Laulaja Christina Aguilera valitsi ylleen avarakatseisen mekon viimeisimmässä esiintymisessään.

Fabienne Ba.
@xtina / Instagram

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Christina Aguilera ei ole koskaan tuntenut oloaan näin mukavaksi omassa nahassaan. Hiljattain julkisessa esiintymisessään hän oli pukeutunut upeaan valkoiseen Tom Fordin mekkoon, jonka taidokkaasti sijoitetut leikkaukset saivat välittömästi sosiaalisen median kohun liekkeihin.

Tom Fordin valkoinen mekko

X-kanavalla viraaliksi levinneissä kuvissa "Genie in a Bottle" -laulaja poseeraa itsevarmasti pitkässä, täydellisesti räätälöidyssä valkoisessa mekossa. Sulavasta ja sileästä kankaasta valmistettu vaate myötäilee Christina Aguileran vartaloa puristamatta häntä.

Valkoinen, vaativa väri, toimii tässä jäsentävänä roolina: se korostaa kampausta ja ihonväriä ja antaa koko lookille lähes säteilevän sävyn. Se on myös väri, joka sopii täydellisesti Christina Aguileran 2000-luvun alkupuolelta lähtien vaalimalle "ylehmeälle poptähti"-imagolle.

Syvä pääntie ja halkio: kaksoistunnus

Erityisesti kaksi yksityiskohtaa tekee mekosta todella erityisen. Ensinnäkin syvään uurrettu pääntie, joka luo pitkän pystysuoran viivan aivan siluetin ytimeen. Toiseksi halkio. Hyvin korkea ja sivulle viisto halkio kulkee hameen päällä paljastaen Christina Aguileran jalan jokaisella askeleella. Tämä leikkaus lisää liikettä koko siluettiin, eikä se olisi näyttänyt epäpaikaltaan 1990-luvun punaisilla matoilla, kun XXL-halkiot koristivat jokaisen muotilehden kansia. Kokonaisvaikutelma on täydellisesti tasapainoinen siluetti – jossa jokainen leikkaus on tarkasti sijoitettu, ja valkoinen väri lisää välittömästi hienostuneen silauksen.

Puhdas ja tehokas kauneushoito

Kampauksensa suhteen Christina Aguilera valitsi yksinkertaisen tyylin. Hänen tavaramerkikseen muodostuneet platinanvaaleat hiuksensa jätettiin löysäksi ja muotoiltiin pitkiksi, pehmeiksi suortuviksi, jotka kehystävät hänen kasvojaan. Tämä lähestymistapa antaa kokonaisilmeelle luonnollisen ilmeen.

Meikin osalta keskitytään silmiin. Silmämeikki korostaa Christina Aguileran kasvojen intensiivisyyttä ja täydentää täydellisesti yksinkertaista, minimalistista kampausta. Korkokengät pidentävät entisestään hänen siluettiaan, jota korkea halkio jo ennestään venyttää.

Muotityyli, joka sopii sen DNA:han

Vaatevalintojen lisäksi tämä ulkonäkö tuo mieleen sen, mikä on ollut Christina Aguileran tavaramerkki yli 25 vuoden ajan: itsevarmuus omaan kehoonsa, mieltymys niin sanottuihin "rohkeisiin" leikkauksiin ja tapa puolustaa vahvaa identiteettiä pyytämättä koskaan anteeksi.

Aikana, jolloin useat hänen aikalaisistaan, kuten yhdysvaltalainen näyttelijä Anne Hathaway tai meksikolais-amerikkalais-libanonilainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Salma Hayek, myös moninkertaistavat niin sanottuja "rohkeita" esiintymisiä, tämä Christina Aguileran Tom Fordin mekko kuvaa laajempaa trendiä: täysin itsevarmaa muotia kaikenikäisille.

Tällä Tom Fordin moitteettomalla asulla Christina Aguilera tarjoaa tyylikkään mestariteoksen. Ainutlaatuinen look, joka ei koskaan mene pois muodista ja jatkaa trendien luomista.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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