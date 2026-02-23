Luistelijan huomaamaton lävistys kiehtoo katsojia.

Vuoden 2026 talviolympialaisissa Alysa Liu lumosi yleisön paljon muullakin kuin vain jäällä liikkumisellaan. Voitettuaan Yhdysvalloille kultaa vapaauinnissa, amerikkalainen taitoluistelija herätti huomiota myös odottamattomalla yksityiskohdalla: säteilevän hymynsä taakse piilotetulla korulla (lävistyksellä).

Hymyn takana piilevä helmi

Kun Alysa Liu nosti kätensä voiton merkiksi palkintokorokkeella, kamerat paljastivat hienovaraisen metallisen kimalluksen hänen ylähuulensa ja hampaidensa välissä. Monet luulivat sitä aluksi hammastarvikkeeksi, ennen kuin huomasivat sen olevan lävistys, joka tunnetaan nimellä "hymiö". Tämä koru, joka asetetaan ylähuulen frenulumiin (pieni nivelside, joka yhdistää huulen ikeneen), on käytännössä näkymätön levossa. Se tulee näkyviin vain leveän hymyn tai naurunremakan myötä, kuin salainen yksityiskohta, joka paljastuu vain ilon ilmauksissa. Täydellinen tyylillinen kosketus urheilijalle, jolla on niin tarttuva hymy.

Yksilön anatomiasta ja valitun korun pituudesta riippuen tämä lävistys voi ulottua enemmän tai vähemmän matalalle etuhampaissa. Jotkut renkaat tuskin koskettavat etuhampaiden linjaa ja pysyvät hyvin huomaamattomina, kun taas toiset laskeutuvat hieman alemmas ja tulevat näkyvämmiksi hymyn leventyessä, kuten Alysa Liulla. Näin ollen sen ulkonäkö luonnollisesti vaihtelee: ujon hymyn aikana se on tuskin havaittavissa, mutta valo heijastuu enemmän sydämellisen naurun aikana. Tämä hienovarainen vuorovaikutus hienovaraisuuden ja loistavuuden välillä lisää sen viehätystä – lähes salainen koru, joka paljastuu vain kirkkaimpina hetkinä.

Katso tämä postaus Instagramissa Alysa Liun (@alysaxliu) jakama julkaisu

Ripaus itse tehtyä rohkeutta

Yllättävintä? Alysa Liu teki sen itse. TMJ4 Newsin haastattelussa taitoluistelija paljasti, että hän oli lävistänyt alueen kaksi vuotta aiemmin. "Pyysin siskoani pitämään huultani kiinni, kun katsoin peiliin, ja sitten lävistin sen neulalla", hän kertoi nauraen. Ele, joka heijastaa täydellisesti hänen vapaata ja luovaa persoonallisuuttaan.

Vaikka anekdootti saattaa vaikuttaa huvittavalta, se ei ole missään nimessä esimerkki, jota kannattaa seurata. Itsensä lävistäminen sisältää todellisia riskejä, varsinkin suun lävistyksen yhteydessä. Tämä alue on erityisen herkkä ja altis bakteereille: infektio voi kehittyä nopeasti, puhumattakaan verenvuodon, huulen frenulumin vaurioitumisen tai huonoon paranemiseen liittyvien komplikaatioiden riskeistä. Lävistystä harkitsevan on tärkeää mennä lisensoituun lävistysstudioon, joka noudattaa tiukkoja hygieniastandardeja ja käyttää steriilejä, kertakäyttöisiä välineitä. Kehon lävistäminen ei ole koskaan vähäpätöinen asia – ja varsinkaan suussa – ja siihen on suhtauduttava vakavasti ja varoen.

Ehdottomasti "vaihtoehtoinen" allekirjoitus

Alysa Liu kuvailee tyyliään helposti "vaihtoehtoiseksi". Lävistysten ja värillisten raitojen ansiosta jokainen yksityiskohta tuntuu kertovan tarinan. "Kuten puun rustoja, haluan joka vuosi lisätä uuden sädekehän hiusteni ympärille", hän selittää. Hänen esteettiset valintansa heijastavat vahvaa persoonallisuutta ja halua ilmaista itseään perinteisen taitoluistelun käytäntöjen ulkopuolella.

Alysa Liu osoittaa, että urheilullinen huippuosaaminen ja yksilöllisyys voidaan yhdistää. Hänen ainutlaatuinen hymynsä, joka symboloi sekä voittoa että yksilöllisyyttä, kuvaa uutta urheilijoiden sukupolvea: lahjakkaita ja ylpeitä voidessaan ilmaista yksilöllisyytensä sekä jäällä että sen ulkopuolella.