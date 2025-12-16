Search here...

"Hyvin tehty, että näytit sen!": Angelina Jolie esittelee mastektomia-arvet

Léa Michel
Extrait du film « Mrs & Mr Smith »

Angelina Jolie ei ole koskaan pelännyt yhdistää haavoittuvuutta ja aktivismia. Kaksitoista vuotta sen jälkeen, kun hän paljasti maailmalle ennaltaehkäisevän kaksoisrintanpoistonsa, yhdysvaltalainen näyttelijä ja aktivisti on jälleen otsikoissa esiintyessään Time Francen ensimmäisen numeron kannessa. Tässä vaatimattomuutta ja rohkeutta osoittavassa kuvassa hän näyttää leikkauksensa jättämät arvet. Voimakas ele, joka vahvistaa hänen roolinsa ikonisena hahmona taistelussa syöpää vastaan.

Rohkeutta ja empatiaa symboloiva kansi

Time-lehti valitsi ranskankielisen painoksensa lanseeraukseen symbolin: naisen, joka muutti pelon ennaltaehkäisyn viestiksi. Nathaniel Goldbergin valokuvissa Angelina Jolie paljastaa rinnanpoistonsa jäljet ilman dramaattista lavastusta, yksinkertaisesti hillitysti.

Time Francen sivuilla näyttelijätär uskoutuu: "Jaan nämä arvet monien rakastamieni naisten kanssa." Tällä voimakkaalla lausunnolla hän muistuttaa meitä siitä, että nämä jäljet eivät ole leimoja, vaan selviytymisen ja sisaruuden symboleja. Näyttämällä sen, mitä niin monet muut piilottavat, hän vapauttaa sanan, rikkoo tabuja ja antaa konkreettisen muodon naisten rohkeudelle.

"Angelina-shokki": kansanterveydellinen vaikutus

Kun Angelina Jolie ilmoitti vuonna 2013 käyneensä läpi ennaltaehkäisevän kaksoisrintanpoiston, maailma reagoi. BRCA1-geenin kantajana hän oli tehnyt radikaalin päätöksen toimia ennen taudin kehittymistä. Hänen avoin ja hyvin dokumentoitu todistuksensa käynnisti niin sanotun "Angelina-efektin": rinta- ja munasarjasyövän seulonnan merkittävän lisääntymisen monissa maissa.

Tekemällä leikkauksen vaikutukset kehoonsa näkyväksi tänään hän jatkaa taisteluaan ja muuttaa arvensa terveyskasvatuksen ja ennaltaehkäisyn välineiksi. Tähtien lisäksi hänestä tulee solidaarisuuden ja terveydenhuollon tasapuolisen saatavuuden sanansaattaja, joka puolustaa sitä, ettei lääketieteen pitäisi olla vain harvoille ja valituille varattu ylellisyys.

Sitoutunut näyttelijä, vahva nainen

Hollywood-imagonsa lisäksi Angelina Jolie vakiinnuttaa jälleen kerran asemansa äänenä, jolla on merkitystä. Hänen humanitaarinen sitoutumisensa, avoimuutensa ja halunsa puhua naisten kehoista muullakin kuin fyysisen kauneuden linssin läpi erottavat hänet alan toimijoista, jotka ovat usein pakkomielteisesti täydellisyyteen pyrkiviä. Poseeraamalla ilman keinotekoisia piirteitä hän määrittelee rohkeuden ääriviivat uudelleen: rohkeuden hyväksyä todellisuus, rakastaa elämää vaikeuksista huolimatta ja jakaa tätä voimaa muiden kanssa.

Päättämällä näyttää arpensa Angelina Jolie tekee paljon enemmän kuin vain ottaa valokuvan: hän opettaa oppitunnin ihmisyydestä. Tällä eleellä hän osoittaa, että kauneus ei ole arpien puuttumisessa, vaan kyvyssä elää ja rakastaa niiden kanssa. "Bravo, että näytit sen!" – koska jokaisessa arvessa on todiste voitetusta taistelusta ja elämästä, joka jatkuu.

