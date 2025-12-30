"Jokainen nainen on vapaa…": Miss Ranska 2026:n inspiroiva visio feminismistä

Kruunajaisistaan lähtien Hinaupoko Devèze, Miss Ranska 2026, on jatkuvasti herättänyt yleisön ihailua. Vain 23-vuotias nuori tahitilainen nainen tekee vaikutuksen paitsi kauneudellaan myös viestinsä syvyydellä. Äskettäisessä sosiaalisessa mediassa julkaistussa julkaisussa uusi ranskalaisen eleganssin lähettiläs jakoi visionsa "modernista feminismistä", joka keskittyy päättäväisesti vapauteen ja ystävällisyyteen.

Matka, jonka juuret ovat resilienssissä

Säteilevästä hymystään ja lavaesiintymisestään huolimatta Hinaupoko Devèze ei ole aina ollut itsevarma. Hän myöntää kärsineensä pitkään muiden tuomitsemisesta ja epäilyksestä siitä, ettei ole "riittävän hyvä". Hänen valintansa Miss Ranskaksi ja yleisön tuki antoivat hänelle mahdollisuuden muuttaa tämä haavoittuvuus vahvuudeksi: "Erilaisuuksistani on tullut vahvuuksiani", hän julisti liikuttavasti televisiossa. Voimakas viesti, varsinkin kun se tulee Miss Ranskalta, joka on päättänyt käyttää kuuluisuuttaan inspiroidakseen naisia rakastamaan itseään sellaisina kuin he ovat.

Feminismin käsitys, joka perustuu yksilönvapauteen

Miss Ranska -kilpailun virallisella tilillä julkaistulla videolla Hinaupoko Devèze jakaa henkilökohtaisen määritelmänsä feminismistä: ”Missinä oleminen on tapa välittää vahvoja viestejä. Mielestäni jokainen nainen on vapaa tekemään mitä haluaa. Juuri sitä feminismi minulle on.” Teoreettisista keskusteluista kaukana Devèzen visio korostaa yksilön autonomiaa ja kaikkien naisten mahdollisuutta valita oma kohtalonsa mukautumatta määräyksiin – olivatpa ne sitten yhteiskunnan, perinteiden tai sosiaalisen median määräyksiä.

Nuori nainen lisää olennaisen ulottuvuuden: mielenterveyden, joka usein unohdetaan naisten hyvinvointia koskevissa keskusteluissa. Korostamalla sen tärkeyttä yhtä lailla kuin fyysisen terveyden ylläpitämistä Hinaupoko Devèze osoittaa, että hän ilmentää myötätuntoista ja kokonaisvaltaista feminismiä, sekä yksilöllisesti että kollektiivisesti.

Neiti, joka on lähellä ranskalaisia

Kruunajaisistaan lähtien Hinaupoko on sitoutunut välittämään yhtenäisyyden ja kunnioituksen viestiä. Hänen vilpittömät sanansa vahvistavat, että hän aikoo kokea tämän hallituskauden ennen kaikkea inhimillisenä seikkailuna, jota leimaavat jakaminen, monimuotoisuus ja ranskalainen ylpeys.

Tarkkojen sanojensa ja aitoutensa ansiosta Hinaupoko Devèze on jo vakiinnuttanut asemansa sitoutuneena ja inspiroivana Miss Ranskana. Hänen lempeydellä ja vakaumuksella kyllästetty viestinsä muistuttaa meitä siitä, miten feminismi voidaan yhdistää arvokkuuteen: kutsu olla oma itsensä, hyväksyä itsensä ja juhlistaa jokaisen naisen vapautta.