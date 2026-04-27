Tämä 67-vuotiaan laulaja Madonnan "rohkea" ilme ei jätä ketään kylmäksi

Fabienne Ba.
@madonna / Instagram

Madonna ei koskaan tee asioita puolitiehen, eikä 25. huhtikuuta 2026 West Hollywoodissa ollut poikkeus. Yllätysesiintymisessään Club Confessionsissa yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä demonstroi asua, joka sai välittömästi sosiaalisen median kohun liekkeihin.

Salainen juhla "Tunnustukset II":n julkistamiseksi

Huhtikuun 25. päivän iltana 2026 Madonna teki yllätysesiintymisen West Hollywoodin instituutiossa The Abbeyssa kutsuvieraille tarkoitetussa yksityisjuhlassa nimeltä "Club Confessions Los Angeles". Ohjelmassa oli Stuart Pricen – hänen yhteistyökumppaninsa "Confessions II" -albumilla – DJ-settejä sekä Romy ja Mez Monty, kun Madonna tervehti yleisöä ja tanssi uusien kappaleiden tahtiin odotetulta albumiltaan, mukaan lukien uusimman singlensä "I Feel So Free".

Vieraiden joukossa olivat yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Addison Rae, brittiläinen malli ja näyttelijä Cara Delevingne, italialais-amerikkalainen näyttelijä ja malli Julia Fox, brittiläinen laulaja ja muusikko Lily Allen, brittiläinen olympiavoittaja uimahyppääjä Tom Daley ja albaanialais-makedonialaista alkuperää oleva yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Bebe Rexha.

Puuteripinkki look, joka on sekä romanttinen että rohkea

Tilaisuuteen Madonna valitsi strukturoidun, vaaleanpunaisen korsetin, johon oli yhdistetty yhteensopiva pitsillä reunustettu minihame ja jonka päällä oli hulmuava, punertavan sävyinen huntu, joka loi herkän kontrastin. Verkkosukkahousut, mustat reisikorkuiset nahkasaappaat, asuun sopivat läpikuultavat hanskat ja punasävyiset aurinkolasit täydensivät asun, joka yhdisti itsevarmasti romantiikan terävään sävyyn.

Katso tämä postaus Instagramissa

Just Jaredin (@justjaredin) jakama julkaisu

Fanit ovat voittaneet puolelleen, some kuhisee

Instagramiin ladatut kuvat levisivät välittömästi verkossa ja herättivät innostuneiden reaktioiden vyöryn. ”Kuningatar ”, ”Kuningatar on palannut”, ”Upea” : kommentit moninkertaistuivat ja niissä ylistettiin Madonnan kykyä luoda täysin oma tyylinsä, tinkimättä iästä tai konventioista.

"Confessions II", vuoden odotetuin albumi

"Confessions II" on suora jatko-osa Madonnan uran ylistetyimpiin albumeihin kuuluvalle "Confessions on a Dance Floor", joka julkaistiin vuonna 2005. Huhtikuun 25. päivän ilta merkitsi uutta vaihetta tämän projektin mainoskampanjassa, vain muutama päivä sen jälkeen, kun laulaja teki merkittävän esiintymisen Coachellassa Sabrina Carpenterin rinnalla.

Lyhyesti sanottuna Madonna jatkaa yllätysten taidon hallitsemista yhtä lailla kuin näyttämötaidonkin. Huolellisesti suunniteltujen viestintästrategioiden, dramaattisen lahjakkuuden ja terävän estetiikan tajun avulla hän todistaa jälleen kerran olevansa olennainen hahmo globaalissa popkulttuurissa.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Laulaja Becky G aiheuttaa sensaation tällä halkioidulla ja paljeteilla koristellulla asullaan.
Article suivant
52-vuotias näyttelijä Tori Spelling pukeutuu läpikuultavaan asuun, joka herättää reaktioita.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

