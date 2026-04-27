Laulaja Becky G aiheuttaa sensaation tällä halkioidulla ja paljeteilla koristellulla asullaan.

Fabienne Ba.
Miamin Telemundo Centerissä järjestettiin Billboard Latin Women in Music -gaala 23. huhtikuuta 2026, ja Becky G oli yksi odotetuimmista vieraista. Meksikolais-amerikkalainen laulaja käänsi katseita kimaltelevassa, korkealla halkiolla varustetussa mekossa vaaleanpunaisella matolla.

"Vaaleanpunainen matto" muodin merkin alla

Neljäs vuosittainen Billboard Latin Women in Music -gaala toi Miamiin yhteen poikkeuksellisen joukon artisteja ja palkittuja:

  • Espanjalainen laulaja-lauluntekijä Rosalía (Vuoden nainen),
  • Puerto Ricolainen laulaja ja räppäri Ivy Queen
  • Meksikolainen pop-rock-laulaja ja lauluntekijä Gloria Trevi
  • Puerto Ricolainen laulaja Young Miko
  • Meksikolainen laulaja-lauluntekijä Julieta Venegas
  • espanjalainen laulaja ja tanssija Lola Indigo
  • meksikolaisen pop-duo Jesse & Joy -yhtyeen laulaja Joy

Tässä odotetussa kontekstissa Becky G:llä oli kaksinkertaisen tärkeä rooli: sekä palkinnonsaajan että tyyli-ikonin rooli. Vaaleanpunaiselle matolle hän valitsi pitkän mekon, jota koristi korkea halkio ja paljetein koristellut yksityiskohdat, jotka heijastivat valoa jokaisella liikkeellä. Lookki oli sekä elegantti että itsevarma, uskollinen taiteilijan imagolle, joka ei pelkää ottaa muotiriskejä.

Lavalla valkoisessa mekossa ja yhteensopivassa huivissa

Esityksessään Becky G vaihtoi pinkin mattolookkinsa toiseen yhtä silmiinpistävään asuun. Hän nousi lavalle ylellisessä, kokonaan paljetein koristellussa valkoisessa mekossa ja yhteensopivassa huivissa kunnioittaakseen legendaarista amerikkalaista laulajaa Selena Quintanillaa esittämällä kappaleen "Dreaming of You". Hänen cover-versionsa ensimmäinen osa oli pehmeä ja unelmoiva, ennen kuin kitaristi toi voimakkaan rock-energian kappaleen toiseen puoliskoon.

Illan huipentuma, Global Impact Award

Hänen ystävänsä ja yhteistyökumppaninsa, dominikaaninen laulaja-lauluntekijä Natti Natasha, luovutti hänelle Global Impact Award -palkinnon, illan tärkeimmän palkinnon Becky G:lle. Espanjaksi pitämässään puheessa kyyneleet silmissään hän sanoi: "Rakastan sitä, mitä teen lavalla, mutta minulle se on myös sitä, mitä tapahtuu, kun valot sammuvat – miten olen vuorovaikutuksessa yhteisöni kanssa, miten edustan kulttuuriani ja miten luon tilaa seuraavalle sukupolvelle."

Taiteilija vaikutusvaltansa huipulla

Myös Becky G koristaa Billboard-lehden kantta tilaisuuden kunniaksi ja valmistelee uutta albumia, jonka on määrä ilmestyä kesällä 2026. Single "Marathon" luo jo tunnelmaa: rohkea yhdistelmä englantia ja espanjaa, rapia ja kansainvälistä latinopoppia. Nousevana tähtenä hän todistaa, että tyyli ja substanssi voivat kulkea käsi kädessä.

Lukuisilla korkean profiilin esiintymisillä Becky G on vakiinnuttanut asemansa keskeisenä ikonina nykyaikaisessa latinalaisamerikkalaisessa musiikkiskenessä. Hänen läsnäolonsa Miamissa ei ole vain ohimenevä villitys, vaan hän esittelee kokonaisvaltaisen artistin, joka kykenee loistamaan yhtä kirkkaasti tyylinsä kuin aktivisminsakin kautta. Voitokas ilta, joka jo enteilee uutta menestystä vuodelle 2026.

