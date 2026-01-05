Uima-asuissaan Lizzo aloittaa vuoden 2026 selkeällä viestillä: ei mitään jumiutumista.

Lizzo aloitti vuoden vaikuttavalla Instagram-julkaisulla 2. tammikuuta 2026: kahdella kuvalla itsestään valkoisessa uima-asussa, jonka kruunasi värikäs kuviollinen body. Laulaja esitteli ylpeänä vartaloaan ja itsevarmuuttaan.

Kehopositiivisuus: päivittäinen manifesti

Tämä kirjoitus julkaistaan kolme viikkoa järkyttävän julkaisun jälkeen, jossa Lizzo tuomitsi viraaliksi levinneen vartalovitsin: "Näin itsestäni 'lihavavitsin' vuonna 2025, ja se levisi viraaliksi. Vain koska olen lihava." Kohdatessaan jatkuvaa kritiikkiä hän asetti kultaisen säännön: "Kehosi EI ole heitä varten. Se on SINULLE." Laihdutus, painonnousu, leikkaus tai status quon ylläpitäminen: "Mitä ikinä teetkin kehollasi, pidä huolta omista asioistasi." Sydämellinen vetoomus, joka resonoi miljoonien internetin käyttäjien keskuudessa.

Tähdet yhdistyivät hänen viestinsä taakse

Amerikkalainen liikenainen ja mediapersoona Paris Hilton, amerikkalainen laulaja-lauluntekijä SZA, amerikkalainen laulaja Erykah Badu ja amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Chloe Bailey: julkaisu keräsi tuhansia tykkäyksiä ja kannustavia kommentteja. ”Queen”, ”Incredible”, ”I love it” : tähdet vahvistivat tätä vetoomusta itsensä hyväksymiseen. Instagram-tarinoissaan Lizzo jatkoi kohua huumorilla ja muutti pilkan positiiviseksi energiaksi.

Tämä avajaispostaus ei ole vain kuva hänen asustaan: se on kannanotto. Lizzo muuttaa arvostelukyvyn voimakkaaksi voimaksi ja tuo esiin kehonvalintansa henkilökohtaisena vallankumouksena. Hänen viestinsä? Ei mitään katkoksia, täysi itsemääräämisoikeus omaan imagoonsa. Vuoden 2026 avaus, joka asettaa sävyn: itsensä rakastaminen ennen kaikkea.