Jessica Alba jakaa raskausmuiston ja koskettaa internetin käyttäjiä

Yhdysvalloissa 10. toukokuuta 2026 vietettävän äitienpäivän kunniaksi Jessica Alba jakoi erityisen liikuttavan Instagram-karusellin. Amerikkalainen näyttelijä ja yrittäjä vuorotteli perhekuvien, arjen hetkien ja silmiinpistävän menneisyyden kuvan välillä: kuvan vauvavatsastaan kolmannen raskautensa aikana vuonna 2017. Tämä intiimi retrospektiivi, johon liittyi pitkä viesti, joka oli omistettu hänen lapsilleen ja omalle äidilleen, kosketti syvästi hänen seuraajiaan.

Rakkauskirje hänen lapsilleen

Jessica Alba osoittaa tekstissään kolmelle lapselleen suoraan sydämensä: "Vauvoilleni – sydämilleni, jotka kulkevat kehoni ulkopuolella. Elämämme on enemmän kuin villeimmät unelmani, ja jakamamme rakkaus on syvästi yhteydessä toisiinsa ja voimakasta. Mikään ei anna elämälleni enemmän merkitystä kuin te kolme." Hän jatkaa kuvailemalla itseään heidän ankkurinaan: "Olen aina ankkurisi, turvaverkkosi, käsivartesi, jotka pitävät ja lohduttavat sinua, ja kannustaja nurkassasi, joka kannustaa sinua ylittämään kaikki rajat."

Harvinaisen vilpitön viesti, joka resonoi erityisesti tämän ensimmäisen avioeron jälkeisen vuoden kontekstissa – Jessica Alba virallisti eronsa kuudentoista vuoden aviomiehensä Cash Warrenin kanssa vuoden 2025 alussa.

Kunnianosoitus omalle äidilleen

Ennen kuin Jessica Alba puhui lapsilleen, hän halusi juhlistaa naista, joka kasvatti hänet: äitiään, Cathy Albaa. "Rakastan sinua. Rakastan yhteistä aikaamme. Olen niin kiitollinen, että pystyimme käymään läpi kaikki ylä- ja alamäet yhdessä – olet ollut tukenani kaiken sen läpi. Olen kuka olen, kaiken sen ansiosta, mikä tekee sinusta sinut", näyttelijä kirjoitti. Tämä sydämellinen viesti korostaa sukupolvien välisten yhteyksien tärkeyttä naisten välillä ja ilmentää täydellisesti äitienpäivän henkeä.

Muistettava raskauskuva

Erityisesti yksi kuva kiinnitti fanien huomion: peilikuva vuodelta 2017, jossa Jessica Alba on raskaana. Tuolloin näyttelijä odotti poikaansa Hayesia, joka syntyi saman vuoden joulukuun 31. päivänä. Kyseessä on intiimi kuva, jonka hän oli jo silloin jakanut sosiaalisessa mediassa, ja jota hän nyt palauttaa mieleen rakkaana muistona.

Monet internetin käyttäjät ylistivät julkaisun alla retrospektiivin kauneutta ja viestin vilpittömyyttä. Toiset taas huomauttivat, kuinka Jessica Alba on yksi Hollywoodin aidoimmista äitiyden äänistä. Näyttelijä, joka on perheille suunnatun "The Honest Company" -brändin perustaja, on aina tehnyt äitiyden roolistaan identiteettinsä kulmakiven, jota hän jakaa avoimesti miljoonien seuraajiensa kanssa.

Tässä kirjoituksessa Jessica Alba välittää yhden vuoden henkilökohtaisimmista viesteistään. Yhdistämällä raskausmuistoja, lempeitä sanoja lapsilleen ja kunnianosoituksen omalle äidilleen hän muistuttaa meitä siitä, että äitienpäivä on ennen kaikkea perinteiden välittämistä, läsnäoloa ja ehdotonta rakkautta.