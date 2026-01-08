Search here...

"Se on terveen naisen vartalo": hän vastaa kritiikkiin fysiikkaansa kohtaan

Léa Michel
@lararajj/Instagram

K-pop-yhtye KATSEYE:n jäsen Lara Raj rikkoi hiljattain hiljaisuuden ulkonäköään koskevien myrkyllisten kommenttien aallon edessä. Weversessä (sosiaalisessa verkostossa, jossa artistit voivat kommunikoida faniensa kanssa) tammikuun alussa 2026 julkaistussa viestissä nuori artisti tuomitsi kiertueensa alusta lähtien kokemansa kehonsa häpeän.

Kriitikoiden kritiikin kohteena oleva kiertue

Parrasvalojen ja intensiivisen koreografian keskellä Lara löysi kuuluisuuden pimeän puolen. "Näin niin paljon kuvottavia keskusteluja vartalostani kiertueen aikana", hän kirjoitti avoimesti. Jotkut fanit, jotka olivat pakkomielteisesti kiinnostuneita ultralaihoista kauneusstandardeista, eivät voineet sietää hänen vartaloaan. Loukkaukset lisääntyivät, ja hänen vatsaansa tai kurvejaan kutsuttiin "häiritseviksi" esitysten aikana.

@ari_is_rosie Oon niin hulluna häneen. Ihan oikeesti. @KATSEYE @LARA RAJ #katseye #lararaj #beautifulchaostour #fyp #foryoupage ♬ Killshot (Hidastettu + Kaiku) - Magdalena Bay

Lara Raj iskee takaisin

Sarkasmin ja lujuuden sekoituksella Lara Raj iskee takaisin: ”Jotkut ihmiset pelkäävät terveen naisen vartaloa niin paljon, että se on hulvatonta… ota ryhtiä.” Hän omaksuu täysin fysiikkansa ja muistuttaa samalla kaikkia, että terve vartalo voi olla monimuotoinen: laihuus tai lihaksikkuus ei välttämättä tarkoita terveyttä, aivan kuten kurvikkampi vartalo ei ole sen päinvastainen. Hän ei piilottele, vaan muuttaa hyökkäyksen itserakkauden julistukseksi: ”Rakastan vartaloani ja tulen aina rakastamaan. Sinunkin pitäisi rakastaa omaasi, näyttipä se miltä tahansa!” Koska kyllä, mikään vartalo ei ansaitse tulla tuomituksi.

Keskustelu, joka ulottuu sosiaalisen median ulkopuolelle

Hänen puheensa herätti kiivasta keskustelua Redditissä ja TikTokissa. Vaikka monet ylistivät hänen rohkeuttaan musiikkiteollisuuden myrkyllisten standardien edessä, toiset jatkoivat tekopyhyyttä: he ylistivät "normaalia vartaloa" ja tarkensivat samalla vatsaansa. Lara uhmasi näitä vanhentuneita itämaisia ​​standardeja muistuttaen kaikkia, että tuntikausien tanssiminen ei sulje pois vatsan tai kurvien olemassaoloa.

Kieltäytymällä taipumasta paineelle Lara Raj määrittelee kauneuden uudelleen alalla. Hänen viestinsä resonoi kehotuksena suvaitsevaisuuteen: liikkuva vartalo ansaitsee ihailua, ei tuomitsemista. Vain 20-vuotiaana hän on jo ilmaissut visionsa ja todistanut, että todellinen vahvuus mitataan itseluottamuksessa, ei vyötärön ympärysmitoissa.

