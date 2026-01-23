Search here...

"Hän ei ole muuttunut": 44-vuotiaana Jessica Alba jakaa vanhoja valokuvia

Anaëlle G.
@jessicaalba/Instagram

Amerikkalainen näyttelijä, malli ja yrittäjä Jessica Alba on julkaissut itsestään vanhoja kuvia vuodelta 2016 ja herättänyt ihailua sosiaalisessa mediassa.

Nostalgiaa taattu: Snapchat-aikakausi kuvissa

Jessica Alba jakoi Instagramissa arvokkaan takauman, jossa hän kaivoi esiin ikonisia kuvia vuodesta 2016, joka oli siunattu Snapchat-suodattimilla, bumerangeilla ja seepiasävyillä. Näyttelijätär nähdään aikakaudelle tyypillisessä tyylissä: pillifarkut saappailla, kukkakruunuja, rauhanmerkkejä, rohkeita sivujakauksia ja ripsienpidennyksiä.

Naamiaisjuhlat, huolettomat illat ja intohimo SoulCyclea kohtaan täydentävät tämän kuvan leikkisästä mutta harkitusta "kulta-ajasta". Kuvateksti, eloisa kunnianosoitus näille "huolellisesti suunnitelluille mutta vapaille" hetkille, voitti välittömästi miljoonien fanien puolelleen: "Hei 2016 - Snapchat-suodattimien, bumerangien, seepiasävyjen, yhden kuvan ruudukossa aikakausi. Rauhanmerkkejä ja kukkakruunuja. Pillifarkut saappaiden kanssa, naamiaisjuhlat, huolettomat illat. Satunnainen (aggressiivinen) sivujakaus, ripsienpidennykset. SoulCycle-riippuvuus. Kulta-aika leikkisyydelle, huolelliselle suunnittelulle ja strategiselle ajattelulle täydessä vauhdissa, sekä hetkiä vapaudelle. Mikä aika!"

Katso tämä postaus Instagramissa

Jessica Alban (@jessicaalba) jakama julkaisu

Fanit ovat yksimielisesti yhtä mieltä: "Hän ei ole muuttunut."

Reaktio oli välitön ja yksimielinen. Kommentteja virtasi sisään, ja kaikki korostivat "Sin Cityn" ja "Fantastic Four" -elokuvien ikonin ilmeistä ajattomuutta. "Hän ei ole muuttunut!" oli tuhansia kertoja toistettu iskulause. "Identtinen kuin 10 vuoden sisällä", "Yhtä säteilevä", "Aika ei saa hänestä otetta."

Jessica Alba, kolmen lapsen äiti ja menestynyt yrittäjä Honest Company -brändinsä kautta, osoittaa jälleen kerran kestävän voimansa. Nämä kuvat, sekoitus 2010-luvun kepeyttä ja luonnollista eleganssia, muistuttavat meitä siitä, miksi hän on edelleen rakastettu hahmo showbisneksessä.

Tämä kirjoitus on kaikkea muuta kuin mitätön: vuonna 2026, loistaessaan kirkkaasti Hollywoodissa ja sosiaalisessa mediassa, Jessica Alba valitsee nostalgian juhlistaakseen omaa kehitystään. Kaukana nykypäivän yksinkertaisista standardeista, nämä vuoden 2016 kuvat vangitsevat aitouden, joka resonoi. Fanit näkevät niissä todisteita ajattomasta kauneudesta, joka vahvistaa hänen asemansa ikuisena tähtenä.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
44-vuotias brasilialainen malli esittelee vartaloaan rannalla

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

44-vuotias brasilialainen malli esittelee vartaloaan rannalla

Brasilialainen malli ja näyttelijä Alessandra Ambrosio julkaisi hiljattain Instagramissa kuvan, joka aiheutti välittömästi sensaation. Entinen Victoria's Secret -enkeli...

Päätä varpaisiin nahkaa: Kim Kardashian asettaa tyylin 45-vuotiaaksi

Juhlistaakseen tyttärensä Chicagon 8-vuotissyntymäpäivää Kim Kardashian valitsi näyttävän asun: vartalonmyötäisen ruskean nahkamekon ja reilun kokoisen, vyöllä sidotun mustan...

Lyhyillä hiuksillaan Selena Gomez aiheuttaa sensaation "Marilyn Monroe" -lookillaan

Selena Gomez on jälleen kerran valloittanut internetin. Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä, näyttelijä, tuottaja ja yrittäjä jakoi hiljattain Instagramissa sarjan kuvia...

"Se on häpeällistä": Tämän laulajan asu herättää kritiikkiaallon

18 vuoden poissaolon jälkeen Hilary Duff palasi näyttämölle 19. tammikuuta 2026 Lontoossa osana minikiertuettaan "Small Rooms, Big Nerves"....

"Epätyypillisellä" tyylillään tämä luistelija määrittelee urheilumuodin uudelleen.

Amerikkalainen taitoluistelija Alysa Liu, vuoden 2026 Yhdysvaltain mestaruuskisojen hopeamitalisti, kiehtoo yleisöä kaukalon ulkopuolellakin hiustyylillään. 20-vuotias Milanon ja Cortinan...

58-vuotias Nicole Kidman esittelee luonnollisia hiuksiaan ja hänen kiharansa aiheuttavat sensaation.

Australialais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja Nicole Kidman todistaa jälleen kerran olevansa ajaton ikoni. Hän ilahdutti hiljattain fanejaan Instagramissa...

© 2025 The Body Optimist