuosien varrella, mutta ei koskaan antaneensa itselleen lupaa sitoutua täysin paparazzien pelossa ja yksityisyyden puutteessa. "Jos rakastuin, en halunnut piilottaa sitä", hän selittää. Tämä paljastus kertoo paljon rajoituksista, jotka edelleen painavat julkisuuden henkilöitä.

"Parempi myöhään kuin ei milloinkaan"

Nykyään Hayden Panettiere sanoo katsovansa mieluummin tulevaisuuteen. "On surullista, että minun piti odottaa 36 vuotta jakaakseni tämän osan itsestäni, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan, eikö niin?" hän sanoi samassa haastattelussa. Hellävarainen ja oivaltava lausunto, joka tiivistää täydellisesti hänen muistelmateoksensa hengen: sovinnon tekeminen menneisyyden kanssa ja eteenpäin siirtyminen. 11-vuotiaan tytön äitinä Hayden Panettiere näyttää astuvan "uuteen aikakauteen". Vapaampana, rauhallisempana ja ennen kaikkea enemmän sopusoinnussa itsensä kanssa.

Tämän sydämellisen kertomuksen kautta Hayden Panettiere tarjoaa korvaamattomia näkemyksiä, jotka resonoivat niiden kanssa, jotka ovat kamppailleet itsensä hyväksymisen tai todellisen identiteettinsä ilmaisemisen kanssa. Hänen tarinansa toimii myös karuna muistutuksena siitä, kuinka paljon muiden ihmisten arvostelukyky, alan normit ja median läsnäolo voivat vaikuttaa jopa henkilökohtaisimpiin valintoihin. Yksi asia on varma: Hayden Panettiere aloittaa uuden luvun täynnä tyyneyttä ja ylpeyttä, ja hänen kirjansa lupaa olla merkittävä virstanpylväs hänen elämässään.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
"En halua olla epäonnistunut versio": Billie Eilish kertoo pelostaan kauneusleikkauksia kohtaan

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"En halua olla epäonnistunut versio": Billie Eilish kertoo pelostaan kauneusleikkauksia kohtaan

On olemassa ääniä, joita on hyvä kuulla, varsinkin aikana, jolloin kauneusleikkauksista on tulossa yleisiä ja läpitunkevia kaikilla sosiaalisen...

"Ultralihaksikas": Eiza González tekee vaikutuksen uudella fyysisellä muutoksella

Kun meksikolainen näyttelijä ja laulaja Eiza González jakaa kuvan Instagramissa, hänen faninsa ovat aina paikalla. Tällä kertaa kaikkien...

41-vuotias laulaja Katy Perry aiheutti sensaation puuterimaisessa pinkissä mekossa.

Kun amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Katy Perry valitsee jonkin värin, hän tekee siitä nimikkokuvansa. Hän jakoi juuri uuden Instagram-karusellin pehmeällä...

Khloé Kardashian puhuu avoimesti ulkonäköönsä kohdistuneesta kritiikistä painonpudotuksensa jälkeen.

Khloé Kardashian jakoi harvinaisen, lähes tuskallisen ja avoimen lausunnon hiljattain julkaistussa podcast-jaksossaan "Khloé in Wonder Land". Liikenainen ja...

37-vuotias amerikkalainen tanssija vetää puoleensa kaikkien katseita rannalla

Jotkut julkaisut suorastaan huutavat lomaa, lämmintä hiekkaa ja vapautta. Julianne Hough jakoi juuri yhden näistä, ja on vähättelyä...

Touretten oireyhtymää sairastava Billie Eilish tuomitsee tätä häiriötä koskevat väärinkäsitykset.

On harvinaista nähdä artistin puhuvan arkielämästään niin vilpittömästi. Billie Eilish teki juuri niin, suodattamatta ja teeskentelemättä. Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä...