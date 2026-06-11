Koripalloilija Angel Reese jatkaa huomiota herättämistä kentän ulkopuolisilla asuillaan.

Fabienne Ba.
@angel.reese / Instagram

Yhdysvaltalainen koripalloilija Angel Reese, josta on tullut yksi WNBA:n seuratuimmista hahmoista ja sukupolvensa vaikutusvaltaisimmista muotialan tekijöistä, ja jakoi Instagramissa sarjan kuvia tummassa lateksipuvussa, mikä sai sosiaalisen median välittömästi koville.

Täydellinen lateksimainen ulkonäkö

Kuvissa Angel Reese poseeraa nyt jo tavaramerkikseen muodostuneella itsevarmuudellaan. Hänellä on yllään musta lateksihaalari, jonka vyötärö on kiristetty integroidulla vyöllä. Haalari on heti tunnistettavissa kiiltävästä viimeistelystään ja moitteettomasta laskeutumisestaan – ominaista tälle raakalle ja vaativalle materiaalille, josta on tullut viime kausina vakiovaate suurten muotitalojen näytöksissä.

Tumman, lähes mustan sävyn valinta korostaa entisestään teoksen graafista ulottuvuutta. Siluetti on puhdas, strukturoitu ja ilmentää täysin urbaania eleganssia. Kaukana lateksiin joskus yhdistetyistä räikeistä koodeista, Angel Reese tarjoaa hienostuneemman, lähes arkkitehtonisen tulkinnan.

Huolellisesti valitut lisävarusteet

Angel Reesen ulkonäkö on epäilemättä erityisen silmiinpistävä kokonaisuuden ansiosta. Jaloissaan korkeat, krokotiilimaiset nahkasaappaat ulottuvat polven yläpuolelle ja pidentävät hänen siluettinsa pystysuoraa linjaa. Kapeat silmälasit – selkeä viittaus 1990-luvulle ja 2000-luvun alkupuolelle – lisäävät lookiin ripauksen mysteeriä.

Hänen kaulassaan kristallinen kaulakoru ikuistaa valon joka kulmasta. Sormissaan erikokoisia sormuksia. Ja kädessään strukturoitu minilaukku tasapainottaa täydellisesti mittasuhteet. Täydellisesti toteutettu yhtälö, jossa jokainen elementti löytää paikkansa kuitenkaan peittämättä silmää.

Muotityyli, joka ylittää urheilun rajat

Vaatevalintojensa lisäksi tämä ulkonäkö on osa laajempaa kehityskaarta. WNBA-uransa alkukausista lähtien Angel Reese on järjestelmällisesti rakentanut imagoaan monipuolisena tähtenä: luksusbrändien kampanjoilla, Met-gaalan punaisella matolla esiintymisillä ja muotilehtien valokuvauksilla. Tämä lähestymistapa muistuttaa muiden naisurheilijoiden, kuten japanilaisen tennispelaajan Naomi Osakan tai amerikkalaisen tennispelaajan Serena Williamsin, lähestymistapaa ennen häntä.

Angel Reese lisää kuitenkin oman tunnusomaisen tyylinsä: selkeän halun yhdistää urheilun ja haute couturen koodeja asettamatta niitä koskaan toisiaan vastaan. Viimeaikaisissa kentän ulkopuolisissa esiintymisissään hänet on nähty vuorotellen tiukan räätälöinnin, värikkäiden vaatteiden ja nyt päästä varpaisiin ulottuvan lateksilookin välillä.

Tällä taitavasti sisustetulla lateksihaalarilla Angel Reese osoittaa jälleen kerran tyylinsä. Ja vahvistaa asemansa yhtenä uuden sukupolven avainhahmoista, joka taitavasti uhmaa sekä puolustuskeinoja että muotikonventioita.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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