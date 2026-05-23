Kommenttien kohteena hänen "oudosta" kaulastaan, Paris Jackson päättää mennä lääkärintarkastuksiin.

Anaëlle G.
@parisjackson / Instagram

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä ja näyttelijä Paris Jackson, Michael Jacksonin tytär, jakoi hiljattain "epätavallisen" terveystoimenpiteen seuraajiensa kanssa. Useiden internetin käyttäjien kommentoitua hänen kaulansa "outoa" ulkonäköä yhdessä hänen julkaisuistaan, hän päätti varotoimenpiteenä käydä useissa lääkärintarkastuksissa. Hän dokumentoi tämän prosessin sosiaalisessa mediassa korostaen verkkokommenttien vaikutusta julkisuuden henkilöihin.

Lääkärintarkastukset varotoimenpiteenä

Paris Jackson selitti tekojaan Instagramissa : "Käyn ultraäänitutkimuksessa imusolmukkeeni, koska te kaikki huomautitte edellisessä postauksessani, kuinka oudolta kaulani näytti." Näkyvästi huolissaan näistä kommenteista hän myönsi alkaneensa "panikoida". Varotoimenpiteenä hän pyysi lääkäriä tulemaan harjoitusstudioonsa suorittamaan kurkkunsa ultraäänitutkimuksen ja ottamaan myös verikokeita.

Rauhoittavia tuloksia

Onneksi kaikki testitulokset olivat normaaleja. Seuraavana päivänä julkaistulla videolla Paris Jackson selvensi, että hänen äänihuulissaan oli "vain hyvin lievää punoitusta" eikä laulamiseen liittyviä vaurioita. Hän selitti, että tämä ilmiö on yleinen laulajilla, jotka ovat käyttäneet näitä lihaksia paljon, ja yksinkertaisesti näkyvämpi hänen tapauksessaan. Nuori nainen rauhoitteli seuraajiaan ja asetti asiat perspektiiviin: "Luulen, että kyse on vain kaulastani, ja sinä saat minut paniikkiin luulemalla, että minulla on ongelma."

Verkkokommenttien vaikutus

Tämä kohtaus havainnollistaa jälleen kerran painetta, jota julkisuuden henkilöiden ulkonäköä koskevat kommentit voivat aiheuttaa. Äänestään huolissaan oleva Paris Jackson, erityisesti ennen Kalifornian konserttia, onnistui kanavoimaan ahdistustaan vastuulliseksi lähestymistavaksi, samalla epäsuorasti korostaen pyytämättä esitettyjen kommenttien vaikutusta. Hyödyllinen muistutus varovaisuudesta, jolla muiden ulkonäköä tulisi kommentoida.

Jakamalla avoimesti tämän kokemuksen Paris Jackson muistuttaa meitä kehomme kuuntelemisen tärkeydestä ja rauhallisuuden säilyttämisestä nettikommenttien edessä. Se on vastuullinen lähestymistapa terveyteen yhdistettynä ystävällisyyden viestiin muita kohtaan.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
Ilman meikkiä Michelle Pfeiffer säteilee lomalla miehensä kanssa.
Article suivant
68-vuotias Andie MacDowell säteilee voinkeltaisessa mekossaan.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Hän ei ole koskaan vanhentunut": Cher juhlii 80-vuotissyntymäpäiväänsä ja hänen ulkonäkönsä herättää edelleen reaktioita verkossa

Amerikkalainen laulaja, televisiojuontaja, näyttelijä ja ohjaaja Cher juhli 80-vuotispäiväänsä 20. toukokuuta 2026. Merkittävä virstanpylväs yhdelle maailman kulttuurimaiseman vaikutusvaltaisimmista...

68-vuotias Andie MacDowell säteilee voinkeltaisessa mekossaan.

Amerikkalainen näyttelijä ja malli Andie MacDowell, 1990-luvun elokuvan ikoninen hahmo, teki erityisen silmiinpistävän esiintymisen Gracie-palkintojen punaisella matolla Los...

Ilman meikkiä Michelle Pfeiffer säteilee lomalla miehensä kanssa.

Amerikkalainen näyttelijä Michelle Pfeiffer jakoi hiljattain Instagramissa sarjan lomakuvia, jotka kiehtoivat hänen seuraajiaan välittömästi. Hän näyttää meikittömältä, säteilevältä...

Näyttelijä Emily Blunt urheilee minimalistista tyyliä "liikkuvissa mekoissa"

Brittiläinen näyttelijä Emily Blunt teki erityisen silmiinpistävän esiintymisen erikoisnäytöksessä, jossa hän esitteli minimalistista mutta hienovaraisesti viitteellistä tyyliään. Hän...

62-vuotias näyttelijä Lisa Rinna näyttää tunnistamattomalta hiusmuodonmuutoksen jälkeen.

Amerikkalainen näyttelijä Lisa Rinna jatkaa huomiota herättämistä punaisella matolla jatkuvasti muuttuvilla lookeillaan. Cannesin amfAR-gaalassa hän esiintyi kampauksessa, joka...

"Hän näyttää oudolta": Tilda Swintonin asu jakaa internetin käyttäjien mielipiteitä

Joka vuosi Cannesin elokuvajuhlien punainen matto on ylellisten iltapukujen ja poikkeuksellisten korujen näyteikkuna. Tänä vuonna brittiläinen näyttelijä ja...