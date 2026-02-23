Search here...

Rannalla Jessica Alba loistaa kaksiosaisessa asussa.

Auringonpaistetta, rakkautta ja ripaus taidetta: siinäpä täydellinen cocktail, jonka Jessica Alba tarjosi faneilleen ystävänpäiväksi. Amerikkalainen näyttelijä, malli ja yrittäjä jakoi hiljattain kuvia Miamin-vierailustaan kumppaninsa, kolumbialaista ja meksikolaistaustaisen amerikkalaisen näyttelijän Danny Ramirezin, kanssa. He yhdistivät romanttisen tunnelman itsevarmaan tyyliin.

Taiteellinen ilme hiekalla

Instagramissa jaetuissa kuvissa Jessica Alba käänsi katseita ranta-asullaan, jossa oli abstrakti mustavalkoinen siveltimenvedon kaltainen kuvio. Luonnolliset laineet hiuksissa ja yksinkertaisuus koruissa lisäsivät asuun rennon eleganssin, joka oli uskollinen hänen synnynnäiselle tyylitajulleen.

Hellyyttä ja myötätuntoa joka hetki

Näyttelijä ei vain esitellyt ulkonäköään, vaan hän antoi myös hellän vilauksen seuraajilleen. Yhdessä viraaliksi levinneessä kuvassa näemme kolumbialaista ja meksikolaista syntyperää olevan amerikkalaisen näyttelijän Danny Ramirezin antamassa suukon hänen poskelleen, kun heillä molemmilla on samanlaiset lippalakit päässään. Toisessa kuvassa hän pitelee kylttiä, jossa lukee kuukauden romanttisin kysymys: "Oletko minun ystävänpäiväni?"

Huomaamaton mutta läheinen pari

Syksyllä 2025 tapahtuneesta virallisesta avioliitosta lähtien Jessica Alba ja Danny Ramirez ovat vaikuttaneet läheiseltä parilta. Heidän matkansa Miamiin on osoitus tästä upeasta kemiasta. Jessica Alba kirjoitti julkaisunsa kuvatekstiksi säihkyvän "Miami minute ❤️‍🔥" , joka vangitsee täydellisesti heidän matkansa tunnelman.

Jessica Alba säteilee sekä henkilökohtaisten projektien että kumppaninsa kanssa jaettujen hetkien keskellä ja todistaa, että lempeys voi syntyä uudelleen vastoinkäymisten jälkeen. Hänen tarttuva elämänilonsa ja omaleimainen tyylinsä kiehtovat edelleen hänen fanejaan maailmanlaajuisesti.

