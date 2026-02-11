"Eikö hän häpeä?": Tämän mallin hiihtoasu herättää kiistaa

Sydäntalvella brittiläinen aikuisviihdemalli ja näyttelijä Lily Phillips aiheutti sosiaalisessa mediassa myrskyn. Syynä? Hänen hiihtoasunsa. Hän jakoi videon itsestään hiihtämässä hiihtopuvussa, jolla oli yli 1,6 miljoonaa seuraajaa Instagramissa. Julkaisu levisi nopeasti kulovalkean tavoin herättäen ihailua, pilkkaa ja raivoa.

Hänen katseensa rinteillä

Kuvissa Lily Phillips nähdään minimalistisessa bikinissä, aurinkolaseissa ja hiihtomonoissa. Kuvatekstissä lukee humoristisesti "Ylämäkeen vs. alamäkeen", lauseen, jonka tarkoituksena on tuoda mieleen fyysisen rasituksen ja rentoutumisen välinen kontrasti. Muutamassa tunnissa kuvat keräsivät yli 13 000 tykkäystä ja tulvan ristiriitaisia kommentteja. Jotkut internetin käyttäjät ylistivät hänen itsevarmuuttaan ja rohkeuttaan; toiset kritisoivat häntä ankarasti asusta, jota pidettiin "sopimattomana" perheen tontilla.

Katso tämä postaus Instagramissa Lily Phillipsin (@lilyphillip_s) jakama julkaisu

Reaktiot olivat hyvin jakautuneita.

Mielipiteet jakautuivat julkaisun alla: "Eikö hän häpeä? Se on sopimatonta lasten kanssa", valitti yksi käyttäjä. "Hän näyttää upealta!" vastasi toinen fani. Keskustelu levisi sitten X:ään (entinen Twitter) ja TikTokiin, joissa useat käyttäjät pilkkasivat "tätä absurdia uutta trendiä". Toiset taas pitivät sitä kevytmielisenä ja leikkisänä eleenä, kaukana mistään tahallisesta provokaatiosta.

Lily Phillips uskaltaa täysillä

Kohdattuaan kiistaa Lily Phillips ei pyytänyt anteeksi; hän jopa poseerasi uudelleen rinteessä muissa värikkäissä uima-asuissa. Vaikka hän ei suoraan vastaa kritiikkiin, hänen kantansa vaikuttaa selvältä: ilmaisunvapaus ja tyyli ovat olennainen osa hänen henkilökohtaista brändiään.

Aikana, jolloin sosiaalinen media sanelee sekä trendejä että kiistoja, Lily Phillips havainnollistaa täydellisesti muodin ja skandaalin välisen hämärtyvän rajan. Hänen tyylinsä rinteillä on varmasti jakava, mutta se saavuttaa yhden asian: se saa ihmiset puhumaan. Kysymys kuitenkin jää korkealla lumisilla vuorilla – pitäisikö tyylin aina olla etusijalla tilaisuuteen nähden?