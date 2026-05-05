Malli Heidi Klum lumoaa maailman tällä patsasmaisella mekollaan.

Oli mekkoja, hauskoja luomuksia ja upeita koruja. Ja sitten oli Heidi Klum, joka ei ollut enää Heidi Klum, vaan kreikkalainen marmoripatsas, joka oli herännyt eloon Metropolitan Museum of Artin portailla. Hetki "toisesta ulottuvuudesta".

Halloweenin kuningatar esiintyy Met-gaalassa

Saksalais-amerikkalainen malli, televisiopersoona ja näyttelijä Heidi Klum tunnetaan upeista Halloween-asuistaan – hänen muodonmuutoksensa leviävät kulovalkean tavoin joka vuosi. Vuoden 2026 Met-gaalassa ja sen "Pukutaide"-teemassa hän sovelsi samaa filosofiaa: mennä loppuun asti, tehdä mitään puolitiehen ja muuttaa kehonsa kokonaisvaltaiseksi taideteokseksi.

Luomuksen teki Mike Marino, Oscar-palkittu meikkitaiteilija ja Heidi Klumin säännöllinen yhteistyökumppani tämän Halloween-asuissa. "Hän muutti kankaan veistokseksi, käsitellen lateksia ja spandexia poikkeuksellisen tarkasti jäljitelläkseen veistetyn marmorin hiljaisuutta, herkkyyttä ja illuusiota", Heidi Klum selitti Instagramissa.

Kreikkalainen veistos herätettiin henkiin

Lookiin oli saatu inspiraatio klassisista veistoksista, kuten Raffaele Montin "Hunnutettu Vestan neitsyt". Heidi Klum peittyi päästä varpaisiin lateksilla ja liidunharmaalla vartalomaalilla, joka matki patinoitua marmoria. Hänellä oli yllään drapeerattu "mekko", kukkakruunu ja sandaalit – täydentäen täysin yhtenäisen kreikkalais-antiikin fantasian. Kasvoproteesit loivat illuusion kivisestä hunnusta, joka peitti hänen kasvonsa, ja kukkakruunu viimeisteli tämän museojumalattaren olemuksen.

Tunnistamaton, ja se oli tavoite

Sosiaalisessa mediassa reaktio oli välitön ja yksimielinen. Fanit kommentoivat X:ssä (entinen Twitter) vastauksena Variety-julkaisuun: "TAIDE. Hän ymmärsi viestin." Yksi viraaliksi levinnyt kommentti tiivisti asian täydellisesti: "Tunnistan Heidi Klumin proteeseissa paremmin kuin oikean Heidi Klumin." Toiset kirjoittivat yksinkertaisesti: "Hän on ainoa, joka todella ymmärsi teeman" tai "Liikkuva veistos? Okei. Se on TAIDETTA."

Heidi Klum kommentoi innokkaasti omaa tyyliään Instagramissa: "Rakastan muotia, rakastan taidetta ja erityisesti rakastan sitä, kun nämä kaksi törmäävät." Lausunto, joka tiivisti paremmin kuin mikään kriittinen kommentti hengen, jolla hän lähestyi vuoden 2026 Met-gaalaa – ei "tähtiesiintymisenä", vaan täysimittaisena taiteellisena esityksenä.

Tom Kaulitz, Medusan uhri

Hänen aviomiehensä, saksalainen multi-instrumentalisti ja säveltäjä Tom Kaulitz, seurasi häntä punaisella matolla – pukeutuneena yhdeksi Medusan uhreista: kivihahmoksi. Tämä oli kunnianosoitus hänen Halloween 2025 -asulleen, jossa Heidi Klum muuttui Medusaksi suomuisilla ihoproteeseilla, hiuksissaan animatronisilla käärmeillä ja kirkkaanvihreillä piilolinsseillä. Näin kreikkalaisen mytologian ja marmorin yhdistävä kerronnallinen lanka oli saatettu päätökseen.

Lyhyesti sanottuna Heidi Klum muutti Met-gaalan eläväksi museoksi. Hän on ainoa, joka kohtelee jokaista punaista mattoa täydellisenä muodonmuutosesityksenä. Ja sinä iltana hän oli todella ainoa, josta oikeasti tuli – aito – taideteos.