58-vuotias Nicole Kidman esittelee luonnollisia hiuksiaan ja hänen kiharansa aiheuttavat sensaation.

Léa Michel
Australialais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja Nicole Kidman todistaa jälleen kerran olevansa ajaton ikoni. Hän ilahdutti hiljattain fanejaan Instagramissa jakamalla kuvan Chilen-matkaltaan, jossa hän ylpeänä esittelee luonnollisia hiuksiaan. Hyvästi tyylikkäät föönaukset: tervetuloa pitkille vaaleille kiharoille, jotka on sidottu matalalle poninhännälle ja piilotettu hienovaraisesti beigenvärisen myssyn alle.

Yksinkertainen mutta ultratyylikäs ilme

Tässä Etelä-Amerikan lomalla otetussa kuvassa Nicole Kidman esittelee tyylinsä, joka on sekä rento että elegantti, uskollisena "hiljaisen ylellisyyden" trendille. Hänellä on yllään ruskea bleiseri, farkut, ruskeat kengät ja ruskea nahkainen Chanel-laukku – minimalistinen tyyli hienostuneilla yksityiskohdilla. Klassisten tummien aurinkolasiensa takaa hän säteilee uudenlaista tyyneyttä ja kirjoittaa kuvatekstikseen yksinkertaisesti: "Rakastin Chilen tutkimista 🇨🇱."

Luonnollisten kiharoiden suuri paluu

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Kidman antaa luonnollisten hiustensa loistaa. Hänet on nähty jo useiden viikkojen ajan lukuisissa esiintymisissä luonnollisissa vaaleissa kiharoissaan, olipa kyseessä sitten perheen syntymäpäivät, joulujuhlat Sydneyssä tai lentomatka. Tämä paluu luonnolliseen ulkonäköön näyttää merkitsevän uuden henkilökohtaisen aikakauden alkua näyttelijälle, jonka avioliitto laulaja Keith Urbanin kanssa päättyi vuonna 2025 lähes kahdenkymmenen yhteisen vuoden jälkeen.

Tämä hiustenmuutos ei ole sattumaa: muutama kuukausi sitten hän uskoutui medialle Allurelle katuvansa sitä, että oli suoristanut hiuksiaan niin kauan. "Miksi tein niin? Rakastin kiharoitani", hän myönsi löydettyään uudelleen vanhoja valokuvia itsestään säteilevänä.

Hyväksymällä täysin luonnollisen hiusrakenteensa Nicole Kidman lähettää voimakkaan viestin: elämän muutosten ja häiriöiden läpi paluu itseensä on eräänlainen vapaus. Hänen kiharansa ovat enemmän kuin esteettinen valinta, vaan tämän itsensä uudelleen löytämisen symboli – elegantit ja kiistatta inspiroivat.

