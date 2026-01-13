Punaisessa mekossa Jennifer Lopez paljastaa "showgirl"-puolensa.

Punaisessa mekossa Jennifer Lopez paljastaa täysin showgirl-puolensa ja luo yhden vuoden 2026 Golden Globe -gaalaa edeltävän viikonlopun upeimmista asuista. Hän todistaa jälleen kerran hallitsevansa täydellisesti Hollywood-koodit tasapainotellen eleganssin ja showmiehen taidon.

Punainen mekko, joka oli suunniteltu näyttelyä varten

Jennifer Lopez valitsi Los Angelesin Bar Marmontissa järjestettyihin Vanity Fair x Amazon MGM Studios -juhliin pitkän, kokonaan helmillä koristellun punaisen puvun, jossa oli bandeau-toppi ja hame, jotka paljastivat hienovaraisesti hänen vartalonsa. Korsetti korosti vyötäröä, kun taas helmikoristelu ja läpikuultavat paneelit korostivat showgirl-efektiä, joka muistutti tyylikästä kabaree-revyypukua.

Lumoavia yksityiskohtia: turkista, koruja ja kauneushoitoja

Laulaja lisäsi asuunsa lyhyen punaisen tekoturkisjakun ja yhteensopivan samettisen clutchin korostamaan diivamaista ja teatraalista tunnelmaa. Hänen karamellinväriset hiuksensa oli muotoiltu tuuheiksi kiharoiksi, ja niihin oli yhdistetty syvän viininpunainen huulipuna ja kimaltava kaulanauha, joka toi ripauksen kevyyttä hänen dekolteelleen.

Katso tämä postaus Instagramissa Jennifer Lopezin (@jlo) jakama julkaisu

Muotiviesti myrskyisän vuoden alun jälkeen

Tämä esiintyminen tapahtuu samaan aikaan kun Jennifer Lopez valmistautuu juontamaan vuoden 2026 Golden Globe -gaalaa, vaikka hän ei saanutkaan ehdokkuutta ylistetystä roolistaan elokuvassa "Kiss of the Spider-Woman". Nyt viimeistellyn avioeronsa Ben Affleckistä taustalla hän näyttää käyttävän muotia kannanottona: itsenäisenä naisena, aina parrasvaloissa ja imagoaan hallitsevana.

Viime kädessä tämä esiintyminen punaisessa helmikoristellussa mekossa vahvistaa Jennifer Lopezin olevan todellinen moderni showgirl, joka kykenee muuttamaan yksinkertaisen Golden Globe -gaalan edeltävän tapahtuman minispektaakkeliksi aivan omana itsenään. Hänen lookinsa, jossa yhdistyvät läpikuultavat kankaat, turkis ja kimaltelevat korut, paljastaa naisen, joka enemmän kuin koskaan pitää itsensä esittelyä olennaisena osana julkista identiteettiään.