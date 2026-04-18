Laulaja Sabrina Carpenterin kultaiset saappaat eivät todellakaan jää huomaamatta.

Tatiana Richard
@sabrinacarpenter / Instagram

Coachella 2026 -festivaaleilla (10.–19. huhtikuuta) Sabrina Carpenter esitteli retrohenkistä tyyliään, jossa oli värikkäitä siluetteja ja rohkeita asusteita. Hänen käyttämänsä kultaiset saappaat osoittautuivat asujensa silmiinpistävimmäksi elementiksi ja herättivät välittömästi lehdistön ja fanien huomion sosiaalisessa mediassa.

Hyvin retroilme, rakennettu saappaiden päälle

Yhteen Instagram-esiintymiseensä Sabrina valitsi 70-luvulta inspiroituneen asun, johon kuuluivat lyhyet shortsit, vaaleankeltainen helmillä koristeltu toppi ja ennen kaikkea kultaiset saappaat, jotka korostavat täydellisesti asun vintage-tunnelmaa. Saappaat luovat silmiinpistävän kontrastin kankaan pehmeyden ja yläosan herkän luonteen välille.

Tämän asun lisäksi Sabrinaa on nähty myös muissa retroasuissa, kuten minineulemekoissa, 60-luvun tyylisissä hatuissa ja koristeellisissa kampauksissa. Jälleen kerran saappaat, joskus hieman hillitymmät, ovat palanneet asun strukturoivaksi elementiksi, antaen hänen silueteilleen musiikkitähden tai modernin pin-upin vaikutelman.

Sosiaalisen median korostama retrotrendi

Sekä fanit että muotilehdistö hehkuttivat nopeasti kultaisen saappaan paluuta, joka oli pitkään yhdistetty 60- ja 70-lukuihin, ja sitä, kuinka Sabrina Carpenter onnistui tuomaan sen takaisin festivaalien ja kansainvälisen pop-skenen erittäin moderniin maailmaan. Kuvat Coachellasta, jossa hän käveli kojujen joukossa, mukaan lukien oman installaationsa "Sabrina's Pit Stop", ja kulissien takana, osoittivat, kuinka kultainen saapas yhdisti hänen erilaisia asujaan ja samalla vakiinnutti asemansa välittömästi tunnistettavana yksityiskohtana, joka täydensi täydellisesti hänen imagoaan tyylikkäänä pop-prinsessana.

Lyhyesti sanottuna Sabrina Carpenterille nämä kultaiset saappaat eivät ole vain "silmiinpistävä esteettinen kannanotto": ne ilmentävät sekoitus "Hollywood-fantasiaa" ja itsevarmuutta. Retrohenkisyydellään, musiikkiteatteritunnelmallaan ja viittauksillaan pop-ikoneihin niistä tulee symbolinen esine hänen tavassaan yhdistää nostalgiaa ja modernia tyyliä, jossa muodista tulee oma kielensä, yhtä voimakas kuin hänen laulamansa musiikki.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
"Tyylikäs oppitunti": Michelle Obama on ottanut käyttöön suklaanruskean ja kultaiset vivahteet

