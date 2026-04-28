Tämä näyttelijä Kerry Washingtonin käyttämä nahkamekko kätkee sisäänsä odottamattoman yksityiskohdan

Fabienne Ba.
@kerrywashington / Instagram

Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja Kerry Washington esitteli yhtä silmiinpistävimmistä asuistaan Apple TV:n FYC-tapahtumassa "Imperfect Women" -sarjansa yhteydessä Kaliforniassa 25. huhtikuuta 2026. Kukka-aiheinen yksityiskohta käänsi todellakin päitä.

Valkoisia kukkia, jotka näyttivät kelluvan

Kerry Washington valitsi Erdemin syys/talvi 2026 -mallistosta pitkän mekon, joka on valmistettu strukturoidusta, rypytetystä mustasta nahasta. Nahan ja valkoisten kukka-aplikaatioiden välinen kontrasti kiinnitti välittömästi huomion. Nämä kolmiulotteiset elementit, jotka näyttivät olevan irrallaan mekosta, lisäsivät romanttisen ja lähes surrealistisen ulottuvuuden materiaaliin, joka yleensä yhdistetään rohkeuteen. Paksu musta kaulanauha täydensi kokonaisuuden, jota koristi myös valkoinen kukka sivussa – jatkaen mekon aihetta asusteissa.

Välttääkseen kokonaisilmeen liioittelun Kerry Washington valitsi ruusunpunaisen meikin, smoky eyes -meikin ja hiuksensa sidottuna matalalle, tyylikkäälle nutturalle. Tarkka tasapaino hienostuneisuuden ja intensiivisyyden välillä, uskollisena näyttelijättären punaiselle matolle ominaiselle tyylille.

"Epätäydelliset naiset", sarja, joka vie hänet koko kevään ajan

”Epätäydelliset naiset” seuraa varakkaan naisen murhan seurauksia ja synkkiä salaisuuksia, joita hänen ystävänsä paljastavat hänen elämästään. Sarjan pääosissa ovat yhdysvaltalainen näyttelijä Kerry Washington, yhdysvaltalainen näyttelijä Kate Mara, brittiläis-amerikkalainen näyttelijä Elisabeth Moss ja ruotsalais-amerikkalainen näyttelijä Joel Kinnaman. Kerry Washington esittää Eleanoria, moraalisesti epäselvää hahmoa – ja hän on selvästi päättänyt laajentaa tätä monimutkaisuutta vaatetusvalintoihinsa promootiotilaisuuksissa.

Näyttelijä, joka muuttaa jokaisen ylennyksen muotihetkeksi

Kerry Washington on "Imperfect Women" -sarjan mainoskampanjan alusta lähtien esitellyt useita silmiinpistäviä asuja: aluksi Zuhair Muradin pitsisiluetti, joka rakennettiin boudoir-henkisen korsetin ja leveälahkeisten, kokonaan mustasta pitsistä tehtyjen housujen ympärille, ja nyt tämä Erdem-mekko roikkuvine kukineen. Kaksi eri maailmaa, sama kontrastien mestariteos.

Tällä esiintymisellä Kerry Washington vahvistaa jälleen kerran moitteettoman tyylitajunsa ja kykynsä muuttaa jokainen promootioesiintyminen muotihetkeksi. Yksi asia on varma: "Imperfect Women" -kiertue tulee inspiroimaan meitä jatkossakin.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
"Toimistosireeni": laulaja Dua Lipan muotiuhkailu kiehtoo yhtä paljon kuin vietteleekin

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

