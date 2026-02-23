"Kehopositiivisena" vaikuttajana hän puhuu "kiistanalaisesta" suhteestaan liikkeeseen

Kehopositiivisuusliikkeen pitkäaikainen johtohahmo Gabriella Lascano yllätti yhteisönsä etäännyttämällä itsensä siitä. Mielipidevideossa hän pohtii matkaansa, jota leimasivat voimaantuminen, epäilykset ja kiistat.

Voimaantumisesta kyseenalaistamiseen

Gabriella Lascanoa, jota seuraa yli 600 000 ihmistä Instagramissa ja TikTokissa, on vuodesta 2010 lähtien vakiinnuttanut asemansa plus-kokoisten naisten vahvana äänenä. Muotia, kauneutta, itseluottamusta: hänen sisältönsä juhlistaa vartaloa ylpeydellä. Hän on tehnyt yhteistyötä brändien kanssa ja inspiroinut tuhansia naisia ottamaan takaisin imagonsa.

Silti painavimmillaan – noin 181 kiloa – hän selittää tunteneensa itsensä "fyysisesti rajoittuneeksi". Korkokenkien käyttäminen kävi vaikeaksi, ja tietyt lentokoneen istuimet ja nähtävyydet olivat hänelle saavuttamattomissa. Vähitellen levottomuuden tunne valtasi hänet. Hän kertoo tunteneensa kuin olisi noudattanut yhä radikaalimpaa diskurssia, jossa tietyt sanat, kuten "lihavuus" tai "tahallinen painonpudotus", torjuttiin suoraan. Hänen alkuperäinen tarkoituksensa oli itsensä rakastaminen, mutta hän sanoo alkaneensa kyseenalaistaa sitä: pitäisikö hyväksynnän sulkea pois kaikki terveyden pohdinta?

Käännekohta ja video, joka jakoi ihmisiä

Joulukuussa 2022 kahden liikkeen merkkihenkilön – Jamie Lopezin, joka menehtyi sydänkomplikaatioihin, ja Brittany Sauerin, joka oli ilmaissut katumusta ruokailutottumuksistaan – kuolemat toimivat herätyksenä. Gabriella myöntää tajunneensa, että hän oli saattanut jättää joitakin varoitusmerkkejä huomiotta.

Vuonna 2023 hän julkaisi videon, joka levisi viraaliksi. Siinä hän väitti, että terveys on konkreettinen todellisuus: sydänsairaudet, diabetes ja elinten vajaatoiminta ovat olemassa, eikä niistä huolehtiminen ole hänen mielestään rasvafobiaa. Nämä kommentit laukaisivat valtavan vastareaktion. Syytettynä liikkeen pettämisestä hän huomasi joutuvansa kritiikiksi ja eristyksiin yhteisön osien taholta, jotka olivat tukeneet häntä.

Leiman karistaminen, ei itserakkaus

Sittemmin Gabriella Lascano on etäännyttänyt itsensä kehopositiivisuusliikkeestä. Hän jatkaa elämäntapa-aiheisen sisällön luomista, mutta ei virallisesti liittoudu siihen. Hänelle on mahdollista rakastaa itseään syvästi samalla kun hän tunnustaa tiettyjen lääketieteellisten riskien olemassaolon. Hänen tarinansa korostaa kuilua: voimaantumisen ja terveyden kieltämisen pelon välillä – vaikka on tärkeää esitellä perustavanlaatuinen vivahde.

Terveys ja paino: varo oikopolkuja

Ylipaino ei välttämättä tarkoita epäterveyttä. Hoikka oleminen ei takaa hyvää terveyttä. Lääketieteellinen todellisuus on äärettömän paljon monimutkaisempi kuin näkyvä siluetti. Ihminen voi elää isossa kehossa ja saada erinomaiset verikokeet, vakaan verenpaineen ja säännöllisen fyysisen aktiivisuuden. Toisaalta ihminen voi olla laiha ja kärsiä näkymättömistä sydän-, aineenvaihdunta- tai psykologisista häiriöistä. Yhteiskunta kuitenkin seuraa ylipainoisten ihmisten terveyttä tarkemmin kuin hoikkien ihmisten terveyttä.

Heti kun nainen on ylipainoinen, hänen terveydestään tulee julkinen asia. Ihmiset ovat huolissaan hänestä. He projisoivat riskejä häneen. He tekevät oletuksia. Kun laiha nainen omaksuu niin sanottuja haitallisia tapoja, yhteinen huoli on paljon huomaamattomampi. Tämä epäsymmetria paljastaa vinouman: painon automaattinen yhdistäminen huonoon terveyteen on eräänlainen rasvafobia.

Painonnousuun voi olla monia syitä: hormonaaliset tekijät, perimä, lääketieteelliset hoidot, syömishäiriöt, sosioekonomiset olosuhteet ja krooninen stressi. Kehon typistäminen terveyden mittariksi on tieteellisesti epätarkkaa ja epäreilua ihmiskuntaa kohtaan.

Keskustelu, joka ansaitsee vivahteita

Gabriella Lascanon tarinaa ei pitäisi käyttää "lihavuus = sairaus" -ajatuksen vahvistamiseen, vaan pikemminkin avaamaan kypsempää keskustelua. Kyllä, terveyden on oltava etusijalla painostasi riippumatta. Ei, siitä ei pitäisi tulla asetta, jolla voit tuntea syyllisyyttä tai leimata itseäsi. Sinulla on oikeus rakastaa kehoasi sellaisena kuin se on tänään. Sinulla on myös oikeus haluta huolehtia siitä huomenna eri tavalla. Nämä kaksi halua eivät ole toisensa poissulkevia.

Gabriella Lascanon tarina muistuttaa meitä lopulta siitä, että yhteiskunnalliset liikkeet kehittyvät ja että yksilölliset kokemukset ovat monimuotoisia. Itsensä hyväksyminen ei sulje pois terveystietoisuutta, mutta terveyttä ei pitäisi koskaan käyttää kehon arviointiin. Olipa se sitten laiha, lihava, lihaksikas jne., kehosi ansaitsee kunnioitusta. Olennaista ei ole mukautua mihinkään leimaan, vaan vaalia selkeää, ystävällistä ja vapaata suhdetta itseensä.