44-vuotias Serena Williams ilmoitti paluustaan tenniksen pariin.

Léa Michel
@serenawilliams / X

Tämä on yksi vuoden suurimmista urheilujulkistuksista. 44-vuotias Serena Williams on vahvistanut hartaasti odotetun paluunsa kilpailuihin lähes neljä vuotta sen jälkeen, kun hän jätti kentät vuoden 2022 US Openissa. Amerikkalainen legenda, joka jakoi uutisen sosiaalisessa mediassa X julkaistulla videolla, palaa kesäkuun alussa 2026. WTA otti uutisen ilolla vastaan ja juhlisti yhden historian suurimmista pelaajista paluuta.

Paluu Queen's Clubille nelinpelissä

Serena Williams palaa HSBC Championshipsiin, WTA 500 -turnaukseen, joka järjestetään Queen's Clubin nurmikentillä Lontoossa 8.–14. kesäkuuta 2026. Villin kortin kautta kutsuttu amerikkalainen kilpailee nelinpelin arvonnassa. Yahoo Sportsin mukaan hän pelaa parinaan nuoren kanadalaisen Victoria Mbokon kanssa, vaikka järjestäjät eivät ole vielä virallisesti ilmoittaneet hänen pariaan. "Queen's Club on täydellinen paikka aloittaa tämä uusi luku", Serena Williams sanoi muistellen kiintymystänsä nurmeen, alustaan, jolla hän on kokenut uransa parhaimpia hetkiä.

Tennislegenda

Serena Williams, joka oli aiemmin maailmanlistan ykkönen 319 viikon ajan, ylpeilee 73 kaksinpelin mestaruudella, mukaan lukien 23 Grand Slam -titteliä, mikä on naisten ennätys avoimella aikakaudella. Yhteensä nelinpelin ja sekanelinpelin mestaruudet lasketaan mukaan, ja hänellä on yhteensä 39 major-titteliä. Nelinkertainen olympiakultamitalisti Serena Williams on edelleen ainoa pelaaja, joka on voittanut Golden Slam -turnauksen sekä kaksinpelissä että nelinpelissä. Hän on myös historian parhaiten palkattu naisurheilija.

Paluu Wimbledoniin on suunnitelmissa.

Tämä paluu ei ole ajoituksen suhteen sattumaa. Queen's Club -turnaus toimii perinteisesti valmistautumisena Wimbledoniin, joka alkaa muutamaa viikkoa myöhemmin. Ja juuri näillä Lontoon nurmikentillä Serena Williams on voittanut seitsemän kaksinpelin mestaruutta.

Tässä vaiheessa Serena Williams ei ole tarkentanut, aikooko hän pelata Britannian Grand Slam -turnauksessa. Useat merkit viittaavat tähän paluuseen, kuten hänen uudelleen ilmoittautumisensa kiertueen antidopingohjelmaan muutama kuukausi sitten.

Palatessaan kilpailumaailmaan 44-vuotiaana Serena Williams on valmiina kokemaan yhden kauden odotetuimmista hetkistä. Vaikka hän lähestyy tätä paluuta varovaisesti, pelaa nelinpeliä ja ilman mitään julkisia tavoitteita Queen's Clubin ulkopuolella, hänen pelkkä läsnäolonsa riittää jo sytyttämään tennismaailman. Lava on valmis Lontooseen, joka alkaa 8. kesäkuuta.

Léa Michel
