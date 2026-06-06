Bella Hadidin uusin vintage-rantalookki aiheuttaa kohua

Amerikkalainen malli Bella Hadid vaikuttaa olevan tyytyväisempi imagoonsa kuin koskaan. Paljon keskustelua herättäneen Cannesin-esiintymisen jälkeen hän julkaisi Instagramissa sarjan kuvia jahdilta Ranskan Rivieralla. Hänellä oli yllään retrohimoinen ranta-asu, joka herätti reaktioita kaikilta hänen faneiltaan.

Miyake Design Studion teräksensininen haalari

Bella Hadidin jakamissa kuvissa hänen siluettinsa erottuu jyrkästi sillan valkoisuutta vasten. Hänellä on yllään syvän teräksensininen uimapuku, joka on tunnistettu arvostetun japanilaisen muotitalo Miyake Design Studion luomukseksi. Miyake Design Studion on perustanut legendaarinen couturier Issey Miyake ja se tunnetaan nyt toiminnallisista ja huippuluokan malleistaan.

Design on täysin teknistä yksinkertaisuutta hyödyntävä. Hihaton "toppi", suora pyöreä pääntie ja tummat kirjaimet edessä: kaikki minimalistisen urheiluvaatteen tunnusmerkit ovat läsnä. Tämä lähestymistapa on kaukana Saint-Tropezin rannoille usein yhdistetyistä räikeistä silueteista – ja sopii täydellisesti Bella Hadidin nimikkotyyliin, joka tunnetaan taipumuksestaan strukturoituihin leikkauksiin ja graafisiin volyymeihin.

Retroleikkaus vahvalla 90-luvun tunnelmalla

Yksityiskohta, joka tekee kaiken eron, on korkea lantioleikkaus. Tämä "korkea leikkaus" tuo suoraan mieleen 1990-luvun olympiauimareiden peliasut tai samaan aikaan suosituksi tulleet "Baywatchin" ikoniset asut.

Juuri tämä herätti fanien reaktion kommenteissa, ja monet näkivät sen selkeänä viittauksena "90-luvun pop"-estetiikkaan, jota monet Bella Hadidin sukupolven mallit ovat palanneet viime kausina. Tällä leikkauksella on myös erityinen visuaalinen vaikutus: se pidentää siluettia ja palauttaa kokokappaleisen uima-asun täyteen graafiseen leveyteensä.

Auringon suutelema kaunotar ja suorakulmaiset lasit

Kampauksensa suhteen Bella Hadid valitsi täysin rennon ilmeen. Karamellinvaaleat, auringosta vielä kosteat ja merituulen pörröttämät hiukset oli joko kammattu taaksepäin hartioille tai jätetty irti. Tämä heijasteli hänen pukeutumisensa yksinkertaisuutta, joka sopii täydellisesti "puhdas rantahius" -trendiin, jota muotilehtien stylistit rakastavat tuoda takaisin joka kesä.

Kasvoilla ruskettunut iho ja suorakaiteen muotoiset mustat aurinkolasit viimeistelevät graafisen silauksen. Minimalistiset korut, hillityt asusteet: kaikki asussa tuo selvästi mieleen rantatunnelman ilman pienintäkään liioittelua.

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Hänen kauneusbrändiään heijasteleva esiintyminen

Tämä kuvasarja ei ole sattumaa. Bella Hadid käy parhaillaan kiireistä aikaa kosmetiikkamerkkinsä Ôrəbellalle, jonka hän lanseerasi vuonna 2024 ja jota hän jatkaa aktiivisesti mainostaessaan sosiaalisessa mediassa. Useat hänen viimeaikaisista esiintymisistään Cannesissa ja Saint-Tropez'ssa näyttävät tulleen suoraksi visuaaliseksi jatkeeksi brändin olfaktoriselle ja kromaattiselle universumille. Jokainen julkaisu siis välittää saman viestin: heijastaa valoisaa ja päättäväisen luonnollista henkeä.

Tässä teräksensinisessä Miyake Design Studion haalarissa Bella Hadid luo yhden upeimmista kesälookeistaan. Hän todistaa, että hänen tyylinsä kehittyy jatkuvasti – sekoitus minimalistista tarkkuutta, 90-luvun vaikutteita ja hänen omaa ainutlaatuista, elinvoimaista energiaansa. Tästä tulee varmasti kesän hitti rannoilla.