32-vuotias Ariana Grande valaisee lavan "kissamaisessa" lookissa.

Julia P.
@arianagrande / Instagram

Ariana Grande palasi lavalle "Eternal Sunshine Tour" -kiertueelleen, ensimmäiselle lähes kahdeksaan vuoteen. Amerikkalainen laulaja urheili tilaisuuden kunniaksi kissamaista lavalookkia: mustaa pitsiä ja kissanaamiota, todella teatraalisen sisääntulon aikaansaamiseksi.

"Kissamainen" ilme, joka vangitsi kaikkien huomion

Tätä odotettua hetkeä varten Ariana Grande pukeutui mittatilaustyönä tehtyyn, korsettityyliseen mustaan pitsiseen minimekkoon. Halterikauluksinen, yhteensopiva pitsinen kaulanauha ja avokiskot huokuivat mekon tummaa hienostuneisuutta. Hän täydensi asun pitkillä, reisikorkuisilla Christian Louboutinin nauhallisilla saappailla ja, mikä merkittävintä, mustalla "Kissanainen"-tyylisellä naamiolla, joka on tämän kissamaisen lookin todellinen keskipiste. Koko Law Roachin stailaaman kokonaisuuden viimeisteli hänen tavaramerkikseen muodostunut korkea poninhäntä ja graafinen eyeliner.

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Viittaus hänen maailmaansa

Tämä kissamainen motiivi on kaikkea muuta kuin merkityksetön. Se tuo suoraan mieleen hänen kappaleensa "the boy is mine" musiikkivideon, jossa Ariana Grande esittelee kissamaista estetiikkaa. Pitkäaikaiset fanit tunnistavat myös viittauksen hänen kuuluisiin kissankorviinsa, joita hän ei käytännössä koskaan ottanut pois vuosina 2014–2016. Vuosien varrella tästä motiivista on tullut hänen visuaalisen tyylinsä todellinen tunnusmerkki.

Erittäin odotettu paluu

Tyylin lisäksi tämä esiintyminen on käännekohta. Kesäkuun 6. päivänä Oaklandissa, Kaliforniassa, käynnistetty "Eternal Sunshine Tour" liittyy hänen samannimiseen albumiinsa, joka julkaistaan vuonna 2024. Tämä on hänen ensimmäinen kertansa lavalla sitten vuoden 2019, useiden elokuvavuosien jälkeen, erityisesti hänen ylistetyn Glindan roolinsa jälkeen elokuvassa "Wicked". On sanomattakin selvää, että hänen faninsa, jotka olivat odottaneet pitkään, toivottivat artistin voitokkaasti tervetulleeksi takaisin lähtöpisteeseen.

Mustan pitsin, kissanaamion ja menneisyyteen viitaten Ariana Grande tekee odotetun ja täydellisesti toteutetun paluun lavalle. Esiintymistaidolleen ja yksityiskohtien huomioinnille uskollisena laulaja todistaa, ettei ole menettänyt viehätysvoimaansa. Yksi asia on varma: tämä kissamainen look on yksi tämän odotetun kiertueen kohokohdista.

Julia P.
Julia P.
Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
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