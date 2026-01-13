Search here...

Punaisessa mekossa Jennifer Lopez paljastaa "showgirl"-puolensa.

Léa Michel
@jlo/Instagram

Punaisessa mekossa Jennifer Lopez paljastaa täysin showgirl-puolensa ja luo yhden vuoden 2026 Golden Globe -gaalaa edeltävän viikonlopun upeimmista asuista. Hän todistaa jälleen kerran hallitsevansa täydellisesti Hollywood-koodit tasapainotellen eleganssin ja showmiehen taidon.

Punainen mekko, joka oli suunniteltu näyttelyä varten

Jennifer Lopez valitsi Los Angelesin Bar Marmontissa järjestettyihin Vanity Fair x Amazon MGM Studios -juhliin pitkän, kokonaan helmillä koristellun punaisen puvun, jossa oli bandeau-toppi ja hame, jotka paljastivat hienovaraisesti hänen vartalonsa. Korsetti korosti vyötäröä, kun taas helmikoristelu ja läpikuultavat paneelit korostivat showgirl-efektiä, joka muistutti tyylikästä kabaree-revyypukua.

Lumoavia yksityiskohtia: turkista, koruja ja kauneushoitoja

Laulaja lisäsi asuunsa lyhyen punaisen tekoturkisjakun ja yhteensopivan samettisen clutchin korostamaan diivamaista ja teatraalista tunnelmaa. Hänen karamellinväriset hiuksensa oli muotoiltu tuuheiksi kiharoiksi, ja niihin oli yhdistetty syvän viininpunainen huulipuna ja kimaltava kaulanauha, joka toi ripauksen kevyyttä hänen dekolteelleen.

Katso tämä postaus Instagramissa

Jennifer Lopezin (@jlo) jakama julkaisu

Muotiviesti myrskyisän vuoden alun jälkeen

Tämä esiintyminen tapahtuu samaan aikaan kun Jennifer Lopez valmistautuu juontamaan vuoden 2026 Golden Globe -gaalaa, vaikka hän ei saanutkaan ehdokkuutta ylistetystä roolistaan elokuvassa "Kiss of the Spider-Woman". Nyt viimeistellyn avioeronsa Ben Affleckistä taustalla hän näyttää käyttävän muotia kannanottona: itsenäisenä naisena, aina parrasvaloissa ja imagoaan hallitsevana.

Viime kädessä tämä esiintyminen punaisessa helmikoristellussa mekossa vahvistaa Jennifer Lopezin olevan todellinen moderni showgirl, joka kykenee muuttamaan yksinkertaisen Golden Globe -gaalan edeltävän tapahtuman minispektaakkeliksi aivan omana itsenään. Hänen lookinsa, jossa yhdistyvät läpikuultavat kankaat, turkis ja kimaltelevat korut, paljastaa naisen, joka enemmän kuin koskaan pitää itsensä esittelyä olennaisena osana julkista identiteettiään.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Kendall Jennerin vastaus plastiikkakirurgiaa koskeviin huhuihin jakaa faneja

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kendall Jennerin vastaus plastiikkakirurgiaa koskeviin huhuihin jakaa faneja

Kendall Jenner väittää, ettei hän ole koskaan käynyt kasvojensa plastiikkakirurgiassa ja myöntää käyneensä vain kahdessa "vauva Botox" -hoidossa....

35-vuotiaana Margot Robbie uskaltaa käyttää mekkoa, jolla on "muovi"-efekti

Emerald Fennellin odotetun elokuvan "Wuthering Harbour" ensi-illan aattona Margot Robbie on jälleen otsikoissa, tällä kertaa muotimaailmassa. Australialainen näyttelijä...

Lara Raj valaisee Malediivit ranta-asuillaan

Lara Raj, amerikkalaisen KATSEYE-yhtyeen jäsen, loistaa Malediiveilla useilla asuilla, jotka tekevät hänestä täydellisen lomaikonin. Turkoosi lomakohde Kuvatekstiksi "hauskanpitoa...

58-vuotiaana Pamela Anderson palaa ikonisiin vaaleisiin hiuksiinsa.

Pamela Anderson aloittaa vuoden 2026 palaamalla juurilleen – kirjaimellisesti ja kuvaannollisesti. Useiden kuukausien kuparinväristen hiusten jälkeen kanadalainen ikoni...

Jenna Ortega yllättää goottilaisella lookillaan vaalennetuilla kulmakarvoillaan

Jenna Ortega herätti jälleen huomiota vuoden 2026 Golden Globe -gaalan punaisella matolla. Näyttelijä, joka tunnetaan parhaiten roolistaan sarjassa...

Amal Clooney tekee sensaation Golden Globe -gaalassa upeassa punaisessa mekossa.

Palattuaan Golden Globe -gaalaan kymmenen vuotta edellisen esiintymisensä jälkeen Amal Clooney muutti punaisen maton todelliseksi elokuvalavasteeksi. Siellä asianajaja...

© 2025 The Body Optimist