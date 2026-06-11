Painija Liv Morgan kääntää katseita kesäisellä ranta-asullaan.

Fabienne Ba.
@yaonlylivvonce / Instagram

Liv Morgan on yksi WWE:n tämän päivän suosituimmista painijoista. Tällä kertaa hän aiheutti sensaation fanien keskuudessa Amalfin rannikolla – Etelä-Italian helmessä.

Mustavalkoinen raidallinen kaksiosainen uimapuku merelle päin

Yhdessä jaetuimmista kuvista Liv Morgan esiintyy kesäisessä raidallisessa kaksiosaisessa mekossa. Mustavalkokuvioinen kolmiotoppi on yhdistetty sivuilta sidottavaan alaosaan. Minimalistinen vaatekappale, joka on heti tunnistettavissa vintage-rantatunnelmastaan – sekoitus 1970-luvun italialaista tyyliä ja 1990-luvun kalifornialaista estetiikkaa, joka tuo mieleen kevät/kesä 2026 -malliston muotinäytökset.

Kokonaisvaikutelmaa korostaa ympäristö: okranväriset kivet, turkoosi vesi, myöhäiselle Välimeren iltapäivälle tyypillinen kultainen valo. Kaikki valokuvassa luo elokuvamaisen kuvan – aivan kuin nuori italialainen tähti toiselta aikakaudelta olisi poseerannut aikakauden lehdelle.

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Liv Morganin (@yaonlylivvonce) jakama julkaisu

Valkoinen pilkullinen mekko toiseen lookiin

Toisessa fanien jakamassa kuvassa Liv Morgan valitsi erilaisen, mutta yhtä rantahenkisen lookin: olkaimettoman valkoisen pilkullisen minimekon, jossa on istuva siluetti ja lyhyt helma. Mekon retrohenkisyys tuo välittömästi mieleen 1950-luvun pin-upit, mutta sille on annettu täydellisen moderni ja rento käänne.

Täydentääkseen tätä asua hän valitsi joissakin kuvissa vaaleat hiukset, jotka on laitettu nutturalle, ja toisissa ne on jätetty väljäksi yksinkertaisen mustan myssyn alle. Ei silmiinpistäviä asusteita, ei pröystäileviä koruja: vain puhdaslinjainen siluetti, joka on täydellisen rento ympäristössään.

Uusi askel WWE:n naisten maailmanmestarille

Tämä esiintyminen tapahtuu käännekohtana Liv Morganin uralla. Painija, joka tällä hetkellä pitää hallussaan WWE:n naisten maailmanmestaruutta, elää todellakin yhtä uransa tuotteliaimmista ajanjaksoista. Hän esiintyy säännöllisesti amerikkalaisten aikakauslehtien kansissa ja toimii useiden urheilubrändien lähettiläänä rakentaen monipuolista imagoa, joka ulottuu paljon painin maailman ulkopuolelle.

Tämä lähestymistapa on samankaltainen kuin muilla hänen sukupolvensa naisurheilijoilla, jotka seikkailevat yhä enemmän muodin, lifestyle- ja jopa elokuvien parissa. Esimerkkejä on runsaasti: irlantilainen painija Becky Lynch itsenäisessä elokuvateollisuudessa, amerikkalainen painija Bianca Belair Voguen kansissa ja australialainen painija Rhea Ripley lukuisissa muotikampanjoissa. Lyhyesti sanottuna on alkanut uusi aikakausi, jossa naisten urheiluviihde kilpailee valtavirran muotiteollisuuden kanssa.

Tämän Amalfin rannikolta otetuilla valokuvilla Liv Morgan on tehnyt erityisen menestyksekkään kesäesiintymisen. Ja se vahvistaa, että hänen uraansa kehän ulkopuolella seurataan nyt vähintään yhtä tarkasti kuin hänen virallisia otteluitaan.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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