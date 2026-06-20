"Hän näyttää pelleltä": Doja Catin meikki herättää ristiriitaisia reaktioita

Amerikkalainen räppäri Doja Cat ei ole koskaan tykännyt seurata yleisöä, ja hän todisti sen jälleen. Äskettäisessä Pariisin konsertissaan hän urheili meikkiä, joka herätti välittömästi reaktioita. Hänen lookinsa jakoi mielipiteitä ihailusta hämmennykseen: monet pitivät sitä "taiteellisena rohkeutena", kun taas toiset huudahtivat: "Hän näyttää pelleltä!"

Meikki, joka uhmaa sääntöjä

Doja Cat on ottanut täysin erilaisen lähestymistavan poptähtien viimeisteltyyn estetiikkaan. Hänen lookinsa ytimessä on tarkoituksellisen rohkea punainen huulipuna. Tätä täydensivät XXL-ripset, terävä eyeliner, ultraohuet kulmakarvat ja kylläinen vaaleanpunainen poskipuna, jota levitettiin levein, pyörein vedoin poskipäille.

Doja Cat omaksuu tämän estetiikan täysin. Äskettäisessä ELLE UK:n haastattelussa hän tunnusti mieltymyksensä sarjakuvamaisiin huuliin ja rohkeaan huulipunaan. Hän mainitsi inspiraationsa lähteeksi Amanda Leporen, ikonisen transhahmon New Yorkin yöelämässä ja performanssitaiteen muusan. Hänen pariisilainen meikkinsä vaikuttaa siis kunnianosoitukselta ikoneille, jotka ovat tehneet metamorfoosista ja ylettömyydestä selkeän taiteellisen kielen.

Sekalaiset reaktiot

Mielipiteet sosiaalisessa mediassa jakautuivat. Toisaalta fanit ylistivät "rohkeaa ja luovaa lähestymistapaa". Toisaalta jotkut internetin käyttäjät, jotka olivat hämmentyneitä "tahraantuneesta" huulipunasta, pitivät tulosta "liian liioiteltuna" ja näkivät sen ensisijaisesti "klovnimeikkinä". On syytä muistaa, ettemme tuomitse naisen – tai kenenkään – vartaloa tai ulkonäköä , ja että julkisuuden henkilönä oleminen ei avaa ovea jonkun ulkonäön tuomitsemiseen: jokainen voi vapaasti pukeutua ja meikata haluamallaan tavalla.

Tällä meikkilookillaan Doja Cat vahvistaa asemansa vaikeasti tavoitettavana taiteilijana, joka mieluummin kyseenalaistaa konventiot kuin noudattaa niitä. Yksi asia on varma: hänen pariisilainen lookinsa on jälleen kerran herättänyt paljon huomiota. Todiste siitä, että Doja Catille kasvot ovat ennen kaikkea leikkikenttä ja ilmaisukeino.

