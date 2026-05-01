Laulaja Demi Lovaton tämä muotivalinta herättää reaktioiden aallon.

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Demi Lovato debytoi pääesiintyjänä Madison Square Gardenissa 24. huhtikuuta 2026 osana "It's Not That Deep" -kiertuettaan. Vaikka show sai osakseen ylistystä, erityisesti hänen lavalookkinsa herätti reaktioiden aallon sosiaalisessa mediassa.

Ensimmäinen Madison Square Gardenin pääesiintyjänä

Demi Lovato debytoi pääesiintyjänä loppuunmyydyssä Madison Square Gardenissa New Yorkissa 24. huhtikuuta 2026 osana "It's Not That Deep" -kiertuettaan. Kaksituntisessa dance-pop-esityksessä, joka rakennettiin hänen uusimman albuminsa ympärille, esiintyivät yllätysesiintyjinä hänen aviomiehensä Jutes ja JoJo Levesque, ja ohjelmassa oli mukana cover-versioita hänen suurimmista hiteistään – "Heart Attackista" "Stone Coldiin" ja "Give Your Heart a Breakiin". Se oli ilta, joka jää kaiverrettua hänen omistautuneimpien faniensa muistoihin.

Sinivihreä look, joka vetää kaikkien katseet puoleensa

Näille ikonisille treffeille Demi Lovato valitsi huomattavan lavalookin, joka rakentui strukturoidun sinivihreän yläosan ympärille, yhdistettynä pitsiseen minihameeseen, jossa oli syvät halkiot molemmilla sivuilla. Valkoinen tekoturkis-stola olkapäillä toi ripauksen vanhan Hollywoodin draamaa, joka oli vastakohtana asun muulle klubihenkiselle energialle. Mustat reisikorkuiset nahkasaappaat ja retroaurinkolasit täydensivät lookin, jonka oli tarkoitus tehdä pysyvä vaikutus – ja niin se todellakin teki.

Demi Lovato jakoi kokoelman kuvia ja videoita, jotka tallensivat hänen esiintymisensä Madison Square Gardenissa, ja jotkut kuvista herättivät heti runsaasti kommentteja – sekä innokkaiden fanien että jakautuneempien kommenttien välillä hänen lavalookistaan.

Katso tämä postaus Instagramissa Demi Lovaton (@ddlovato) jakama julkaisu

Esitys, joka omaksuu täysin "It's Not That Deep" -estetiikan

Kiertue rakentuu teollisen, rave-henkisen estetiikan ympärille, jossa on välkkyviä valoja, lavan takana oleva Steadicam ja mielikuvituksellinen koreografia – tyylillä, joka tuo mieleen post-Brat-aikakauden. Lavalla Demi Lovato käytti myös vaaterekkiä esitellessään eri musiikillisia aikakausiaan New Yorkin yleisölle Disney Channelin ajoista nykypäivään. Sinivihreä look ja korkea halkio sopivat täydellisesti tähän estetiikkaan ja ovat täysin albumin mukaisia.

Sinivihreä toppi, korkea halkio ja valkoinen tekoturkis – Demi Lovato ei todellakaan pyrkinyt hienovaraisuuteen Madison Square Gardenissa. Ja lopputulos, sekä lavalla että sosiaalisessa mediassa, oli juuri sitä, mitä hän oli tarkoittanut.