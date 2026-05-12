Justin Timberlake kunnioittaa Jessica Bieliä äitienpäivänä harvinaisilla perhekuvilla.

Amerikkalainen laulaja Justin Timberlake ei usein julkaise perhekuvia. Hän teki poikkeuksen 10. toukokuuta äitienpäivänä Yhdysvalloissa – ja yksinkertainen mutta koskettava julkaisu herätti välittömästi huomiota.

"Suuret naiset, jotka tunnen"

Näillä sanoilla Justin Timberlake täydensi Instagram-julkaisuaan: "Upeimmat naiset, jotka tunnen. Hyvää äitienpäivää." Yksinkertainen ja vilpitön kunnianosoitus, joka osoitettiin samanaikaisesti hänen vaimolleen, amerikkalaiselle näyttelijälle, tuottajalle ja ohjaajalle Jessica Bielille, ja äidilleen Lynnille – kahdelle naiselle, jotka hän toi yhteen yhdessä julkaisussa kolmella aiemmin näkemättömällä kuvalla.

Karusellissa oli kuva Justin Timberlakesta ja Jessica Bielistä sekä heidän kahdesta pojastaan, 11-vuotiaasta Silasista ja 6-vuotiaasta Phineasista – perhekuva, jota harvoin jaetaan julkisesti. Pariskunnan selfie täydensi julkaisun sekä arkistokuva Justinista ja hänen äidistään Lynnistä vuodelta 1997. Tämä perheen muistojen kujalle nouseva matka nykyisyyden ja menneisyyden välille resonoi välittömästi Justinin seuraajien keskuudessa.

Lynn Timberlake vastaa kommenteissa

Laulajan äiti vastasi nopeasti kommenteissa: "Voi! Se saa minut hymyilemään! Äitinä oleminen ja Si and Phinin Grammy Lynn ovat elämäni suurimpia iloja! Rakastan teitä kaikkia koko sydämestäni ja sielustani, ja olen niin kiitollinen, että te olette elämässäni!" Vastaus oli yhtä lämmin kuin itse julkaisu – ja sellainen, joka teki koko jutusta täysin vastustamattoman.

Postaus, joka käsittelee aviokriisiä koskevia huhuja

Tämä kirjoitus tulee tietyssä kontekstissa. Huhut pariskunnan välisistä jännitteistä olivat levinneet huhtikuussa 2026 sen jälkeen, kun Justin Timberlaken pidätyksestä rattijuopumuksesta vuonna 2024 julkaistiin kuvia. Page Six -medialehti kertoi Jessica Bielin esittäneen hänelle uhkavaatimuksen "saatuaan tarpeekseen julkisesta nolostumisesta" .

Pari, joka juhlii säännöllisesti toisiaan

Justin Timberlake ja Jessica Biel ilmaisevat säännöllisesti kiintymystänsä toisiaan kohtaan sosiaalisessa mediassa. Viime helmikuussa laulajan 45-vuotissyntymäpäiväksi Jessica Biel kirjoitti: "Hyvää 45. syntymäpäivää aidolle omaperäiselle. Rakastan sinua, kulta." Extra-lehden haastattelussa hän paljasti myös haluavansa järjestää miehelle kunnon juhlat: "Täytimme talon kukilla, lapset tekivät kortteja ja söimme illallista ystävien kanssa. Se oli täydellistä." Nämä ovat hienovaraisia hetkiä, mutta ne maalaavat kuvan vahvasta siteestä mediahuomiosta huolimatta.

Kolme kuvaa, muutama sana ja äidin sydämellinen vastaus kommenteissa – Justin Timberlake juhli äitienpäivää omalla tavallaan: yksinkertaisesti, vilpittömästi ja kuvilla, jotka harvoin pidettiin yksityisinä. Viesti oli selkeä, eikä sitä tarvinnut sanoa.