Search here...

Uima-asuissaan Lizzo aloittaa vuoden 2026 selkeällä viestillä: ei mitään jumiutumista.

Anaëlle G.
@lizzobeeating/Instagram

Lizzo aloitti vuoden vaikuttavalla Instagram-julkaisulla 2. tammikuuta 2026: kahdella kuvalla itsestään valkoisessa uima-asussa, jonka kruunasi värikäs kuviollinen body. Laulaja esitteli ylpeänä vartaloaan ja itsevarmuuttaan.

Kehopositiivisuus: päivittäinen manifesti

Tämä kirjoitus julkaistaan kolme viikkoa järkyttävän julkaisun jälkeen, jossa Lizzo tuomitsi viraaliksi levinneen vartalovitsin: "Näin itsestäni 'lihavavitsin' vuonna 2025, ja se levisi viraaliksi. Vain koska olen lihava." Kohdatessaan jatkuvaa kritiikkiä hän asetti kultaisen säännön: "Kehosi EI ole heitä varten. Se on SINULLE." Laihdutus, painonnousu, leikkaus tai status quon ylläpitäminen: "Mitä ikinä teetkin kehollasi, pidä huolta omista asioistasi." Sydämellinen vetoomus, joka resonoi miljoonien internetin käyttäjien keskuudessa.

Katso tämä postaus Instagramissa

Lizzon (@lizzobeeating) jakama julkaisu

Tähdet yhdistyivät hänen viestinsä taakse

Amerikkalainen liikenainen ja mediapersoona Paris Hilton, amerikkalainen laulaja-lauluntekijä SZA, amerikkalainen laulaja Erykah Badu ja amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Chloe Bailey: julkaisu keräsi tuhansia tykkäyksiä ja kannustavia kommentteja. ”Queen”, ”Incredible”, ”I love it” : tähdet vahvistivat tätä vetoomusta itsensä hyväksymiseen. Instagram-tarinoissaan Lizzo jatkoi kohua huumorilla ja muutti pilkan positiiviseksi energiaksi.

Katso tämä postaus Instagramissa

Lizzon (@lizzobeeating) jakama julkaisu

Tämä avajaispostaus ei ole vain kuva hänen asustaan: se on kannanotto. Lizzo muuttaa arvostelukyvyn voimakkaaksi voimaksi ja tuo esiin kehonvalintansa henkilökohtaisena vallankumouksena. Hänen viestinsä? Ei mitään katkoksia, täysi itsemääräämisoikeus omaan imagoonsa. Vuoden 2026 avaus, joka asettaa sävyn: itsensä rakastaminen ennen kaikkea.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
Maduron pariskunta: Cilia Flores, Venezuelan vallan ytimessä oleva ensimmäinen nainen?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Maduron pariskunta: Cilia Flores, Venezuelan vallan ytimessä oleva ensimmäinen nainen?

Nicolás Maduron vaimo Cilia Flores oli Venezuelan ensimmäinen nainen vuodesta 2013, kunnes Yhdysvallat vangitsi heidät yhdessä tammikuun alussa...

Hän on 29-vuotias ja hänestä on jo tullut miljardööri ainutlaatuisen yrityksensä ansiosta.

Vain 29-vuotias brasilialainen Luana Lopes Lara teki historiaa tullessaan nuorimmaksi itse itsensä tienanneeksi naismiljardööriksi Forbes-lehden mukaan. Hän on...

"Jos sinulla olisi tuollainen vartalo, tekisit samoin": Jennifer Lopez vastaa asuaan koskevaan kritiikkiin.

Jennifer Lopezilla ei ole aikomustakaan pyytää anteeksi tyyliään. Las Vegasin konsertissa hän vastasi humoristisesti kriitikoille, jotka pitivät häntä...

58-vuotias Julia Roberts kertoo määritelmänsä rakkaudesta

Julia Roberts valaisee sydämemme paitsi legendaarisella hymyllään ja poikkeuksellisella urallaan, myös valkokankaan ylittävällä viisaudella. Romanttisen komedian ikoni jakaa...

Lämpimällä hiekalla Heidi Klum tekee sensaation uutena vuotena

Heidi Klum juhlisti vuoden 2026 tuloa St. Bartsissa Nikki Beachillä, jossa DJ Diplo esiintyi eksklusiivisella setillä. Saksalais-amerikkalainen malli,...

Celine Dion rikkoo hiljaisuuden liikuttavalla uudenvuodentervehdyksellä

Celine Dion rikkoi pitkän hiljaisuuden sosiaalisessa mediassa 31. joulukuuta 2025 liikuttavalla videolla, jolla hän toivotti vuoden 2026 tervetulleeksi....

© 2025 The Body Optimist