62- ja 74-vuotiaina he luovat uudelleen ikonisen kuvan Kylie Jenneristä ja näyttelijä Timothée Chalametista.

Äskettäinen Instagram-julkaisu herätti huomiota, kun yhdysvaltalainen näyttelijä Lisa Rinna ja näyttelijä Harry Hamlin loivat uudelleen Kylie Jennerin ja Timothée Chalametin ottaman kuvan. Kaksikko tarjosi kuvasta omalaatuisen version, joka herätti lukuisia reaktioita verkossa.

Kansi, joka on saanut inspiraationsa paljon puhutusta valokuvasta

Lisa Rinna ja Harry Hamlin jakoivat sarjan kuvia, jotka he ottivat merenrantalomalla. Pari sai inspiraationsa Kylie Jenneriin ja Timothée Chalamet'hin yhdistetystä kuvasta, jossa he poseeraavat samankaltaisessa vedessä. Julkaistuissa kuvissa Lisa Rinnalla on yllään mustat bikinit ja Harry Hamlinilla mustat shortsit tarkoituksellisen humoristisessa asetelmassa.

Katso tämä postaus Instagramissa LISARINNAn (@lisarinna) jakama julkaisu

Julkaisu, joka huvitti internetin käyttäjiä

Instagram-julkaisu herätti lukuisia kommentteja, erityisesti parin ystäviltä ja perheenjäseniltä sekä internetin käyttäjiltä, jotka ylistivät kuvan odottamatonta luonnetta. Julkaisu levisi nopeasti sosiaalisessa mediassa ja lietsoi keskustelua tästä odottamattomasta jälleennäkemisestä.

Kunnianosoitus kuvalle, jota on kommentoitu paljon verkossa

Kylie Jennerin ja Timothée Chalametin kuvat olivat jo herättäneet huomiota, kun ne jaettiin sosiaalisessa mediassa. Nämä kuvat auttoivat lisäämään median kiinnostusta paria kohtaan. Lisa Rinnan ja Harry Hamlinin uudelleentulkinta havainnollistaa, kuinka tietyistä kuvista tulee nopeasti kulttuurisia kosketuspisteitä, usein anastaen tai uudelleenkäyttäen niitä.

Vuodesta 1997 naimisissa olleet Lisa Rinna ja Harry Hamlin jakavat säännöllisesti hetkiä arjestaan sosiaalisessa mediassa. Näyttelijäpari on jo tehnyt itselleen nimen huumoria ja populaarikulttuuriin viittauksia yhdistävillä julkaisuillaan. Heidän suhteensa on kestänyt yli kolmekymmentä vuotta, mikä mainitaan usein kaksikolle omistetuissa profiileissa.

Tiettyjen kuvien viraalisuus myötävaikuttaa siten siihen, että muut julkisuuden henkilöt ottavat ne omakseen. Tämä ilmiö havainnollistaa visuaalisten viitteiden nopeaa leviämistä digitaalisessa maailmassa. Tunnettujen kuvien inspiroimat julkaisut edistävät sellaisen sisällön luomista, joka yhdistää kunnianosoituksen ja huumorin.