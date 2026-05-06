Kaia Gerber, Cindy Crawfordin tytär, kiehtoo valokuvillaan

Fabienne Ba.
@kaiagerber / Instagram

Amerikkalainen malli ja näyttelijä Kaia Gerber ei tarvitse näyttäviä puitteita herättääkseen huomiota. Hänen viimeisin Instagram-karusellinsa – muutama kuva tyylikkäässä valkoisessa asussa – riitti herättämään uuden ihailuaallon hänen 10 miljoonan seuraajansa keskuudessa.

"Luonnollinen" peiliselfie

Kaia Gerberin jakamassa karusellissa mallilla on yllään valkoinen, olkapäitä paljastava lyhyt toppi kevyestä kankaasta ja yhteensopiva, sivuilta solmittava alaosa – minimalistinen ja hienostunut kaksikko. Mallin asento on luonnollinen: selfie peilin edessä, hieman profiilissa, hiukset löysällä nutturalla, muutama suortuvainen kehystää kasvoja. Ei mitään dramaattista tai liian lavastettua – ja juuri se tekee kuvasta niin voimakkaan.

Katso tämä postaus Instagramissa

Kaian (@kaiagerber) jakama julkaisu

Yksivärinen valkoinen hetken tunnusmerkkinä

Tämä kokonaan valkoinen tyyli on osa Kaia Gerberin useiden kausien ajan vaalimaa tyylillistä yhtenäisyyttä: yksinkertaisia vaatteita ja kevyitä kankaita. Mallia mainitaan säännöllisesti yhtenä persoonallisuuksista, jotka parhaiten ilmentävät nykyaikaista minimalismia – tätä tapaa olla olemassa vaatteissa ilman, että koskaan näyttäisi yrittävän. Vuonna 2026 valkoinen on yksi hänen digitaalisen vaatekaapin hallitsevista väreistä.

Fanit ovat yhtä lumoutuneita kuin aina ennenkin.

Julkaisun alla olevat kommentit heijastavat jatkuvaa ja aitoa ihailua. Innostuneita reaktioita tulvi, ja ne korostivat Kaia Gerberin luonnollista kauneutta ja vaivatonta tyyliä jopa hänen yksinkertaisimmissakin julkaisuissaan. 10 miljoonalla Instagram-seuraajallaan jokaisesta hänen julkaisustaan tulee nopeasti muotihetki – jopa kaikkein rennoimmistakin.

Crawfordin perintö, olematta koskaan sen varjo

Kaia Gerber on amerikkalaisen supermallin Cindy Crawfordin ja amerikkalaisen liikemiehen Rande Gerberin tytär – ja vaikka yhdennäköisyys äitiinsä on silmiinpistävää, hän on vuosien varrella rakentanut täysin oman visuaalisen ja ammatillisen identiteettinsä. Hän kävelee suurimmille muotitaloille, näyttelee teatteri- ja elokuvatuotannoissa ja erottuu joukosta Instagram-profiilillaan, joka yhdistää muodin, henkilökohtaisen elämän ja kulttuurin.

Nouseva tähtinäyttelijä ja malli

Muodin ulkopuolella Kaia Gerber valmistautuu psykologisen trillerin "Mother Mary" julkaisuun yhdessä amerikkalaisen näyttelijä Anne Hathawayn, brittiläisen näyttelijä Michaela Coelin ja amerikkalaisen näyttelijä Hunter Schaferin kanssa. Tämä projekti vahvistaa hänen kasvavaa läsnäoloaan catwalkin ulkopuolella – ja sitä, että jokainen Instagram-julkaisu, jopa arkisin, auttaa luomaan kuvaa moniulotteisesta persoonallisuudesta, joka on edelleen kehittymässä.

Valkoinen toppi, peiliselfie, kymmenen miljoonaa seuraajaa odotuksessa – Kaia Gerber todistaa jälleen kerran, että yksinkertaisimmatkin kuvat ovat joskus tehokkaimpia. Amerikkalainen malli ja näyttelijä, Cindy Crawfordin tytär, on jo kauan sitten lakannut olemasta "toisen tytär" ja on yksinkertaisesti tullut omaksi itsekseen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Malli Heidi Klum lumoaa maailman tällä patsasmaisella mekollaan.
Article suivant
"Mikä yhdennäköisyys!": Malli Adriana Lima jakaa kuvan tyttäriensä kanssa

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Mikä yhdennäköisyys!": Malli Adriana Lima jakaa kuvan tyttäriensä kanssa

Brasilialainen malli Adriana Lima on ollut valokeilassa yli 25 vuotta. Tällä kertaa hän jakoi erilaisen valokeilan – kuvaukset...

Malli Heidi Klum lumoaa maailman tällä patsasmaisella mekollaan.

Oli mekkoja, hauskoja luomuksia ja upeita koruja. Ja sitten oli Heidi Klum, joka ei ollut enää Heidi Klum,...

Irina Shayk aiheuttaa sensaation luomuksella, joka koostuu yksinomaan kelloista ja koruista.

Venäläisen mallin Irina Shaykin Met-gaalassa 4.-5. toukokuuta 2026 käyttämä luomus koostui kokonaan kelloista, ketjuista ja koruista, ja se...

Rautainen mekko: Kim Kardashianin muotiristeily kiehtoo yhtä paljon kuin se kiehtookin.

Kim Kardashian ei koskaan tee asioita puolitiehen Met-gaalassa – eikä vuoden 2026 gaala ollut poikkeus. Hän saapui Metropolitan...

Blake Lively hurmasi upeassa nelimetrisessä iltapuvussaan Met-gaalassa.

Amerikkalainen näyttelijä ja malli Blake Lively ei ollut palannut Met-gaalaan vuoden 2022 jälkeen. Kun hän ilmestyi uudelleen Metropolitan...

Beyoncé tekee näyttävän paluun timanttisella "luurankomekolla".

Kymmenen vuotta poissaoloa Met-gaalassa ja paluu, joka oli kaiken odotuksen arvoinen. Toukokuun 4. ja 5. päivän välisenä yönä...