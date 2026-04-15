Hailey Bieber lyö vetoa näistä räikeistä väreistä, jotka ovat trendikkäitä vuonna 2026

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Amerikkalainen malli ja yrittäjä Hailey Bieber teki läpimurron Coachella 2026 -festivaaleilla. Lyhyessä keltaisessa mekossa, jota korosti räikeä pinkki reunus, hän loi asun, joka jo ilmentää useita vuoden 2026 keskeisiä muotitrendejä.

Hailey Bieber eloisassa lookissa

Coachellassa (10.–19. huhtikuuta 2026) Hailey Bieber oli festivaalin jännityksen keskipisteessä Justin Bieberin odotetun lavaesiintymisen ja Rhoden ympäristössä järjestetyn pop-up-tapahtuman välissä. Bieberin brändi lanseerattiin vuonna 2022. Tilaisuuteen hän valitsi lyhyen keltaisen siluetin, joka oli yksinkertaistettu kirkkaan pinkillä. Se huomattiin nopeasti ja siitä kommentoitiin.

Kyseinen look oli John Gallianon suunnittelema Diorin vintage-mekko syksy/talvi 1998-1999 -mallistosta. Useat muotilehdet korostivat, kuinka tämä vaate yksinään yhdisti kaksi hetken erittäin haluttua elementtiä: räikeiden värien energian ja alusmekon pysyvän paluun.

Katso tämä postaus Instagramissa

Beauty Studion (@beautystudio) jakama julkaisu

Kirkkaan keltainen ja pinkki ovat jo nousemassa esiin seurattavina väreinä.

Tämä asu toimii niin hyvin siksi, että se perustuu väriyhdistelmään, joka kiinnittää katseen välittömästi vaikuttamatta monimutkaiselta. Keltainen lisää kirkkautta, kun taas eloisa pinkki viimeistely elävöittää koko ilmettä rohkeammalla otteella. Tämä palettivalinta ei ole satunnainen. Se liittyy rohkeiden ja iloisten sävyjen nousuun kevät/kesä 2026 -trendeissä, erityisesti niihin, joissa on kanarianpunaista, magentanpunaista ja laajemmin väriyhdistelmiä, jotka energisoivat siluettia sekunneissa.

Lyhyt mekko, joka tuo myös alusmekon takaisin parrasvaloihin

Värien lisäksi tämän mekon lyhyt ja kapea leikkaus sopii yhteen 1990-luvulta inspiroituneen alusmekkotrendin kanssa, joka on siluettiperhe, joka palaa säännöllisesti pintaan heti lämpötilan noustessa. Tämä tekee asusta epäilemättä niin silmiinpistävän. Se on visuaalisesti "helppolukuinen", mutta siinä on useita vahvoja viittauksia: Gallianon vintage-tunnelma, 90-luvun pitsiestetiikka ja halu rohkeampiin väreihin kuin pitkään suosittuihin neutraaleihin paletteihin.

Coachella vahvistaa rooliaan muotilaboratoriona

Tämä look sopii myös hyvin spesifiseen ympäristöön. Coachella toimii joka vuosi trendien kiihdyttäjänä, ja julkkisten esiintymisiä tarkastellaan välittömästi. Useat mediat kuvailivat Hailey Bieberin esiintymistä "yhdeksi viikonlopun tärkeimmistä muotihetkistä".

Tässä lyhyessä keltaisessa mekossa, jota korostavat kirkkaan pinkki sävyt, Hailey Bieber täyttää useita kriteerejä kerralla. Hän tuo takaisin alusmekon, vahvistaa rohkeiden värien paluun ja muistuttaa meitä jälleen kerran, että Coachella on edelleen täydellinen näyttämö kauden muotitrendien lanseeraukselle.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Euphoria kausi 3: Näyttelijätär Sydney Sweeney herättää Cassien henkiin asulla, joka on jo herättänyt paljon kohua.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Amerikkalainen näyttelijä Sydney Sweeney on julkistanut uusia kuvia "Euphoria"-sarjan kolmannen kauden tienoilla ja nostanut hahmonsa (Cassien) takaisin keskustelujen...

