Näyttelijä Halle Berry puhuu henkilökohtaisesta pelosta, jonka monet naiset tuntevat hyvin.

Vaihdevuodet ohittava nainen Halle Berry on ylpeä siitä, ja hän puhuu säännöllisesti "arkaluonteisiksi" pidetyistä aiheista. Näyttelijä, joka esitti Kissanaista valkokankaalla ja näytteli sankaritarta X-Men-universumissa, omaa tosielämän supervoiman: hän rikkoo tabuja sanojensa voimalla. Hiljattain hän myönsi lykkäävänsä gynekologikäyntiään kaoottisen ensikokemuksen vuoksi jalustinlihaksissa. Tämä henkilökohtainen kertomus resonoi monien naisten kanssa.

Halle Berry, suodattamaton kuvaus suhteestaan gynekologiin

Oscar-palkittu näyttelijä Halle Berry, joka on esittänyt kovia hahmoja, on sydämeltään aktivisti. Tämä nainen, joka kypsyi yleisön lumottujen silmien edessä ja jonka kuva koristi teinien makuuhuoneiden seiniä, on enemmän kuin pelkkä siluetti. Lisäksi tämä vartalo, joka teki niin suuren vaikutuksen rohkeassa lateksikissapuvussa ja jota pitkään pidettiin fantasiana, on jotain, mitä hän edelleen yrittää ymmärtää ja tulkita.

Vaikka häntä usein kuvataan taivaasta pudonneena puolijumalattarena, hänellä on samoja huolia kuin "keskivertonaisella". Hyväksyttyään vaihdevuodet hän ei epäröi puhua siitä, mitä muut yrittävät pitää salassa imagonsa vuoksi. Elokuvateollisuuden ihailluimmat julkkikset pysyvät ennen kaikkea ihmisinä, mukaan lukien ne, jotka ovat ilmentäneet voimakkaita ja järkähtämättömiä fiktiivisiä hahmoja.

HuffPostin haastattelussa Halle Berry puhui avoimesti intiimialueestaan. Hän puhui lähes yleismaailmallisesta pelosta: gynekologin pelosta. Näyttää siltä, että jopa suurimmat näyttelijät lykkäävät rutiinitapaamisia, eivät kiireisten aikataulujen tai vaativien koekuvausten takia, vaan pelon vuoksi. Halle Berry lykkää tätä pelottavaa hetkeä jatkuvasti, ja vaikka ei ole "hyvää syytä" jättää tällaista tutkimusta väliin, hän sanoo traumatisoituneensa ensimmäisestä Papa-kokeesta.

”Nuorempana en käynyt siellä joka vuosi vanhan tähystimen takia. Rehellisesti sanottuna en pitänyt siitä”, Halle Berry sanoi. Hän jatkoi: ”En pitänyt siitä, että minun piti purra hampaitani yhteen. En pitänyt siitä, miltä se tuntui.” Tämä lausunto on entistäkin järkevämpi, koska hänen 18-vuotias tyttärensä on siirtymässä ikään, jossa jalkojen levittäminen häikäisevän valon eteen on käytännössä siirtymäriitti.

Spekulumin modernisointi: näyttelijättären voimakas teko

Jos monet naiset, kuten Halle Berry, lykkäävät tätä vyön alla tapahtuvaa tarkastusta, se ei johdu vain huonojen uutisten tai hälyttävien tulosten pelosta. Kun he riisuvat vaatteensa tutkimusta varten, he tuntevat itsensä heikoiksi ja erittäin haavoittuvaisiksi. Pelko tuomiosta, lopullisesta diagnoosista, kivusta, jota koetaan tämän kylmän metalliesineen läpi, joka ei ole kehittynyt 1800-luvun jälkeen... naiset pysyvät mieluummin tietämättöminä kuin alistuvat tähän tutkimukseen, joka joskus tuntuu "vain esineeltä".

”Kun sain tietää, että 72 % naisista jättää lantionpohjan tutkimuksen tekemättä, koska he pelkäävät joutuvansa tekemään tämän intiimin, usein kivuliaan ja ahdistavan tutkimuksen vanhalla, vanhentuneella tähystimellä, olin syvästi huolissani”, näyttelijä valitti. On sanottava, että tähystin on eräänlainen lääketieteellinen jäänne, joka muistuttaa enemmän kidutuslaitetta kuin suurta ergonomista innovaatiota.

Naisten intiimistä hyvinvoinnista huolissaan oleva Halle Berry on tehnyt tästä yleismaailmallisesta asiasta henkilökohtaisen ristiretken. Tietoisena gynekologian menneen aikakauden jäänteenä olevan tähystimen vanhentuneesta ja barbaarisesta luonteesta hän ryhtyi yhteistyöhön Nella-yrityksen kanssa tämän instrumentin modernisoimiseksi ja käyttäjäystävällisemmäksi tekemiseksi. Yhdessä he kehittivät polymeeristä valmistetun tähystimen, materiaalin, jonka uskotaan olevan pehmeämpi ja hiljaisempi. Myöhästynyt vallankumous lääketieteellisten laitteiden suunnittelussa, mutta yleishyödyllinen.

Halle Berry on erittäin kiinnostunut naisten terveydestä.

Halle Berry, Bond-tytön kasvot, joista on tullut tärkeän asian kasvot, haluaa puuttua kaksitasoisen terveydenhuoltojärjestelmän puutteisiin, joka on pitkään syyttänyt naisia oireidensa liioittelusta tai yliherkkyydestä. Hänen syvä sitoutumisensa tähän henkilökohtaiseen tiedotuskampanjaan johtuu hänen omasta kokemuksestaan siitä, kuinka hän tunsi jääneensä lääketieteen laiminlyönniksi, ikään kuin olisi jäänyt loukkuun "ei-naisen maalle".

Women's Healthin haastattelussa Halle Berry kertoo kokeneensa pitkittyneen perimenopaussijakson ymmärtämättä, mitä hänelle tapahtui. Hän tunsi olevansa muukalainen omassa kehossaan. Yhdessä vaiheessa terveydenhuollon ammattilaiset jopa luulivat gynekologisia oireita herpekseksi. Tämä kokemus avasi hänen silmänsä lääkäreiden koulutuksen puutteelle, sillä he ovat edelleen suurelta osin tietämättömiä tästä naisen elämän käännekohdasta. Tämä kokemus toimi katalysaattorina ja kannusti häntä luomaan yhteistyöalustan Respinin, eräänlaisen "turvallisen tilan" vaihdevuosiin tuleville naisille.

”Ansaitsemme enemmän resursseja, enemmän rahoitusta, enemmän koulutusta, enemmän tutkimusta, koska meillä on oikeus ymmärtää, miten kehomme toimivat ja mikä on meille parasta”, Halle Berry päättää, ja hän ansaitsee myös Oscarin ystävällisyydestä.