Entinen Miss Universum paljastaa syyn "liian lyhyestä" hameestaan, jota kritisoitiin.

Entinen Miss Universum Iris Mittenaere herätti kohua Venetsian glamour-juhlissa joulukuun puolivälissä 2025: hänen "liian lyhyeksi" katsottu hameensa laukaisi verkossa ankaran kritiikin aallon. Avoimesti ja itseironisesti hän selitti Instagram-tarinassa valitettavaa teknistä vikaa, joka sai hänet näyttämään helpolta kohteelta hätäisille kommenteille.

Musta pitsiasu herättää kohua

Iris Mittenaere oli läsnä Emily in Paris -sarjan viidennen kauden julkaisun kunniaksi mustassa mekossa, johon oli yhdistetty pitsijäljitelmäsukkahousut ja lyhyt musta takki, joka oli edestä avoin ja paljasti vilauksen pitsireunaisesta yläosasta. Gala-lehti ikuisti upean esiintymisen punaisella matolla. Internetin käyttäjät loukkaantuivat nopeasti hameen näennäisestä pituudesta: "Ei tarvitse näyttää niin paljon, se vie viehätyksen", "Peitetympi vartalo olisi tyylikkäämpi" tai jopa "Eikö hänellä ollut aikaa pukea alaosaa?" Nämä kommentit, jotka julkaistiin Galan viraalivideon alla, levisivät nopeasti kulovalkean tavoin ja varjostivat tapahtuman juhlavaa tunnelmaa romanttisessa kaupungissa.

Rehellinen selitys onnettomuudelle

Iris Mittenaere vastasi Instagram-tarinassa: "Hameeni juuttui, en tiedä miten. Joten olet selvästi ärsyyntynyt sen pituudesta (se on asia, josta välität paljon, haha), mutta anteeksi, sen ei pitänyt juuttua, älkää olko noin ankaria." Hän jakoi visuaalisia todisteita muista kuvakulmista ja valokuvia, joissa asu palasi alkuperäiseen pituuteensa. Tämä havainnollistaa yksinkertaista vahinkoa poseerauksen aikana, joka tapahtui pahimmalla mahdollisella hetkellä kameroiden edessä.

[kuvateksti id="liite_430017" align="aligncenter" leveys="1240"] tarina @irismittenaere / Instagram[/kuvateksti]

Tylsä vastaus, joka riisuu vihaajat aseista

Tämä rento ja suora asenne tuo mieleen hänen aiemmat kiistansa, kuten hänen Halloween-asunsa, jota pilkattiin lokakuussa 2025 (verrattuna Grinchiin tai Cetelemiin), mutta jossa hän onnistui palaamaan eleganssilla. Anekdoottien lisäksi tämä jakso havainnollistaa jälleen kerran, kuinka naisia jatkuvasti tarkkaillaan ja tuomitaan heidän kehojensa ja vaatteidensa perusteella.

Hänen mekonsa kutsuminen "liian lyhyeksi" heijastaa normatiivista ja vanhentunutta näkökulmaa: Iris Mittenaere käyttää mitä haluaa eikä hänen tarvitse perustella vaatevalintojaan. Tänä pinnallisten arvioiden aikakautena hänen myönteinen reaktionsa korostaa tällaisen kritiikin turhuutta kansainvälisen menestyksen kruunaaman uran edessä, Miss Ranskasta kauneuslähettilääksi.

Ohimenevän kiistan lisäksi tämä jakso havainnollistaa jälleen kerran, kuinka nopeasti sosiaalinen media voi arvioida ilman kontekstia. Valitsemalla huumorin ja läpinäkyvyyden vastakkainasettelun sijaan Iris Mittenaere muistuttaa meitä siitä, että "vaateonnettomuus" ei määrittele naista eikä hänen eleganssiaan.