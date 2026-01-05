Uima-asuissaan Lizzo aloittaa vuoden 2026 selkeällä viestillä: ei mitään jumiutumista.

Lizzo aloitti vuoden vaikuttavalla Instagram-julkaisulla 2. tammikuuta 2026: kahdella kuvalla itsestään valkoisessa uima-asussa, jonka kruunasi värikäs kuviollinen body. Laulaja esitteli ylpeänä vartaloaan ja itsevarmuuttaan.
Kehopositiivisuus: päivittäinen manifesti
Tämä kirjoitus julkaistaan kolme viikkoa järkyttävän julkaisun jälkeen, jossa Lizzo tuomitsi viraaliksi levinneen vartalovitsin: "Näin itsestäni 'lihavavitsin' vuonna 2025, ja se levisi viraaliksi. Vain koska olen lihava." Kohdatessaan jatkuvaa kritiikkiä hän asetti kultaisen säännön: "Kehosi EI ole heitä varten. Se on SINULLE." Laihdutus, painonnousu, leikkaus tai status quon ylläpitäminen: "Mitä ikinä teetkin kehollasi, pidä huolta omista asioistasi." Sydämellinen vetoomus, joka resonoi miljoonien internetin käyttäjien keskuudessa.
Katso tämä postaus Instagramissa
Tähdet yhdistyivät hänen viestinsä taakse
Amerikkalainen liikenainen ja mediapersoona Paris Hilton, amerikkalainen laulaja-lauluntekijä SZA, amerikkalainen laulaja Erykah Badu ja amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Chloe Bailey: julkaisu keräsi tuhansia tykkäyksiä ja kannustavia kommentteja. ”Queen”, ”Incredible”, ”I love it” : tähdet vahvistivat tätä vetoomusta itsensä hyväksymiseen. Instagram-tarinoissaan Lizzo jatkoi kohua huumorilla ja muutti pilkan positiiviseksi energiaksi.
Katso tämä postaus Instagramissa
Tämä avajaispostaus ei ole vain kuva hänen asustaan: se on kannanotto. Lizzo muuttaa arvostelukyvyn voimakkaaksi voimaksi ja tuo esiin kehonvalintansa henkilökohtaisena vallankumouksena. Hänen viestinsä? Ei mitään katkoksia, täysi itsemääräämisoikeus omaan imagoonsa. Vuoden 2026 avaus, joka asettaa sävyn: itsensä rakastaminen ennen kaikkea.