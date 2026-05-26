Veneessä Alix Earle herättää henkiin erittäin kesäisen hiustrendin.

Anaëlle G.
Amerikkalainen vaikuttaja Alix Earle, jota miljoonat tilaajat seuraavat sosiaalisessa mediassa, jakoi hiljattain sarjan aurinkoisia kuvia veneestä. Vaikka julkaisu herätti välittömästi huomiota hänen yhteisössään, erityisesti hänen hiuksensa kiinnittivät kaikkien huomion: pitkät vaaleat hiukset, joita korostivat raidat täydellisesti nykytrendien mukaisesti. Näin hän herättää henkiin lämpimien kuukausien ehdottoman hiustrendin.

Vaaleat hiukset korostettuina raidoilla

Tässä kesäisessä lookissa Alix Earlen hiukset erottuvat edukseen hienovaraisesti vaalennetuilla, taidokkaasti pituuksiin jaetuilla raidoilla. Nämä vaaleaa tyveä vaaleammat raidat luovat valoisan ja luonnollisen vaikutelman, aivan kuin hiukset olisivat olleet kullanruskeat auringossa. Tämä tekniikka, joka lisää kampaukseen syvyyttä ja ulottuvuutta, kirkastaa välittömästi hänen ihonsa ja täydentää täydellisesti valokuvan aurinkoista tunnelmaa. Hiusvalinta, jossa kirkkaus on etusijalla tasaisuuden sijaan.

Ranta-aaltokampaus ja olkihattu

Kesäisen lookin täydentämiseksi Alix Earle valitsi ranta-aallot: pehmeät, hieman pörröiset aallot, jotka tuovat mieleen meri-ilman ja lomailun. Hän viimeisteli lookin punotulla olkicowboy-hatulla, trendikkäällä asusteella, joka jäsentää asua ja vahvistaa sen boheemia ja auringon suutelemaa tunnelmaa. Kauneuslookiinsa hän urheili auringon suutelemaa ihoa, kiiltäviä huulia ja hienovaraisesti rajattuja silmiä, jotka loivat täydellisen harmonisen kesäisen kokonaisuuden.

Kohokohdat, kesän hiustrendit

Alix Earlen hiusvalinta ei ole mikään mitätön, vaan se heijastaa tämän kauden suurta trendiä. Raidat, erityisesti lämpimät ja valoisat sävyt, tekevät paluun tänä kesänä 2026. Helppokäyttöiset ja suhteellisen helppohoitoiset ne vetoavat sekä blondeihin että brunetteihin, jotka etsivät hehkua. Se on helposti lähestyttävä trendi, jonka avulla voit piristää hiuksiasi ilman radikaalia muodonmuutosta.

Pitkät vaaleat hiuksensa, joita korostavat raidat, vahvistavat innostuksen tätä erittäin kesäistä hiustrendiä kohtaan. Se osoittaa, että joskus muutama hyvin sijoitettu raita riittää luomaan aurinkoisen ja ehdottomasti trendikkään ilmeen.

