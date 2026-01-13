Search here...

Paljastamalla olevansa suhteessa naisen kanssa, tämä thaimaalainen idoli järkyttää fanejaan

Léa Michel
Thaimaassa, kuten muuallakin Aasiassa, idolien (tai Japanissa käytettyä englanninkielistä termiä "idolit") rakkauselämä on usein tabujen varjossa, varsinkin kun on kyse queer-suhteista. Tätä harkintavaltaa vastaan näyttelijä ja entinen idoli "Miusic" Praewa Suthamphong päätti puhua avoimesti suhteestaan naiseen fanien kanssa suorassa lähetyksessä. Hänen julkinen lausuntonsa, joka herätti joissakin yllätyksen ja järkytyksen ja toisissa valtavan tuen, on sytyttänyt uudelleen keskustelun LGBT+-näkyvyydestä idolialalla.

BNK48:sta ylistetyksi näyttelijäksi

Miusic tuli tunnetuksi yhtenä BNK48:n, kuuluisan AKB48-konseptin Bangkokin-osaston, perustajajäsenistä. Hän liittyi siihen vuonna 2017 ennen kuin "valmistui" vuonna 2022. Samaan aikaan hän siirtyi elokuvien pariin ja sai huomiota elokuvalla "Where We Belong" (2019), joka toi hänelle parhaan naissivuosan palkinnon 29. Suphannahong-palkintogaalassa. Sen jälkeen hän näytteli päärooleja sarjoissa, kuten "Thun Thai" ja "Runaway".

Live-paljastus hänen faneilleen

Tammikuun alussa 2026 "Miusic" Praewa Suthamphong vastasi fanien kanssa suoratoiston aikana kysymyksiin urastaan ja rooleistaan… ennen kuin keskusteli yksityiselämästään. Hän paljasti, että hänellä on tällä hetkellä tyttöystävä, mutta täsmensi, ettei hän ole julkkis, eikä siksi halua paljastaa tätä kameralle kunnioituksesta ja suojellakseen häntä.

Idol, joka vahvistaa queer-identiteettinsä

Tämä paljastus ei tullut tyhjästä: Miusic oli jo aiemmin selittänyt olevansa panseksuaali, kun häneltä kysyttiin kiinnostuksestaan GL-projekteihin (girls love). Vahvistamalla tänään suhteensa naiseen hän linjaa aiemmat lausuntonsa julkisuuskuvansa kanssa, jota monet fanit pitävät vilpittömyyden ja rohkeuden eleenä.

Vaikka uutinen saattaa yllättää tai jopa järkyttää joitakin katsojia, jotka ovat tottuneet ihmissuhteissaan "hiottujen" ja "neutraalien" idolien seuraamiseen, monet nettikommentaattorit korostavat tämän näkyvyyden merkitystä Aasian kontekstissa. Entisen suositun idolin näkeminen avoimesti elämään parisuhdettaan samalla kun hän pyrkii menestyvään näyttelijänuraan, lähettää hänen faneilleen voimakkaan viestin: on mahdollista olla oma itsensä luopumatta välttämättä paikastaan alalla.

Léa Michel
LAISSER UN COMMENTAIRE

