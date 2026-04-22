47-vuotias Kourtney Kardashian yllättää tällä uudistetulla "goottityylillä".

Fabienne Ba.
@kourtneykardash / Instagram

Kourtney Kardashian yllätti faninsa 47. syntymäpäivänään tyylillisellä poikkeamalla tavanomaisesta estetiikastaan. Instagramissa jaettu syntymäpäiväasu herätti nopeasti huomiota yhdistäen vuoden 2000 vaikutteita moderniin goottityyliin.

Kurkistus goottilaisen, Y2K-henkisen ja rock-henkisen tunnelman välimaastoon

Kourtney Kardashianin asu koostuu mustasta pitsikoristeilla koristellusta minimekosta ja teksturoidusta neuletakista. Kokonaisuus tuo mieleen modernisoidun "girly-goth"-estetiikan, joka on tyypillistä vahvalle paluulle 2000-luvun tyyliin. Kourtney Kardashian täydensi lookin näyttävillä vaatteilla: pitkällä leopardikuvioisella takilla, mustilla polvikorkuisilla saappailla ja ylisuurilla aurinkolaseilla.

Vahvemman viestin omaavat asusteet

Asusteet lisäävät asuun symbolisen ulottuvuuden. Yksi huomionarvoinen piirre on silmiinpistävä hopeinen kaulakoru, jota koristaa pääkalloriipus, joka vahvistaa asun rock-henkeä ja hieman underground-tunnelmaa. Tämä tyylivalinta heijastaa laajempaa trendiä, jossa julkkikset tulkitsevat goottilaista tyyliä uudelleen yhdistämällä sitä ylellisiin ja moderneihin asusteisiin.

Estetiikka, joka yhdistää henkilökohtaisen imagon ja muotitrendit

Kourtney Kardashian, joka tunnetaan viime vuosina minimalistisesta estetiikasta usein vaikutteita saaneista muotivalinnoistaan, yllättää tässä paluullaan ilmeikkäämpään tyyliin. Tämä väliaikainen muutos kuvaa julkisuuden henkilöiden kasvavaa vapautta tutkia erilaisia tyylimaailmoja ilman, että heitä rajoituttaisi yksi visuaalinen identiteetti.

Tällä uudistetulla "goottityylillä" syntymäpäivälahjakseen Kourtney Kardashian vahvistaa kykynsä leikitellä muotikoodeilla. Yhdistämällä vuoden 2000 nostalgiaa, rock-vaikutteita ja nykyaikaisia yksityiskohtia hän loi ikimuistoisen asun, joka sytytti uudelleen kiinnostuksen glam-rock-estetiikkaa kohtaan.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Rihanna yllään revitty pitsimekko ja aiheuttaa sensaation
Kolmekymmentä vuotta myöhemmin, 44-vuotiaana, hän pukee takaisin tanssiaispukunsa päälle ja liikuttaa internetin käyttäjiä

