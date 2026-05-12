Syntymäpäivänsä kunniaksi Sabrina Carpenter herättää henkiin "sotkuisten hiusten" trendin.

Léa Michel
@sabrinacarpenter / Instagram

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä ja näyttelijä Sabrina Carpenter juhli 27. syntymäpäiväänsä 11. toukokuuta 2026 jakamalla Instagramissa kuvakarusellin, joka levisi välittömästi viraaliksi. Hän poseeraa vintage-kirjahyllyn ja rätinän takkatulen edessä violetissa hapsutetussa mekossa, pörröiset vaaleat kiharat kehystävät hänen kasvojaan. Tämä retropostaus merkitsee kauneustrendin, sotkuisen tukan, suurta paluuta.

"Kumottujen" silmukoiden paluu

Sabrina Carpenterilla on yleensä tyylikäs kampaus, johon kuuluu hänen tavaramerkikseen muodostunut otsatukka ja usein muotoillut hiukset. Syntymäpäiväjuhlien kuvissa hän päätti antaa hiustensa olla luonnostaan kiharat, hieman tuuheat ja melkein kuin "juuri sängystä rullatut". Tämä kampaus ei ollut sattumaa, ja se on osa laajempaa trendiä nimeltä sotkuiset hiukset, jotka voidaan kääntää "avaamattomiksi" tai "hoitamattomiksi" hiuksiksi.

Tämä 1980-luvulla syntynyt ja 2000-luvulla uudelleen nähty kauneustrendi tekee vahvan paluun vuonna 2026. Sitä ajaa uusi sukupolvi, joka arvostaa luonnollisuutta. Täydellisen föönauksen sijaan sotkuiset hiukset juhlistavat hiusten aitoa rakennetta, irtokiharoita, määriteltyjä aaltoja ja tiettyä tahallista epätäydellisyyttä.

Miten omaksua sotkuiset hiukset?

Sabrina Carpenterin kampauksen luominen uudelleen ei vaadi ammattikampaajaa: sotkuinen hiustyyli perustuu luonnollisen löysään ja rennon lopputulokseen. Muutamalla yksinkertaisella toimenpiteellä saavutetaan onnistunut lopputulos.

  • Valitse hiustenkuivaaja tai käytä diffuusoria hiusten luonnollisen rakenteen säilyttämiseksi.
  • Levitä seuraavaksi kevyt muotoiluvaahto tai tekstuurisuihke antaaksesi hiuksille volyymia ja liikettä.
  • Viimeistele rutistamalla hiuksia varovasti sormillasi kammauksen sijaan.

Tavoitteena on saavuttaa tarkoituksellisen luonnollinen kampaus, jolla on täydellisesti muotoiltu spontaani vaikutelma.

Syntymäpäivälookissaan Sabrina Carpenter omaksuu täysin luonnollisen kauneuden paluun. Laulaja vahvistaa tyylillistä vaikutustaan herättämällä henkiin trendin, joka juhlistaa tekstuureja, materiaaleja ja aitoutta.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Justin Timberlake kunnioittaa Jessica Bieliä äitienpäivänä harvinaisilla perhekuvilla.

