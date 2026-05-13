Sandra Bullock juhlistaa äitienpäivää herkällä menneisyyden kuvalla lapsistaan.

Fabienne Ba.
@sandrabullock / Instagram

Saksalais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja, ohjaaja ja käsikirjoittaja Sandra Bullock suojelee kiivaasti perhe-elämäänsä. Yhdysvalloissa äitienpäivänä 10. toukokuuta hän teki poikkeuksen ja jakoi harvinaisen menneen kuvan kahden lapsensa kanssa – julkaisu oli yhtä intiimi kuin liikuttavakin, ja se kosketti miljoonia ihmisiä.

"Elämän kunnia"

Instagram-julkaisunsa kuvatekstissä Sandra Bullock kirjoitti: "Kaikille äideille, riippumatta siitä, miten teistä tuli sellaisia, hyvää äitienpäivää. Meitä kaikkia yhdistää tämä ainutkertainen kunnianosoitus." Yksinkertaiset sanat, jotka kertoivat kaiken – ja jotka resonoivat erityisen voimakkaasti naiselta, joka valitsi adoption perheensä rakentamiseksi.

Jaettujen kuvien joukossa oli aiemmin näkemätön kuva Sandra Bullockista tuijottamassa taivasta, kun hänen kaksi lastaan, nuoremmat versiot itsestään halloween-asuissa, istuivat hänen sylissänsä. Louis on nyt 16-vuotias ja Laila 11-vuotias – molemmat ovat nelikymppisen näyttelijättären adoptoimia, ja hän on aina ollut varovainen suojellakseen heitä median valokeilassa. Tämä harvinainen otos kosketti välittömästi hänen seuraajiaan.

Kunnianosoitus hänen edesmenneelle äidilleen

Julkaisussa oli myös kuva Sandra Bullockista keskustelemassa edesmenneen äitinsä Helga Meyerin kanssa sekä lapsuudenkuva hänestä lumessa sisarensa Gesinen kanssa, molemmat äitinsä sylissä. Kuvateksti päättyi: "Äiti ja Omi, kiitos, että opetitte minua. Kaipaamme teitä ❤️ Anteeksi, että olin tällainen kakara." Suloinen itseironinen ilmaus toi hymyn hänen seuraajiensa kasvoille.

Katso tämä postaus Instagramissa

Sandra Bullockin (@sandrabullock) jakama julkaisu

"Älä ole kuin minä" - hänen äitinsä viimeinen neuvo

Sandra Bullock jakoi People-lehdelle yhden koskettavimmista hetkistä suhteessaan äitiinsä. " Ennen äitini kuolemaa meillä oli hetki hänen vuoteensa äärellä, jolloin olin sulkeutunut ja yritin olla itkemättä, ja hän yksinkertaisesti sanoi: 'Älä ole kuin minä.' Sillä hetkellä suuri osa yhteisestä elämästämme selkeytyi. Hän ei halunnut minun elävän läpi elämän sulkeutuneena, pelkäävän tunteita." Tämä yhteys loistaa jokaisessa tämän postauksen kuvassa – nainen, joka tuntee kaiken eikä enää häpeä sitä.

Kahden adoptiolapsen äiti, omasta tahdostaan ja vakaumuksestaan

Sandra Bullock oli jo puhunut äitiyden polustaan: "En tiedä, miksi se oli ainoa tie, mutta olen niin iloinen, että maailmankaikkeus sai minut odottamaan. Vaikka olin ahdistunut ja kärsimätön – ja se sanoi minulle, ettei, et aio tehdä tätä niin kuin luulet tekeväsi." Erilaisella tavalla rakennettu äitiys, mutta yhtä syvällinen – kuten tämä äitienpäiväpostaus vahvistaa.

Ja koirat myös

Hetkeä pääjulkaisunsa jälkeen Sandra Bullock jakoi Instagram-tarinoissaan kuvan itsestään sohvallaan kahden koiransa kanssa kuvatekstillä: "Ja oikein hyvää äitienpäivää kaikille lemmikkien äideille 🐾❤️." Viimeinen kevytmielinen ja rakastava ele, uskollisena tunteiden ja huumorin tasapainolle, joka määrittelee hänen julkisen persoonansa – kun hän päättää olla julkisesti.

Valokuva, kunnianosoitus äidilleen, ripaus itseironista tunnelmaa ja koirat sohvalla – Sandra Bullock juhli äitienpäivää harvinaisen vilpittömästi, uskollisena itselleen. Hienovarainen yksityiselämässään, mutta syvästi läsnä, kun hän päättää jakaa tunteitaan.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Irina Shayk yksinkertaistaa Met-gaala-asuaan odottamattomalla yksityiskohdalla
51-vuotias Eva Longoria juhlistaa äitiyttä uusilla kuvilla pojastaan.

