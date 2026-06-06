49-vuotias Anna Faris kääntää päitä veistoksellisessa mekossa.

Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Anna Faris teki voitokkaan paluun. "Scary Movie" -saagan kuudennen osan maailmanensi-illassa 3. kesäkuuta 2026 Paramount-teatterissa Los Angelesissa hän esiintyi Môt'n veistoksellisessä mekossa – ja hänen esiintymisensä punaisella matolla aiheutti sensaation.

Mittatilaustyönä tehty mekko nestemäisellä efektillä

Siitä lähtien kiertäneissä kuvissa Anna Faris poseeraa pitkässä mustassa paljeteilla koristellussa mekossa, joka on kirjailtu suoraan kankaaseen luoden silmiinpistävän "nestemäisen illuusion" vaikutelman. Jokaisella liikkeellä kangas heijastaa valoa antaen koko teokselle lähes metallisen ulottuvuuden.

Mittatilaustyönä tehty vaate on libanonilaisen muotitalo Mônot'n suunnittelija Eli Mizrahin vuonna 2019 perustaman malliston käsialaa. Mônot on noussut punaisen maton vakiotuotteeksi räätälöityjen leikkaustensa ja taiteellisten paneeliensa ansiosta. Lattiamittainen helma, istuvuus rinnan ja lantion kohdalta, sekä A-linjainen hame, joka levenee kevyesti helmaa kohti, tekevät siluetista välittömästi veistoksellisen.

Leikkaus

Mekon unohtumattomana tekee tietenkin sen leikkaukset. Anna Farisin vyötärön molemmin puolin kaksi halkiota paljastavat näyttelijättären lantion ja luovat terävän katkoksen visuaaliseen virtaukseen. Tämä on House of Mônot'n tunnistettava tyyli, joka teki "leikkaus"-estetiikan suosituksi punaisilla matoilla maailmanlaajuisesti.

Edessä halterikaulus jäsentää siluettia kaula-aukosta vyötärölle, kun taas takana yksi nauha pitää koko asun koossa ja paljastaa U-muotoisen selän. Arkkitehtonisen lavastustyön on suunnitellut stylisti Alexandra Mandelkorn, joka työskentelee myös sellaisten artistien kanssa kuin amerikkalainen soul-laulaja-lauluntekijä Janelle Monáe ja amerikkalainen country-laulaja Lainey Wilson.

Retro kampaus à la Pamela Anderson

Hiusten ja kauneuden suhteen tyyli on rohkea. Anna Faris valitsi Pamela Andersonin tyyliin matalan, sotkuisen nutturan, joka tuo mieleen 2000-luvun, ja otsatukka laskeutuu pehmeästi kasvoille. Tämä retroleikkaus on vastakohtana hänen asunsa modernille tyylille ja antaa koko lookille oman ainutlaatuisen silauksensa.

Kasvoilla intensiivinen smoky eyemeikki korostaa silmiä ja huulet kiiltävällä pinnalla, nude-pinkit sävyssä. Pitkät, roikkuvat mustat korvakorut jatkavat halterimaisen pääntien pystysuoraa linjaa. Jaloissa mustat Larroudén platform-korkokengät – jälleen yksi viittaus 2000-luvun retro-glamourille.

Anna Faris osallistuu Paramount Picturesin "Scary Movie" -elokuvan maailmanensi-iltaan Paramount-teatterissa Los Angelesissa pic.twitter.com/rgxhG1qFFu — Enemmän kulttuuria, vähemmän poppia (@culturelesspop) 4. kesäkuuta 2026

Esiintyessään "Scary Movie" -elokuvan ensi-illassa Anna Faris esitteli yhden viime vuosien upeimmista muotilausunnoistaan punaisella matolla. Hän todisti, että eleganssia ei mitata iällä tai varovaisuudella – vaan aidolla halulla uskaltaa.

