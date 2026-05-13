Gwyneth Paltrow'n "epätavallisena" pidetty lahja lapsilleen herättää kohua.

Valmistujaislahjojen suhteen Gwyneth Paltrow ei valitse klassista kaiverrettua kelloa tai täytekynää. Näyttelijä ja Goopin perustaja paljasti uutiskirjeessään ainutlaatuisen idean lastensa valmistumisen juhlistamiseksi: antaa heille osakemarkkinoita. Tämä aloite, joka yhdistää talouskasvatuksen omaperäisyyteen, herätti nopeasti reaktioita sosiaalisessa mediassa.

Tekoja perinteisen lahjan sijaan

Kaikki alkoi "Goop"-uutiskirjeessä julkaistusta kysymys- ja vastausosiosta. Kysyttäessä "parhaasta valmistujaislahjasta", Gwyneth Paltrow vastasi suoraan: "Aiomme antaa lapsille osakkeita, jotta he pääsevät mukaan hoitamaan rahojaan ja esittämään kysymyksiä markkinoista." Näyttelijä lisäsi harkitsevansa myös "jotain fyysistä muistoksi tilaisuudesta", vaikka hän ei ollut vielä päättänyt, mitä.

Konteksti? Hänen tyttärensä Apple, 21, valmistui juuri Vanderbiltin yliopistosta 8. toukokuuta 2026. Hänen poikansa Mose, 20, päättää opintonsa Brownin yliopistossa tulevina vuosina. Tärkeä virstanpylväs, jota Gwyneth Paltrow haluaa merkitä omalla tavallaan.

Ajatus, joka herättää kysymyksiä internetin käyttäjien keskuudessa

Vaikka lahjan kasvatuksellinen tarkoitus on selvä – opettaa lapsilleen raha-asioiden hoitoa – ajatus ei ole vakuuttanut kaikkia. Sosiaalisessa mediassa useat käyttäjät pitivät lahjaa "oudona" ja ennen kaikkea hyvin persoonattomana niin symboliseen hetkeen kuin valmistujaisiin liittyen. Siinä missä monet odottaisivat muistoa, korua tai tunnearvoista lahjaa, Gwyneth Paltrow valitsi taloudellisen sijoituksen.

Joissakin kommenteissa korostuu myös ristiriita: osakkeiden tarjoaminen nuorille aikuisille saattaa tuntua loogiselta etuoikeutetussa ympäristössä, mutta se on irtautunut useimpien perheiden todellisuudesta. Toiset taas ylistävät modernia lähestymistapaa, joka valmistaa lapsia taloudelliseen itsenäisyyteen heti opintojensa päätyttyä.

Äiti, joka uskoo irti päästämiseen

Itse lahjan lisäksi Gwyneth Paltrow käytti tilaisuutta hyväkseen jakaakseen parhaan äidillisen neuvon, jonka hän on koskaan antanut lapsilleen: "Olkaa oma itsenne. Ja jos omana itsenänne oleminen tuottaa minulle pettymyksen, se on hyvä merkki: teidän tehtävänne oli jopa tuottaa minulle pettymys samalla, kun rakensitte todellista identiteettiänne." Vaikuttava vanhemmuusfilosofia, aivan kuten näyttelijättärellä itselläänkin: aina uskollisena itselleen. Tekojen lahja sopii lopulta täydellisesti tähän viitekehykseen – epätavanomainen, mutta harkitusti valittu.

Osittain akateeminen silmänisku, osittain vähemmän sentimentaalinen valinta, Gwyneth Paltrow'n valmistujaislahja on todella herättänyt keskustelua. Yksi asia on varma: Goopin perustaja herättää edelleen kohua, jopa henkilökohtaisimmista valinnoistaan huolimatta.