"Epätyypillisellä" tyylillään tämä luistelija määrittelee urheilumuodin uudelleen.

Léa Michel
Amerikkalainen taitoluistelija Alysa Liu, vuoden 2026 Yhdysvaltain mestaruuskisojen hopeamitalisti, kiehtoo yleisöä kaukalon ulkopuolellakin hiustyylillään. 20-vuotias Milanon ja Cortinan vuoden 2026 olympiajoukkueen jäsen on pukeutunut vaalennettuihin ruskeisiin hiuksiinsa. Tämä "epätyypillinen" tyyli on vallannut sosiaalisen median myrskyn lailla ja mullistaa urheilumuodin sääntöjä.

Sormukset, jotka kertovat tarinan

NBC New Yorkin haastattelussa Alysa Liu paljasti kampauksensa merkityksen, jota hän on kärsivällisesti hionut vuoden 2023 lopusta lähtien . "Lisään raidan joka vuosi joulukuun lopussa. Tämä kestää vuoden ennen seuraavaa", hän selitti. Hänen päätään koristaa kolme vaaleaa rengasta, jotka symboloivat vuosittaista rituaalia, joka merkitsee ajan kulumista. Hän halusi tavallista vaaleampia sävyjä – kaukana tyypillisestä punaisesta – mutta hänen hyvin tummanruskea pohjansa vastusti pyrkimystä ja vaati ammattilaisen tuotteita ja kaksi kampaamokäyntiä.

Sydämellinen kunnianosoitus hänen kampaajalleen

Alysa Liu kiitti ehdottomasti Kelseytä, St. Louisista kotoisin olevaa stylistiaan, jonka hän tapasi vuoden 2026 mestaruuskisoissa . "Hän sävytti sen täydellisesti, hiukseni ovat terveet, ja ne ovat juuri sitä mitä halusin", mestari korosti. Kelsey jakoi prosessin Instagramissa ja kehui luistelijaa "nöyräksi, hauskaksi ja inspiroivaksi". Tämä luova kaksikko loi valoisan "halo", joka sopi täydellisesti hänen rotaatioihinsa jäällä.

Mestari, joka uskaltaa kaiken

Voitokkaan paluunsa jälkeen vuonna 2024 – kruunattuna maailmanmestaruudella vuonna 2025, amerikkalaisen ensimmäisen 19 vuoteen – Alysa Liu on vakiinnuttanut paikkansa olympiakullan ennakkosuosikkina. Hänen kampauksensa, joka on kaukana taitoluistelun tyylikkäistä standardeista, on kiehtonut faneja, jotka rakastavat tätä tyylillistä vapautta. Instagramissa ja TikTokissa reaktiot tulvivat: "tyyli, joka yhdistää suorituskyvyn ja persoonallisuuden", mikä osoittaa, että urheilija loistaa yhtä paljon luovuudessa kuin kolmoisluisteluissakin.

Vuoden 2026 olympialaisten (6.–22. helmikuuta 2026) lähestyessä Alysa Liu edustaa uutta sukupolvea: moitteetonta tekniikkaa ja rohkeaa, epätavanomaista ilmettä. Hänen valkaistut sormuksensa ovat enemmän kuin pelkkä esteettinen yksityiskohta; ne juhlistavat henkilökohtaista kasvua ja inspiroivat nuoria naisurheilijoita omaksumaan omaperäisyyden.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
