Gigi Hadid valitsee vintage-pilkullisen ranta-asun ja aiheuttaa sensaation

Toukokuun päätteeksi amerikkalainen malli Gigi Hadid hemmotteli itseään iltapäivällä uima-altaalla ystävien kanssa . Hänellä oli yllään vaaleanpunainen kaksiosainen uimapuku punaisilla pilkuilla, jotka huokuivat vintage-charmia. Kuvat siitä saivat nopeasti kohun somessa ja julkkislehdistössä.

Retrohenkinen iltapäivä uima-altaalla

Gigi Hadid nautti auringosta uima-altaalla 31. toukokuuta siskonsa Bellan ja heidän ystäviensä Leah McCarthyn ja Patrick Dooleyn kanssa. Tunnelma oli rento ja huoleton: vesivärejä, siveltimiä ja paletteja oli levitetty nurmikolle, ja tarjottimilla oli tuoretta vesimelonia, leivonnaisia ja hummuksen kera tarjottu kasvistikkuja. Patrick Dooleyn Instagram-tarinassaan jakama kuva huomattiin välittömästi ja sitä jaettiin laajalti. Ryhmä poseerasi erkkeri-ikkunan edessä.

Vaaleanpunainen pilkullinen kaksiosainen mekko, ultrakesäinen look.

Gigi Hadidin asukokonaisuus on täysin tyylikkään yksinkertaisuuden perikuva. Vaaleanpunainen kolmiotoppi, joka on kiinnitetty ohuilla nauhoilla niskan ja selän ympäriltä, sekä yhteensopivat pitkät sukkahousut, jotka laskeutuvat alas lantiolle. Koko asua koristavat punaiset pilkut, jotka tuovat mieleen suuren pin-up-perinteen.

Asukokonaisuuden täydentämiseksi Gigi Hadid koordinoi kauden ehdottoman asusteen: Barbadosin baseball-lippiksen. Hän lisäsi siihen useita kerrostettuja jalokivikaulakoruja ja valkoiset kiristysnyörillä varustetut housut, joita puettiin matalalla lantiolla, jotta ne eivät vie huomiota pois pääasusta.

Bella, salvianvihreä ja korkeavyötäröinen

Amerikkalainen malli Bella Hadid valitsi siskonsa ohella erilaisen asun: salvianvihreän kaksiosaisen uimapuvun, jossa oli ohuet olkaimet, rypytetty yläosa ja korkeavyötäröinen alaosa. Kirkkaanpunainen lippalakki auringon suojaamiseksi täydensi asun. Kaksi muuta vierasta osallistuivat hauskanpitoon: Leah McCarthy tummansinisessä Knicks-lippiksessä, mustissa uimahousuissa ja eläinkuvioisessa yläosassa; ja Patrick Dooley mustissa uimashortseissa ottaen ryhmäselfieitä.

Hadid-siskosten kesä 2026 alkaa saada jalansijaa

Hadidin sisaruksille kesä näyttää alkaneen todellakin. Gigi oli jo huhtikuussa julkaissut useita kuvia keltaisessa, ohuilla olkaimilla varustetussa kaksiosaisessa paidassa trooppisen loman aikana ystävänsä Leah McCarthyn 31-vuotissyntymäpäivän kunniaksi.

Bella puolestaan hemmotteli itseään viime viikkoina matkalla Saint-Tropez'hin superjahdin kyydissä ja esiintyi lukuisia kertoja sekä yksiosaisissa uima-asuissa että metallinhohtoisissa tai ruskeissa pilkullisissa kaksiosaisissa uima-asuissa. Yhdessä ne muokkaavat kesän 2026 ääriviivoja, joita leimaa retrotyyli, luonnollisuus ja vaivattomuus – tuo vaikeasti käännettävä englanninkielinen sana, joka kuvaa täydellisesti nykyistä muotifilosofiaa.

Muutamassa kuvassa Gigi Hadid on luonut asun, joka saattaa hyvinkin olla yksi tulevien viikkojen kopioiduimmista ranta-asuista. Punaisilla pilkuilla, kolmiotukalla ja rantamyssyllä asu täyttää kaikki toiveet: pin-up-nostalgiaa, tyylikästä yksinkertaisuutta ja vaivatonta tyyliä. Se on resepti vintage-klassikolle, joka ei koskaan vanhene – ja sellaiselle, jonka Gigi Hadid on jälleen kerran tuonut tähän päivään.