45-vuotiaana Jessica Alba säteilee strukturoidussa pitsilookissaan.

Julia P.
@jessicaalba / Instagram

Amerikkalainen näyttelijä ja yrittäjä Jessica Alba jakoi Instagramissa mustan lookin, jossa oli pitsiä ja kontrastisia yksityiskohtia. Hänen faninsa ylistivät hänen luonnollista tyyliään ja vaivatonta lookiaan.

Pitsinen toppi on asun keskipiste.

Tämän asun keskipiste? Herkkä musta, avokierteisestä pitsistä tehty toppi, jota koristavat ohuet olkaimet. Simpukkamaisen pääntien ja kukka-aiheiden ansiosta se tuo kokonaisuuteen romanttisen säväyksen. Hienostunut pohja, jonka Jessica Alba on taitavasti tasapainottanut rohkeammilla osilla. Hienovarainen tapa korostaa herkkää ilmettä.

Ylisuuri bleiseri lisää strukturoitua ilmettä.

Pitsin keveyden vastapainoksi Jessica Alba valitsi reilun kokoisen mustan bleiserin, jossa on vahvat hartiat. Tämä antaa asulle sen strukturoidun ulottuvuuden: hartioiden yli laskeutuen se kehystää siluettia ja ankuroi asun graafisempaan tyyliin. Tämä erittäin muodikas kontrastien leikki mahdollistaa romanttisen asun muuttamisen selkeän moderniksi ja urbaaniksi ilmeeksi.

Nahkaiset bermudashortsit ja remmisandaalit

Alaosansa väriksi Jessica Alba valitsi pitkät, mustat nahkaiset bermudashortsit, jotka ovat yksi kauden avaintrendeistä. Hän täydensi asun mustilla lohkokorkoisilla sandaaleilla, joissa on nilkkaremmit. Täydellisesti toteutettu kokomusta kokonaisuus päästä varpaisiin.

Katso tämä postaus Instagramissa

Jessica Alban (@jessicaalba) jakama julkaisu

Kultakoruja ja valoisaa kauneutta

Jessica Alba lämmitteli tätä yksiväristä asua muutamalla kultaisella yksityiskohdalla: herkät korvarenkaat ja kerrostetun kaulakorun siroilla riipuksilla. Tämä yksittäinen yksityiskohta riitti kirkastamaan kokomustaa ilmettä. Kauneuden osalta hänen lookissaan oli säteilevä, auringon suutelema iho, pronssinen meikki, hieman savuinen silmämeikki ja nude-huulipuna. Kaikkea tätä korostivat hänen luonnostaan laineikkaat, korostetut kastanjanruskeat hiuksensa – auringon suutelema ilme, joka loi kauniin kontrastin hänen mustan asunsa kanssa.

Herkän pitsin, rohkean nahan ja strukturoidun bleiserin avulla Jessica Alba luo silmiinpistävän elegantin kokomustan ilmeen. Hän todistaa jälleen kerran, että hyvin harkittu päästä varpaisiin ulottuva musta asu ei ole koskaan ollut näin monotoninen.

Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
Jennifer Lopez, joka on 56-vuotias sinkku, väittää, ettei ole koskaan ollut onnellisempi.

Amerikkalainen näyttelijä, laulaja, tuottaja ja liikenainen Jennifer Lopez puhui avoimesti sinkkuelämästään esiintyessään " Jimmy Kimmel Live! " -ohjelmassa....

