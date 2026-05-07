Uima-altaan äärellä tämä painitähti juhlii uutta asemaansa kaksinkertaisena mestarina.

Julia P.
@lolavicewwe / Instagram

WWE-painija Lola Vice nautti aurinkoisesta lomasta Miamin uima-altaalla, juuri tuplamestaruudestaan koittanut, kaksi mestaruusvyötä vierellään. Hetki puhdasta autuutta, jaettuna hänen seuraajiensa kanssa, kertoo paljon hänen matkastaan.

Yö, joka muutti kaiken Saint-Louisissa

Päivämäärä on 4. huhtikuuta 2026 ja tapahtumapaikka on St. Louis, Missouri. Sinä iltana Lola Vice ei ollut paikalla täydentämässä ottelua. Stand & Deliver -kehässä hän kohtasi hallitsevan mestarin Jacy Jaynen ja Kendal Greyn räjähtävässä kolmoisuhan ottelussa. Hän selvisi voittajana tavaramerkikseen muodostuneen pyörivän takanyrkkinsä ansiosta, taidon, jota hän hioi vapaaotteluvuosinaan.

27-vuotiaana Lola Vice voitti ensimmäisen NXT:n naisten mestaruutensa päättäen 137 päivää kestäneen valtakautensa. Mutta tarina ei pääty tähän. Tämän voiton myötä Lola Vicesta tuli ensimmäinen kuubalais-amerikkalainen painija, joka on ansainnut tittelin. Se on valtavan ylpeyden aihe hänelle ja voimakas symboli koko yhteisölle, joka samaistuu hänen matkaansa.

Kaksi vyötä, yksi ajattelutapa

Tämä tittelivoitto tulee toisen, hieman yli vuotta aiemmin saavutetun tittelin lisäksi. Helmikuussa 2025 Lola Vice voitti AAA Mixed Tag Team Championshipin kumppaninsa Mr. Iguanan rinnalla kukistamalla Ethan Pagen ja La Hiedran. Nykyään hänellä on hallussaan kaksi titteliä samanaikaisesti: harvinainen saavutus, joka kertoo paljon hänen asemastaan nykyisessä WWE-kentässä.

Ilon hetki jaettuna fanien kanssa

Juhlistaakseen tilannetta, mikään ei voita hieman auringonpaistetta. Mestari poseerasi uima-altaan reunalla kaksi vyötään näkyvästi esillä ja jakoi nämä kuvat Instagram-tilillään, jolla on yli miljoona seuraajaa. Reaktio oli välitön: kommentteja tulvi onnitteluista ja ihailevista emojeista henkilökohtaisempiin viesteihin. Monet ylistivät paitsi mestaria, myös kuvissa näkyvää säteilevää naista.

Historiallisen saavutuksen ja puhtaan ilon hetken välimaastossa Lola Vice elää poikkeuksellista vuotta. Ensimmäinen kuubalaisamerikkalainen, joka voitti NXT:n naisten mestaruuden, kaksinkertainen aktiivimestari, uuden sukupolven kasvot... ja kaikki tämä vain 27-vuotiaana. Yksi asia on varma: hänen nousunsa on vasta alkanut, emmekä ole kuulleet hänestä viimeistä kertaa.

