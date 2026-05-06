"Mikä yhdennäköisyys!": Malli Adriana Lima jakaa kuvan tyttäriensä kanssa

Brasilialainen malli Adriana Lima on ollut valokeilassa yli 25 vuotta. Tällä kertaa hän jakoi erilaisen valokeilan – kuvaukset kahden tyttärensä, Valentinan ja Siennan, kanssa äitienpäiväkampanjaa varten. Kolmen naisen samankaltaisuus ei jäänyt internetin käyttäjiltä huomaamatta.

"Äidin malli": kampanja, joka puhuu puolestaan

Victoria's Secretin "Moded After Mom" -kampanja tuo ensimmäistä kertaa yhteen Adriana Liman ja hänen kaksi tytärtään, 16-vuotiaan Valentinan ja 13-vuotiaan Siennan. Zoey Grossmanin kuvaama kolmikko liikkuu lämpimässä, kodikkaassa ympäristössä: perheen olohuoneessa, pehmeässä valaistuksessa ja pastellisävyisissä oloasuissa ja pyjamissa. Tämä tarkoituksellisen luonnollinen, lähes perheenomaista estetiikkaa on jyrkässä ristiriidassa suurten muotikampanjoiden tavanomaisen kuvaston kanssa.

Hämmästyttävä yhdennäköisyys

Se oli ensimmäinen asia, jonka internetin käyttäjät huomasivat kuvien kommenttiosiossa. Valentinalla ja Siennalla on samat pitkät ruskeat hiukset ja säteilevä hymy kuin äidillään. Instagramiin julkaistut kuvat – kohtaukset, joissa he harjaavat hiuksiaan, jakavat sohvan, jakavat hellyydenosoituksia ja leikittelevät meikillä – vahvistavat entisestään tätä kolmen sukupolven välistä peilikuvaa. "Mikä yhdennäköisyys", "Kloonit", "Kolme siskoa" – kommentit moninkertaistuivat paljastavalla johdonmukaisuudella.

"Päivä, jota en koskaan unohda"

People-lehden haastattelussa Adriana Lima kuvaili kokemusta aidosti liikuttuneena: "Se oli kuin unelma, tunnen itseni niin täyttymykselliseksi äitinä. Heidän kanssaan kuvauksissa oleminen oli todella taianomaista. Se oli hyvin erityinen hetki äitienpäivänä. Se on päivä, jota en koskaan unohda, enkä usko, että hekään." Nämä ovat harvinaisia sanoja naiselta, joka on oppinut hallitsemaan huolellisesti sitä, mitä hän jakaa yksityiselämästään.

Valentina ja Sienna, heidän ensiaskeleet muodissa

Kahdelle teini-ikäiselle tämä Victoria's Secret -kuvaus oli heidän ensimmäinen ammatillinen kokemuksensa muotimaailmassa. Valentina harkitsee jo mallinuraa, kun taas Sienna kallistuu enemmän näyttelijänuraan. Kaksi eri polkua, mutta sama helppous kameran edessä, mikä ei ole yllätys heidän äitinsä huomioon ottaen.

Adriana Lima, ikoni, joka keksii itsensä uudelleen äitinä

Debyyttinsä jälkeen vuonna 1999 Adriana Lima on rakentanut uraa maailmanlaajuisen muodin huipulla – yli kaksikymmentä arvostettua muotinäytöstä, kampanjoita ympäri maailmaa ja huomattavan pitkäikäisyyttä alalla, joka kuluttaa tähtiään nopeasti. Nykyään hän esittelee itsestään erilaisen puolen yleisölle: tyytyväisenä äitinä, joka on ylpeä tyttäristään ja joka päättää jakaa heidän kanssaan ammatillisen hetken, jolla on syvällinen henkilökohtainen merkitys.

Kolme naista, kolmet lähes identtiset kasvot ja valokuvat, jotka jäävät suvun aikakirjoihin paljon brändialbumien ulkopuolelle. Adriana Lima ei ole siis ainoastaan siirtänyt geenejään Valentinalle ja Siennalle – hän on antanut heille ensiaskeleet maailmaan, jonka hän tuntee paremmin kuin kukaan muu.